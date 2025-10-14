יום שלישי, 14.10.2025 שעה 16:28
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"תקפו את אבא של לאמיו ימאל כאילו היה חיה"

אחד מחבריו של מוניר נסראווי בעדות על האירוע בו הוא נדקר: "ניסו להרוג אותו". למרבה ההפתעה, אביו של הכוכב זומן כחשוד - ולא כקורבן. כל הפרטים

|
מוניר נסראווי (רויטרס)
מוניר נסראווי (רויטרס)

מוניר נסראווי, אביו של כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד, לאמין ימאל, עלה שוב לכותרות בספרד בעקבות אירועי 14 באוגוסט 2024, אז נדקר והובהל לבית החולים במצב קשה לאחר שספג שלוש דקירות. התקרית אירעה בשכונת רוקפונדה שבעיר מטארו, ומאז נפתחה חקירה בניסיון לברר את נסיבות האירוע. כעת, נחשפים פרטים חדשים בנוגע למה שהתרחש באותו לילה.

למרבה ההפתעה, נסראווי לא זומן לאחרונה לבית המשפט כקורבן, אלא כחשוד. במהלך הדיון שנערך בבית המשפט מספר 3 במטארו, עורכי דינו של התוקף טענו כי מדובר היה בטעות מצידו, לאחר שלקח סכין מידיו של אחד מחבריו של נסראווי – ורק לאחר שזה תקף אותו באגרוף ושבר את אפו.

לפי פרטי החקירה שנחשפו בעיתון "לה ונגארדיה", המקרה החל כאשר נסראווי הותז במים תוך כדי הליכה ברחוב, ככל הנראה על ידי ילד ששיחק עם דלי מים מקומה שלישית בבניין. נסראווי שלא אהב את ההתנהגות, פגש את בני משפחת הילד למטה והחל ויכוח קולני. לדברי המשטרה, נסראווי נשמע אומר: "זה לא יישאר כך. או שעורך דין טוב יטפל בזה - או שאנחנו נטפל בזה בעצמנו".

לאמין ימאל ומוניר נסראווי (IMAGO)לאמין ימאל ומוניר נסראווי (IMAGO)

בהמשך אותו ערב, הוא נפגש עם שני חברים מברצלונה, ויחד שבו לאזור שבו התרחשה התקרית. שם, לפי העדויות, המתינו לו כבר שני אחים, אביהם, וחבר נוסף של המשפחה – כולם חמושים, אחד מהם עם סכין והשני עם אבן גדולה. כאשר זיהו את נסראווי, אחד מהם רדף אחריו, והשיג אותו תוך כדי שדקר אותו שתיים או שלוש פעמים בחזה ובצד הגוף.

ממעוף הרחפן: הקאמפ נואו כמו שלא ראיתם

אחד מחבריו של נסראווי סיפר בעדותו כי "הם ניסו להרוג אותו. אחד מהם הגיע עם סכין והתחיל לתקוף כאילו היה חיה. הוא לא רצה לפצוע - הוא רצה להרוג". למרות החומרה, בית המשפט שחרר את החשוד המרכזי בדקירה לאחר שהורשע בדצמבר האחרון, אך הטיל עליו מגבלות. האיש ממשיך לטעון כי דווקא הוא ובני משפחתו היו הקורבנות האמיתיים של האב של כוכב ברצלונה.

