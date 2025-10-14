חשש: ההחלטה - תקדים מסוכן לספורט הישראלי

בישראל חוששים כי החלטת ה-CAS מהווה תקדים מסוכן לספורט הישראלי. ההחלטה הדרמטית שהתקבלה בבית הדין העולמי לספורט היום (שלישי), ממש ימים ספורים לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, למעשה הסירה אחריות מאיגוד ההתעמלות העולמי - ועלולה להשפיע בעתיד במקרים דומים.

כזכור, איגוד ההתעמלות הישראלי הלך נגד איגוד ההתעמלות העולמי ופנה ל-CAS בטענה כי אליפות העולם היא תחרות שנמצאת באחריותו. אלא שבבית הדין, האיגוד העולמי טען כי הוא לא זה שקיבל את ההחלטה לבטל את הוויזות לישראלים, אלא ממשלת אינדונזיה שלכאורה “כפתה את ההחלטה” על הוועדה המארגנת ברגע האחרון. אלא שההצהרות של האינדונזים מוכיחות כי המהלך היה לכאורה מתוכנן מראש ונעשה באופן מתואם.

ב-CAS בחרו שלא להתערב ולא להורות לאיגוד ההתעמלות העולמי לעמוד בתקנון שלו ובאמנה האולימפית אליה הוא כפוף, כך שכל הנבחרות יקחו חלק בתחרות היוקרתית בג’קרטה, אלא למעשה דחו את הטענות של הישראלים וקיבלו את עמדת ה-FIG שהאשימה את המארגנים. יש לציין כי הוועדה המארגנת של אליפות העולם או ממשלת אינדונזיה לא נכללו בתביעה הישראלית ל-CAS.

יעל ארד וארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)

כעת גורמים בכירים בספורט הישראלי חוששים כי ההחלטה של ה-CAS מהווה תקדים מסוכן. החשש המרכזי הוא שמעתה והלאה מדינות שמעוניינות להחרים את ישראל יוכלו לבטל את הוויזות לספורטאים הישראלים ברגע האחרון - וארגוני הספורט הבינלאומיים שלא יתערבו בנושא יזכו להגנה מבתי הדין, על סמך ההחלטה שהתקבלה היום. בכלל, זה עלול להיות פתח לחרמות נגד ספורטאים ממדינות שונות במקרים שונים בעולם, מה שמהווה הפרה של האמנת האולימפית.

לצד זאת, באיגוד ההתעמלות הישראלי טוענים כי ההליך העיקרי, בו יידרש ה-CAS להכריע בקשר להתנהלות האיגוד העולמי בפרשה, עדיין יימשך בבית הדין הבינלאומי לספורט - כך שייתכן וההחלטה הבאה תהיה בעלת משמעות גדולה. אלא שבכל אופן, האינדונזים קיבלו את מבוקשם, משום שבשל לוחות הזמנים לא תתאפשר יציאת המשלחת הישראלית לאליפות העולם. מעבר לפגיעה בנוכחות הישראלית בתחרות, יש פגיעה גם בספורט העולמי משום שארטיום דולגופיאט, אלוף העולם בתרגיל הקרקע ואחד מהמתעמלים הבולטים בעולם, לא מופיע לתחרות.

בתוך כך, גם הוועד האולימפי הבינלאומי לא אמר את דברו באופן פומבי ונחרץ נגד ההחלטה של ממשלת אינדונזיה לאחר שזו בחרה להחרים את המתעמלים הישראלים ולא לאפשר להם להשתתף באליפות העולם במדינה המוסלמית. יו״ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה היפני, הוא גם חבר בהנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי - ולמעשה, החלטת הארגון בראש הוא עומד, לתמוך בעמדתם של האינדונזים שלא לאפשר לישראלים להיכנס לשטחם, נוגדת לכללי הוועד האולימפי הבינלאומי ולא יכולה להתקבל בהבנה בארגון ששואף למנוע חרמות נגד מדינות ספציפיות והספורטאים שמייצגים איתן.