דולגופיאט: אני בשוק ועצוב מאוד מההחלטה

לאחר שאיגוד ההתעמלות הודיע כי נבחרת ישראל לא תצא לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים בעקבות החלטת ה-CAS שניתנה היום (שלישי), אלוף העולם בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט, התייחס לראשונה להחלטה בתגובה שפרסם.

דולגופיאט כתב ברשתות החברתיות: “אני מוצף בהודעות מאז הרגע שבו נודע לי שלא אשתתף באליפות העולם הקרובה. אני בשוק ועצוב מאוד מההחלטה, ובעיקר מכך שלא תינתן לי האפשרות לייצג את מדינתי בכבוד ולהגן על התואר העולמי שלי, תואר שבו זכיתי ב־07/10, בתור אחד הימים הקשים ביותר שידענו כעם”.

ארטיום סיכם: “אני וכל חברי הנבחרת מבטיחים שנמשיך לעבוד קשה בכל יום, כדי לשים את דגל ישראל הכי גבוה שאפשר, ולהמשיך לייצג את המדינה שלנו בכבוד גם בעתיד. עצוב לי ששבוע שהתחיל כל כך טוב בעבור מדינתנו, עם החזרת החטופים, הסתיים עבורנו דווקא כך. אבל אנחנו עם חזק, שלא מוותר אף פעם על מי שאנחנו. עם ישראל חי”.

ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

יו״ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, יעל ארד, תקפה: “ביטול הוויזות על ידי ממשלת אינדונזיה והתנהלות איגוד ההתעמלות העולמי הן בגדר שערורייה. בשבוע האחרון ראשי ספורט מהעולם כולו ובהם צמרת הוועד האולימפי הבינלאומי והנשיאה קריסטי קובנטרי עצמה פעלו על מנת לשנות את ההחלטה מתוך הבנה ברורה שהפעולות שנעשו הן בניגוד מוחלט לערכים האולימפיים ולתקנון האיגוד ההתעמלות העולמי ולאמנה האולימפית האוסרת על מעורבות פוליטית בספורט”.

ארד הוסיפה: “התנהלותו של נשיא איגוד ההתעמלות העולמית, מורינארי ווטאנבה, מאכזבת מכולם. הערעור הראשי ימשיך להתברר ב-CAS והוא בעל משמעות הצהרתית לעולם הספורט כולו. אני סומכת שה-CAS יקרא את התמונה המלאה. אינדונזיה אינה ראויה לארח תחרויות ספורט ונפעל בכל המישורים שכך יהיה. ליבי עם הספורטאיות והספורטאים, אבל אנו נפעל תמיד בכל דרך אפשרית, שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד”.

גם יו״ר איגוד ההתעמלות, אבי שגיא, הגיב: “מדובר בהחלטה קשה ומאכזבת מאוד. הספורטאים שלנו התכוננו במשך חודשים כדי לייצג את ישראל בכבוד, ואנחנו מצרים על כך שנמנעה מהם הזכות הזו. נעשה כל שנדרש כדי להבטיח שבעתיד מקרים כאלה לא יחזרו״.

ארטיום דולגופיאט (חגי מיכאלי)

יהלי שושני, המתעמלת שהייתה אמורה להתחרות באליפות העולם: “להיות מתעמלת ישראלית זה לא רק ספורט. זה לפספס אימונים בגלל מלחמות ואזעקות, להתחרות עם פחות הכנה – ולתת את כל הלב. לעמוד על מזרן בינלאומי כשמרגיש שהעולם נגדך – ולהוכיח שמגיע לך להיות שם. ההשתתפות שלנו באליפות העולם בוטלה רק כי אנחנו מישראל. זה כואב. אבל גם עכשיו – אני גאה! גאה לייצג את המדינה שלי! וגאה לא לוותר!”.

סגן יו״ר הכנסת ויו״ר ועדת המשנה לספורט, חבר הכנסת סימון דוידסון, הגיב אף הוא: “יום עצוב לספורט הישראלי. אני מאוכזב מהכרעת בית הדין הבינלאומי לענייני ספורט שקבע כי נבחרת ישראל לא תוכל להשתתף באליפות העולם בהתעמלות בשבוע הבא באינדונזיה. הכרעה שמייצגת את ההפך הגמור מהרעיון המרכזי של הוועד האולימפי הבינלאומי.

“אני מאמין שעלינו להמשיך ולפעול מול בית הדין והאיגוד העולמי להתעמלות. מדובר במדרון חלקלק עבור כל הספורט הישראלי מכלל הענפים. הספורט הישראלי הוא ההסברה הטובה ביותר למדינת ישראל - ועלינו להגן עליו ועל הספורטאים שלנו”.

ארטיום ב”שיחת היום” ב-12.10

מה עובר עליך, איך אתה מרגיש ומה אתה שומע?

”מרגיש לא טוב עם זה, יומיים לפני טיסה מודיעים שלא יוצאים לשום מקום. קשה, מאמין שעובדים על זה, אבל כן מרגיש שבאנו לאימון בלי מצב רוח, בלי כלום, כי שלושה חודשים התאמנו מאוד אינטנסיבי ועשינו הכנה מאוד טובה ואני מרגיש טוב ומוכן והכל נפל עלינו. עכשיו כשכל זה קרה אז הכל נפל עלינו, וקשה לקבל את זה. מאמין שהכל יסתדר בסוף”.

עבדת קשה כל השנה להגיע לרגע הזה, שתוכל לשמור על התואר שלך, האם יש לך באמת את התקווה שהדברים ישתנו?

”עבדנו קשה, עשינו את כל ההכנות לרגע הזה, ואני מאמין שכל מי שמטפל בזה עושים הכל כדי שנטוס, וקשה לי לקבל את זה, יש לי הרגשה שלא נצא, כי יש מעט מאוד זמן”.

ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

הפוליטיקה תנצח את הספורט ולא תגן על התואר?

”כן, אם זה היה לפני שבוע או שבועיים או עשרה ימים, אז לדעתי האישית, ככה אני מאמין, אז אני מאמין שהיה זמן, עכשיו לדעתי יש מעט זמן ויהיה קשה לשנות משהו”.

אינדונזיה בכוונה העבירה לדעתך את ההודעה בעיתוי הזה?

”מצד אחד לא בא לי לחשוב ככה, אבל אני אישית חושב שזה מה שהיה. לפי מה ששמעתי כן היה מקום ליתר ביטחון שהיו מעבירים את זה, ובגלל ההתראה הקצרה אז אני מאמין שיהיה קשה לשנות”.

ארטיום אתה נשמע רגוע, אבל אני בטוח שאתה סוער ובצדק.

”כן, זה מאכזב מאוד. כמו שאמרתי בהתחלה, לא היה בא לנו להתאמן בכלל, ועדיין יש תקווה קטנה שנטוס, אבל זה פתאום הכל נפל עלינו וזה לא קל לקבל את זה”.