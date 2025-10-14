"בקריית ים יש מסר שאנחנו לא באים כאנדרדוג"

כשתתיהן מגיעות לאחר הפסד ליגה ביום ראשון, בני יהודה ומ.ס קרית ים יפגשו מחר (רביעי, 19:00) במסגרת גמר גביע הטוטו וינסו להניף את התואר הראשון לעונה באצטדיון "מרים" בנתניה.

הכתומים יגיעו בסגל חסר: מתן לוי וסתיו ישראלי שהורחקו מול מכבי יפו ייעדרו, כאשר דני עאמר ואלעד שחף הפצועים לא יהיו בסגל גם כן. מנגד, העולה הטרייה לליגה הלאומית רושמת פתיחת עונה מרשימה, אך תחסר את כריסטיאן בלה הפצוע, כאשר גם לידור כהן, שסובל מכאבים במפשעה והוחלף מול הפועל ר"ג, ערך אימון קל ובספק להתמודדות.

בקרב הכתומים מצפים לקרוב ל-1,500 אוהדים, כשמנגד, הקבוצה מהצפון תביא כמה מאות אוהדים, כאשר בקבוצה יעמידו לרשות האוהדים חמישה אוטובוסים שייצאו מהצפון, כשיש תכונה גדולה בקרב אנשי המועדון לאורך ההיסטוריה הקצרה שלו, שצפויים להגיע.

אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

מסאי דגו, מאמן בני יהודה, ינסה לזכות בתואר שנה שנייה ברציפות, לאחר שזכה בו בשנה שעברה עם הפועל ת"א: "קריית ים היא קבוצה חזקה מאוד, עם צוות מקצועי מצוין ושחקנים איכותיים, והם פתחו את העונה בצורה טובה. אנחנו מגיעים אמנם בתקופה פחות טובה בליגה, אבל גמר גביע הוא משחק אחד על תואר וכל מה שהיה עד עכשיו נשכח ברגע שמתחיל המשחק".

עוד הוסיף: "אני בטוח שהשחקנים שלי יגיעו צנועים, דרוכים ואגרסיביים ויילחמו על כל כדור במגרש. יש לנו חדר הלבשה חזק ומאוחד וכל שחקן הוא שחקן חשוב שיכול לתרום בכל רגע נתון. נעשה את ההתאמות שלנו והכי חשוב נבוא בגישה נכונה, עם הרבה לב ואמונה. אני סומך על השחקנים שלי שהם מבינים את המשמעות של המשחק ושהם ייתנו הכל בשביל לנצח״.

מסאי דגו (שחר גרוס)

מנגד, מאור סיסו מאמן קרית ים, לא חושב שחוסר הניסיון של קבוצתו במעמדים הללו ישפיע ואמר ל-ONE: "יש התרגשות לקראת הגמר. כל האנשים פה רוצים לעשות היסטוריה ואני לא חושב שיש השפעה לזה שאנחנו מועדון צעיר שלא רגיל למעמדים האלה. זה מועדון מאוד רעב ששואף גבוה ומסתכל בלבן של העיניים לכל יריבה בכל מגרש. זה מה שאני משדר לשחקנים מהיום הראשון שאני פה".



יחסי הכוחות: "על הנייר כל קבוצה שמגיעה נגד בני יהודה היא אנדרדוג מבחינת התקציב, התקשורת וכו’, אבל בקריית ים יש מסר ברור מאוד: אנחנו לעולם לא באים כאנדרדוג מבחינת ההרגשה האישית שלנו. אנחנו קבוצה מאוד אמיצה ששואפת לנצח ולשחק כדורגל טוב לעין בכל מגרש ונגד כל יריבה. זה גם מה שנשאף לעשות נגד בני יהודה".

מאור סיסו (חג'אג' רחאל)

ההפסד בליגה: "אין יותר מידי מה להתאושש מההפסד: כמו שאנחנו לא יוצאים מגדרנו אחרי ניצחונות אנחנו גם לא עורפים ראשים אחרי הפסדים. זה חלק מעונה ארוכה מאוד בה המשחקים מאוד קשים ושוויוניים. כל תוצאה אפשרית וצריך להיות מיוחד בדברים הקטנים כדי לשמור על יציבות ולשם אנחנו שואפים: להיות יציבים גם אחרי הפסדים, לתקן ולהמשיך הלאה למשחק הבא בשאיפה לנצח אותו".

פתיחת העונה המפתיעה: "אני תמיד מאמין שהקבוצה שלי יכולה להגיע הכי רחוק שיש. החלומות שלי מאוד גדולים ואני גם מאמין בהם. החלומות שלי הם מעבר לגמר גביע הטוטו והעבודה שלי היא להחדיר בשחקנים שלי את הווינריות הזאת והכדורגל האמיץ והחיובי בשביל להגשים חלומות".

"קרית ים מורכבת ממערכת חזקה מאוד עם הנהלה ומנכ״ל שיגיעו הכי רחוק שיש ואני מקווה שהם יגיעו לזה בעודי איתם. בנימה אחרת, אני רוצה לאחל חג שמח לכולם: זה אושר גדול שהחטופים חזרו וגמר גביע הטוטו הוא משהו מאוד קטן לעומת השבוע המדהים הזה. מאחל לכל עם ישראל שיחזרו לחיים טובים ומאושרים”, סיכם.