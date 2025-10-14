יום שלישי, 14.10.2025 שעה 17:48
שונות  >> ONE Podcasts

אוליביירה מנצח בבית, מלך ריו מניח את הכפפות

פרק 11 בפודקאסט "נוקאאוט" ב-ONE מסכם מה שחם בעולם אמנויות הלחימה בארץ ובעולם: אירוע UFC ברזיל, פריירה בבית הלבן, פיגוארדו ועוד. האזנה נעימה

|
פודקאסט
פודקאסט "נוקאאוט" (גרפיקה: אופק שדה)

בפודקאסט ספורט הזירה החדש של ONE ״נוקאאוט!״ יניב קמינסקי, שדר, פרשן וכתב ו-ONE, ואולגה רובין הלוחמת הבכירה בישראל, מביאים לכם מדי שבוע את כל מה שחם בעולם אמנויות הלחימה בארץ ובעולם.

בפרק 11 מסכמים את UFC ריו שהסתיים עם הניצחון הענק בהכנעה של צ׳ארלס אוליביירה הברזילאי על מתיאוס גאמרוט הפולני שלקח את הקרב בהתראה קצרה אחרי פציעה של רפאל פיזייב, היריב המקורי של אוליביירה.

הלוחם הברזילאי האהוב שמחזיק במספר הסיומות הגבוה ביותר בהיסטוריה של הארגון נשאר בלתי מנוצח בברזיל עם ניצחון שביעי על אדמת המולדת, וסיפק את הסחורה גם על המיקרופון כשקרא תיגר על מקס הולוויי לקרב על חגורת ה-BMF, קרב שאין כמעט אוהד MMA שלא ירצה לראות.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (צילום: אופק שדה)יניב קמינסקי ואולגה רובין (צילום: אופק שדה)

בקרב שלפני המרכזי דייויסון פיגוארדו המקומי הזכיר לכולם למה הוא היה אלוף העולם עם ניצחון דומיננטי מול מונטל ג׳קסון האמריקאי שהגיע כפייבוריט גדול בסוכנויות ההימורים, אבל סיפק הופעה לא מרשימה מול הברזילאי שהחזיר את עצמו למרוץ אל הקרב על התואר.

הרגע המרגש של האירוע הגיע כאשר ז׳וזה אלדו האגדי, ״המלך של ריו״, זכה לכבוד הראוי לו והניח את הכפפות בפעם האחרונה בתוך האוקטגון לקול התשואות של הקהל המקומי. בנוסף הופעת הבכורה של אלברז בקטגוריה מול ויסנטה לוקה, הופעת הבכורה של ביה מסקיטה וסיכום כל האירוע.

עוד בפרק: מתכוננים לסופ״ש הקרוב ואירוע UFC בקנדה עם מספר קרבות מעניינים מאד – דה רידר מול ברנדון אלן שהחליף את פלאפי שנפצע בקרב המרכזי, מארלון ורה מול איימן זאהאבי , קווין הולנד מול מייק מאלוט וג׳זמין ג׳זדיבישיוס מול מאנון פיורו. מדברים על מה הלאה לאלכס פריירה במשקל כבד בבית הלבן:  קרב מול ג׳ון ג׳ונס או קרב על חגורה שלישית והיסטורית מול טום אספינל ? חדשות, שמועות, הכרזות ועוד בפרק 11 של ״נוקאאוט!״. האזנה נעימה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */