יום שלישי, 14.10.2025 שעה 16:28
כדורגל עולמי

אחרי שהובילה 0:2: ברזיל הופתעה 3:2 מול יפן

החבורה של קרלו אנצ'לוטי הוליכה בבטחה משערים של פאולו הנריקה ומרטינלי, אבל הסמוראים הדהימו עם שלושה שערים במחצית השנייה. 57 דקות לוויניסיוס

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

נבחרת יפן הדהימה היום (שלישי) את עולם הכדורגל כשניצחה 2:3 את נבחרת ברזיל של קרלו אנצ’לוטי במשחק הכנה מרתק, שנערך ימים ספורים בלבד אחרי ה-0:5 הענק של הסלסאו מול דרום קוריאה. הברזילאים הובילו 0:2 כבר אחרי חצי שעה ונראו בדרך לעוד הצגה התקפית, אך היפנים סירבו להרים ידיים והפכו את התוצאה באחת ההפתעות הגדולות של השנה.

ברזיל עלתה ליתרון ראשון בדקה ה-25 אחרי מהלך קבוצתי נהדר שהסתיים בבעיטה חדה של פאולו הנריקה לרשת של סוזוקי. חמש דקות לאחר מכן הכפיל גבריאל מרטינלי את התוצאה עם וולה אדיר אחרי בישול של לוקאס פאקטה, והנראה היה שהמומנטום כולו בצד של אנצ’לוטי, שראה את שחקניו מציגים את ה“ז’וגו בוניטו” הקלאסי.

אלא שיפן התעוררה בדיוק בזמן. בדקה ה-52, טאקומי מינאמינו ניצל טעות קשה בהוצאת הכדור של ברזיל וכבש בעוצמה כדי לצמק ל-2:1. תשע דקות מאוחר יותר, היפנים איזנו ל-2:2 לאחר שריטסו דואן הגביה מימין וקייטו נקאמורה מצא את הרשת בעזרת הדיפה לא מוצלחת של בלם הסלסאו בראלדו. ויניסיוס ג’וניור פינה את מקומו בדקה ה-57, כשרודריגו נכנס באותה הדקה במסגרת חילוף משולש של המאמן.

בדקה ה-71 הגיעה הדרמה הגדולה של הערב. אחרי מתפרצת מושלמת, היו זה שוב דואן ונקאמורה שהכינו את הכדור לאייסה יודה, שנגח בעוצמה לרשת והשלים מהפך מדהים  2:3 ליפן. אנצ’לוטי לא האמין למראה עיניו, בעוד שחקניו ניסו לשווא להשוות לקראת הסיום.

יפן שמרה על היתרון בעשר הדקות האחרונות במשמעת טקטית מרשימה ובמערך הגנתי צפוף של 5-3-2, וסחטה ניצחון יוקרתי במיוחד מול אחת הנבחרות החזקות בעולם. ברזיל, שהביסה רק לפני ימים בודדים את דרום קוריאה 0:5, קיבלה תזכורת כואבת לכך שגם משחקי הכנה אינם הליכה בפארק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */