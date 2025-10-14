המשחק בין ולנסיה להפועל ת"א יתקיים ללא קהל

הפועל תל אביב עשתה חצי התאוששות מהדרבי נגד מכבי תל אביב ביורוליג כשפתחה את הליגה המקומית עם ניצחון חלק על קריית אתא, ומחר (רביעי, 21:30) היא תנסה להתאושש עד הסוף ולשוב למסלול הניצחונות במפעל הבכיר באירופה, כשהיא תתארח אצל ולנסיה.

רק שהמשחק קיבל טוויסט קטן בעלילה. המפגש בין האדומים לקבוצה הספרדית, שיתקיים בספרד ויהיה שחזור של חצי גמר היורוקאפ האדיר אשתקד, ישוחק מאחורי דלתיים סגורות והקבוצה המקומית לא תכניס אוהדים בכלל, כשהיציעים יהיו ריקים.

ולנסיה לא פתחה מכירת כרטיסים לקהל הרחב בגלל שידעה שאולי היא תקבל החלטה כזו שלא לארח את הפועל תל אביב עם קהל, מחשש כמובן להפרעות ומחאות אנטי ישראליות, וכעת גם המנויים של המועדון לא יוכלו להגיע וגם לא אוהדי הפועל ת”א, והשחקנים ישחקו אל מול יציעים ריקים.