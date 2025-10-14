אחרי שהובילה 0:2: ברזיל הופתעה 3:2 מול יפן

נבחרת יפן הדהימה היום (שלישי) את עולם הכדורגל כשניצחה 2:3 את נבחרת ברזיל של קרלו אנצ’לוטי במשחק הכנה מרתק, שנערך ימים ספורים בלבד אחרי ה-0:5 הענק של הסלסאו מול דרום קוריאה. הברזילאים הובילו 0:2 כבר אחרי חצי שעה ונראו בדרך לעוד הצגה התקפית, אך היפנים סירבו להרים ידיים והפכו את התוצאה באחת ההפתעות הגדולות של השנה.

ברזיל עלתה ליתרון ראשון בדקה ה-25 אחרי מהלך קבוצתי נהדר שהסתיים בבעיטה חדה של פאולו הנריקה לרשת של סוזוקי. חמש דקות לאחר מכן הכפיל גבריאל מרטינלי את התוצאה עם וולה אדיר אחרי בישול של לוקאס פאקטה, והנראה היה שהמומנטום כולו בצד של אנצ’לוטי, שראה את שחקניו מציגים את ה“ז’וגו בוניטו” הקלאסי.

אלא שיפן התעוררה בדיוק בזמן. בדקה ה-52, טאקומי מינאמינו ניצל טעות קשה בהוצאת הכדור של ברזיל וכבש בעוצמה כדי לצמק ל-2:1. תשע דקות מאוחר יותר, היפנים איזנו ל-2:2 לאחר שריטסו דואן הגביה מימין וקייטו נקאמורה מצא את הרשת בעזרת הדיפה לא מוצלחת של בלם הסלסאו בראלדו. ויניסיוס ג’וניור פינה את מקומו בדקה ה-57, כשרודריגו נכנס באותה הדקה במסגרת חילוף משולש של המאמן.

בדקה ה-71 הגיעה הדרמה הגדולה של הערב. אחרי מתפרצת מושלמת, היו זה שוב דואן ונקאמורה שהכינו את הכדור לאייסה יודה, שנגח בעוצמה לרשת והשלים מהפך מדהים 2:3 ליפן. אנצ’לוטי לא האמין למראה עיניו, בעוד שחקניו ניסו לשווא להשוות לקראת הסיום.

יפן שמרה על היתרון בעשר הדקות האחרונות במשמעת טקטית מרשימה ובמערך הגנתי צפוף של 5-3-2, וסחטה ניצחון יוקרתי במיוחד מול אחת הנבחרות החזקות בעולם. ברזיל, שהביסה רק לפני ימים בודדים את דרום קוריאה 0:5, קיבלה תזכורת כואבת לכך שגם משחקי הכנה אינם הליכה בפארק.