יום שלישי, 14.10.2025 שעה 15:30
היסטורי: 3 אחים ממשפחת אנטטוקומפו במילווקי

הבאקס החתימו את אלכס, האח הצעיר למשפחה היוונית, ובכך לראשונה חתומים 3 אחים עם חוזים פעילים באותו מועדון. האם המהלך נועד כדי להשאיר את יאניס?

|
יאניס ואלכס אנטטוקומפו (IMAGO)
יאניס ואלכס אנטטוקומפו (IMAGO)

לראשונה בהיסטוריה של ה-NBA: שלושה אחים ישתפו פעולה באותה קבוצה. על פי דיווח של העיתונאי שאמס צ'ראניה, מילווקי באקס החתימה את אלכס אנטטוקומפו על חוזה דו-כיווני, מהלך שיאפשר לו לשחק גם בקבוצת האם מה-NBA וגם בקבוצת הפיתוח ויסקונסין הרד.

עם המהלך, שלושת האחים לבית אנטטוקומפו, יאניס, תנאסיס ואלכס, צפויים להיות חלק מהסגל של הבאקס לעונת 2025/26, וזו הפעם הראשונה אי פעם בהיסטוריה של הליגה שבה שלושה אחים יהיו חתומים באותו מועדון עם חוזים פעילים.

אלכס (22), הצעיר מבין ארבעת האחים, שוחרר בשבוע שעבר מאריס סלוניקי היוונית, והיה צפוי לשוב לליגת הפיתוח האמריקאית. הוא כבר שיחק בעבר בשורות ויסקונסין הרד בין 2022 ל-2024, אך לא רשם ולו דקת משחק אחת בליגה הבכירה. מאז, נדד בין כמה קבוצות באירופה, בהן מז'ייקיי הליטאית, פודגוריצה ממונטנגרו, פאוק סלוניקי ואריס.

החוזה החדש עשוי להעניק לו סוף סוף את הבמה להופעת בכורה ב-NBA – ואולי גם לאפשר לרגע מרגש במיוחד: שלושה אחים, יחד על אותו פרקט, בליגה הטובה בעולם. יתרה מכך, ייתכן שראינו כאן מהלך של הבאקס על מנת להשאיר את הכוכב הגדול של הקבוצה, יאניס, שעתידו לוט בערפל.

