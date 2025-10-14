נוער - שפלה: מחזור רב שערים ומהפכים בליגה

13 קבוצות שובצו בליגת שפלה לנוער, כשלמעט שלוש קבוצות (מכבי כנות, מ.ס שגב שלום ומ.כ מיתר), כל קבוצות הליגה הן קבוצות "צו פיוס". המחזור החמישי, שיסתיים ביום רביעי הקרוב במשחק בין קבוצות מ.כ מוא"ז יואב למ.ס באר שבע, לה מאזן מושלם, סיפק עד כה 31 שערים בחמישה משחקים, מהם שתיים מהתמודדויות הסתיימו בתוצאה חד צדדית.

קבוצת "צו פיוס" של מכבי קרית מלאכי שומרת על הפסגה עם מאזן מושלם בזכות ניצחון 1:6 במשחק החוץ מול עירוני אשדוד (כבשו למלאכי: עומר אובה ואיתמר סהלו (צמד), ליאור בגימוב ואביאור אמביה. כבש לאשדוד: ינאי לוי). מכבי גן יבנה שיפרה עמדות במרכז הטבלה בזכות ניצחון ביתי 0:5 על מ.ס שגב שלום (כבשו לגן יבנה: ליאב דוד ויהונתן אברהם (צמד כ"א), אוהד סינוואני). לעומת משחקים אלה, שלושה משחקים סיפקו מתח ודרמה לצופים, באחד מהם גם התרחשה מחווה מרגשת. כל אחד מהמשחקים זוכה לזרקור.

מכבי אשקלון - עירוני אשקלון 3:5

מכבי אשקלון עם ניצחון רביעי בחמישה משחקים, כשהפעם מדובר בניצחון גדול לאחר מהפך שהושג במחצית השנייה על חשבונה של היריבה העירונית, שצברה עד כה נקודת ליגה אחת. צמד שערים של נתנאל מגדל (5,29) העלה את עירוני ליתרון 0:2 בו החזיקה עד לשלב מוקדם של המחצית השניה, אז ניתאי קרוואני נכנס חזק לענינים עם צמד משלו (48,57) וקבע שוויון 2:2. שערים שכבש ליאב בלאי (70), ניקיטה אדריאן (72) ואליאב אלגרבלי (74) חוללו מהפך מרשים. שער שכבש אבינועם גטהון לזכותה של עירוני קבע את תוצאת המשחק - 3:5 צהוב.

שחקני מכבי אשקלון חוגגים את הניצחון (אלכס artsport_photography)

מ.כ מיתר - בית"ר קרית גת 4:4

שתי קבוצות, שמוצאות את עצמן בחלק התחתון של הטבלה, העשירו את מאזנן בנקודה אחת, בסיומו של משחק רב שערים עם סיום דרמטי. מ.כ מיתר כבר הוליכה 0:2 בשלב מוקדם, זכות צמד שערים שכבש יהלי עזרי, אל ארבעה שערים שכבש גיא מגידיש (40, 46, 58, 66) חוללו מהפך וקירבו את קרית גת לניצחון ראשון העונה, אלא שיהלי בן עזרי השלים שלושער בדקה ה-75 ואיתמר יעיש כבש שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן וקבע שוויון 4:4.

מ.כ שדרות - הפועל בארי אשכול 1:2

במשחק בין שתי נציגות של יישובים מדממים מהשביעי לאוקטובר 23, הצליחה הקבוצה המארחת לחולל מהפך ולזכות בנקודת ליגה תשיעית בארבעה משחקים, בעוד שהיריבה עם מאזן של חמש נקודות בחמישה משחקים. אחרי מחצית ראשונה מאופסת שער שכבש שקד יפרח (50) העלה את בארי אשכול ליתרון 0:1. שערים שכבשו עדן מוספי (56) וליאם דידי (82) יצרו מהפך וסללו את דרכה של שדרות לניצחון 1:2, שהוקדש לזכרו של סמ"ר נועם בטאן ז"ל, בן מושב יד רמב"ם, שנהרג בפעילות מבצעית בעזה בחודש מאי 2024.

מיכה פרץ, מנהלה המקצועי של שדרות, אמר בסיום: "‏משחק מאוד מרגש משני הכיוונים. גם בארי אשכול - שחוו טרגדיה נוראית וחווים עדיין כאב עמוק מאירועי השביעי לאוקטובר, כך גם העיר שדרות, כל זה זמן קצר לפני שהחטופים החיים חוזרים לביתם, באמונה שהמדינה אולי תחווה תחייה ותקומה. זה היה משחק עם המון רגש היו גם הקדשות לחברים וגיבורים שנפלו בקרבות ונרצחו באירועים הקשים. שיחקנו מול קבוצה מצוינת, היה קצב טוב בסוף עם הרבה נחישות והרבה רצון. הצלחנו לעשות מהפך לאחר שנקלענו לפיגור בתחילת המחצית השניה. אנחנו שמחים מאוד על הניצחון ומקווים להמשכיות".

שדרות ובארי אשכול בעליה לדשא (אלכס artsport_photography)

לחיצות ידיים בין שחקני שדרות ובארי אשכול (אלכס artsport_photography)