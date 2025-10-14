"תקפו את אבא של לאמיו ימאל כאילו היה חיה"

מוניר נסראווי, אביו של כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד, לאמין ימאל, עלה שוב לכותרות בספרד בעקבות אירועי 14 באוגוסט 2024, אז נדקר והובהל לבית החולים במצב קשה לאחר שספג שלוש דקירות. התקרית אירעה בשכונת רוקפונדה שבעיר מטארו, ומאז נפתחה חקירה בניסיון לברר את נסיבות האירוע. כעת, נחשפים פרטים חדשים בנוגע למה שהתרחש באותו לילה.

למרבה ההפתעה, נסראווי לא זומן לאחרונה לבית המשפט כקורבן, אלא כחשוד. במהלך הדיון שנערך בבית המשפט מספר 3 במטארו, עורכי דינו של התוקף טענו כי מדובר היה בטעות מצידו, לאחר שלקח סכין מידיו של אחד מחבריו של נסראווי – ורק לאחר שזה תקף אותו באגרוף ושבר את אפו.

לפי פרטי החקירה שנחשפו בעיתון "לה ונגארדיה", המקרה החל כאשר נסראווי הותז במים תוך כדי הליכה ברחוב, ככל הנראה על ידי ילד ששיחק עם דלי מים מקומה שלישית בבניין. נסראווי שלא אהב את ההתנהגות, פגש את בני משפחת הילד למטה והחל ויכוח קולני. לדברי המשטרה, נסראווי נשמע אומר: "זה לא יישאר כך. או שעורך דין טוב יטפל בזה - או שאנחנו נטפל בזה בעצמנו".

לאמין ימאל ומוניר נסראווי (IMAGO)

בהמשך אותו ערב, הוא נפגש עם שני חברים מברצלונה, ויחד שבו לאזור שבו התרחשה התקרית. שם, לפי העדויות, המתינו לו כבר שני אחים, אביהם, וחבר נוסף של המשפחה – כולם חמושים, אחד מהם עם סכין והשני עם אבן גדולה. כאשר זיהו את נסראווי, אחד מהם רדף אחריו, והשיג אותו תוך כדי שדקר אותו שתיים או שלוש פעמים בחזה ובצד הגוף.

ממעוף הרחפן: הקאמפ נואו כמו שלא ראיתם

אחד מחבריו של נסראווי סיפר בעדותו כי "הם ניסו להרוג אותו. אחד מהם הגיע עם סכין והתחיל לתקוף כאילו היה חיה. הוא לא רצה לפצוע - הוא רצה להרוג". למרות החומרה, בית המשפט שחרר את החשוד המרכזי בדקירה לאחר שהורשע בדצמבר האחרון, אך הטיל עליו מגבלות. האיש ממשיך לטעון כי דווקא הוא ובני משפחתו היו הקורבנות האמיתיים של האב של כוכב ברצלונה.