יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:21
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2022

אינפנטינו הסביר: הסיבה שהגיע לפסגת השלום

נשיא פיפ"א פרסם פוסט לאחר שהגיע לשארם עם נשיא ארה"ב: "טראמפ הזמין אותי. נעזור לבנות מחדש את הכדורגל בעזה ופלסטין. זהו שחר חדש לעולם כולו"

|
ג'יאני אינפנטינו ועבד אל-פתאח א-סיסי (IMAGO)
ג'יאני אינפנטינו ועבד אל-פתאח א-סיסי (IMAGO)

נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, השתתף אתמול (שני) בפסגת שלום היסטורית שנערכה בשארם א-שייח' שבמצרים, ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך המפגש, שהתקיים בנוכחות מנהיגים מכל העולם, הדגיש אינפנטינו את מחויבותה של פיפ"א לקדם פיוס ותקווה דרך הכדורגל, במיוחד באזורים שסבלו מסכסוך. כזכור, זה קרה מיד אחרי שטראמפ היה בישראל ובכנסת.

"זהו שחר חדש לכל האזור ולעולם כולו", כתב אינפנטינו בפוסט שפרסם לאחר הפסגה. "תפקידו של הכדורגל הוא לתמוך, לאחד ולתת תקווה. בעזה ובפלסטין, נעזור לבנות מחדש את כל מתקני הכדורגל".

לדבריו, פיפ"א מתכוונת להשקיע בתשתיות הספורט בשטחי הרשות הפלסטינית, כולל בניית מגרשים חדשים, אספקת ציוד, הדרכות מקצועיות והקמת תחרויות מקומיות. בנוסף, תושק קרן ייעודית לשיקום תשתיות הכדורגל באזור, בשיתוף עם ההתאחדות הפלסטינית.

"פיפ"א כבר תרמה מגרשי מיני במסגרת תוכנית FIFA Arena, ואנו רוצים שכל העולם יצטרף, כי כדורגל מביא תקווה לילדים, וזה דבר חשוב מאוד", הוסיף אינפנטינו. נשיא פיפ"א הודה לטראמפ על ההזמנה לפסגה, וציין כי הארגון יעמוד לרשות התהליך כולו: "הבהרתי לכל המנהיגים שפיפ"א כאן כדי לעזור ולוודא שתהליך השלום הזה יבשיל ויסתיים בצורה הטובה ביותר".

