יום שלישי, 14.10.2025 שעה 15:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%235-2713ז'לגיריס1
67%252-2653אולימפיאקוס2
67%249-2693מונאקו3
67%301-2983ברצלונה4
67%266-2693פנאתינייקוס5
67%269-2683פאריס6
67%254-2493פרטיזן בלגרד7
67%223-2423ריאל מדריד8
67%279-2853ולנסיה9
67%271-2803הפועל ת"א10
33%258-2533אנדולו אפס11
33%270-2563הכוכב האדום12
33%244-2493אולימפיה מילאנו13
33%273-2463באיירן מינכן14
33%247-2583פנרבחצ'ה15
33%260-2513ליון וילרבאן16
33%276-2753מכבי ת"א17
33%261-2473וירטוס בולוניה18
33%265-2373דובאי19
0%290-2753באסקוניה20

המשחק בין ולנסיה להפועל ת"א יתקיים ללא קהל

שחזור חצי גמר היורוקאפ מאשתקד ישוחק בספרד מאחורי דלתיים סגורות, כאשר הספרדים העדיפו לשחק כך, לא פתחו מכירה לקהל הרחב ולא יכניסו גם מנויים

|
ים מדר עובר את ג'אן מונטרו (הפועל תל אביב)
ים מדר עובר את ג'אן מונטרו (הפועל תל אביב)

הפועל תל אביב עשתה חצי התאוששות מהדרבי נגד מכבי תל אביב ביורוליג כשפתחה את הליגה המקומית עם ניצחון חלק על קריית אתא, ומחר (רביעי, 21:30) היא תנסה להתאושש עד הסוף ולשוב למסלול הניצחונות במפעל הבכיר באירופה, כשהיא תתארח אצל ולנסיה.

רק שהמשחק קיבל טוויסט קטן בעלילה. המפגש בין האדומים לקבוצה הספרדית, שיתקיים בספרד ויהיה שחזור של חצי גמר היורוקאפ האדיר אשתקד, ישוחק מאחורי דלתיים סגורות והקבוצה המקומית לא תכניס אוהדים בכלל, כשהיציעים יהיו ריקים.

ולנסיה לא פתחה מכירת כרטיסים לקהל הרחב בגלל שידעה שאולי היא תקבל החלטה כזו שלא לארח את הפועל תל אביב עם קהל, מחשש כמובן להפרעות ומחאות אנטי ישראליות, וכעת גם המנויים של המועדון לא יוכלו להגיע וגם לא אוהדי הפועל ת”א, והשחקנים ישחקו אל מול יציעים ריקים.

