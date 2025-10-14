ענו: האם נבחרת ישראל יכולה להפתיע את איטליה?

נבחרת ישראל חטפה תבוסה לא נעימה בכלל עם אותו 5:0 נגד נורבגיה, והיום (שלישי, 21:45) היא תנסה להתאושש מול נבחרת גדולה נוספת, איטליה. הסיכויים נגדם, אבל חניכיו של רן בן שמעון ינסו להפתיע בארץ המגף, או לכל הפחות לא להיות מובסים כמו נגד ארלינג הולאנד.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם נבחרת ישראל יכולה להפתיע ולנצח בחוץ את נבחרת איטליה, מי צריך לפתוח בשער של הכחולים-לבנים, את מי רן בן שמעון צריך לשים כחלוץ והאם עדיף מערך של שניים או שלושה בלמים? הצביעו בוואטסאפ.