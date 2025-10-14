רבע 4, 03:35: טנריפה - בני הרצליה 78:98

בני הרצליה מחפשת ניצחון בכורה בליגת האלופות של פיב"א. הקבוצה מהשרון מתארחת בשעה זו אצל טנריפה הספרדית במחזור השני במפעל, אותו החלה עם הפסד 90:86 לטופאש בורסה הטורקית.

הרצליה הייתה בעמדה טובה לניצחון, אבל חטפה 27:11 ברבע האחרון ופתחה את ליגת האלופות עם הפסד. אלייז’ה סטיוארט הוביל את הרצליה עם 23 נקודות, אבל הקבוצה של יהוא אורלנד לא הצליחה לעצור את מארק בלאז’ביץ’ (25 נקודות) והודו בסון (20).

הרצליה הגיעה למחזור השני ב-BCL אחרי שמחזור הפתיחה שלה בליגת העל נדחה והמשחק מול הפועל חולון יתקיים במועד אחר. בגביע ווינר הגיעה הרצליה עד לרבע הגמר, שם הודחה על ידי הפועל ירושלים אחרי הפסד 105:98.

ישנן 32 קבוצות ב-BCL, והן מחולקות לשמונה בתים של ארבע קבוצות בכל בית. מי שמסיימת במקום הראשון בכל בית עולה באופן ישיר לשלב 16 האחרונות, והקבוצות שיסיימו במקום השני והשלישי יעלו למשחק פלייאוף נגד קבוצות מבתים אחרים שסיימו במקומות הללו בהקבלה.

רבע ראשון: 15:29 לטנריפה

החמישייה של בני הרצליה: מקס היידיגר, מוריאל לוטאטי, צ’ינאנו אונואקו, נואה קארטר, אלייז’ה סטיוארט.

החמישייה של טנריפה: ברונו פיטיפלדו, יוהאן סאסטרה, גיורגי שרמאדיני, רוקאס גיידראיטיס, אהרון דורנקאמפ.

הספרדים פתחו טוב את המשחק עם ריצת 0-5. גיורגי שרמאדיני קלע פעמיים ברציפות מתחת לסל. רוקאס גיידראיטיס דייק מחוץ לקשת. מהצד השני נואה קארטר שם שתי נקודות במתפרצת. גיידראיטיס צלף פעם נוספת מרחוק וקבע שלשה שלישית של המארחת, בארבע הדקות הראשונות.

צ’ינאנו אונואקו דייק פעמיים מהקו. מנגד, מרסליניו הוורטאס קלע שלשה פנויה. הוורטאס קבע יתרון דו ספרתי לאחר שצלף שלשה נוספת. קארטר לקח זריקה קשה לשתי נקודות וקלע אותה. המומנטום הספרדי נמשך, חיימה פרננדז חדר נהדר לצבע וסיים בלייאפ קל ויפה.

רבע שני: 39:60 לטנריפה

ריצת 0-6 של הספרדים בפתיחת הרבע, שמה את ההפרש על 20 נקודות. סטיוארט עצר את הריצה עם קליעה מתחת לסל. שרמאדיני דייק פעמיים מהעונשין. מקס היידיגר השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר סל ועבירה. מנגד, הספרדים המשיכו להניע את הכדור ולהגיע לסלים קלים מתחת לסל, פעם נוספת זה היה שרמאדיני שסיים.

סטיוארט צלף שלשה פנויה. התקפה לאחר מכן, סאסטרה דייק אף הוא מחוץ לקשת. היידיגר קלע שלשה נוספת במתפרצת. שון דוסון הוביל מתפרצת של הרצליה וסיים אותה עם אסיסט נהדר לסטיוארט שגמר את המהלך מתחת לסל. תומאס סקראב דייק משלוש. שלוש שניות לפני הירידה למחצית, דשון פרנסיס קלע שלשה.

רבע שלישי: 59:85 לטנריפה

הוורטאס פתח את הרבע עם שלשה מדויקת, השלישית שלו במשחק עדיין ללא החטאה. מנגד, אונואקו סיים בצבע התקפה יפה של הרצליה. שרמאדיני המשיך להוביל את הספרדים עם ארבע נקודות נוספות מתחת לסל. שלו לוגאשי גמר מתפרצת של הרצליה בלייאפ קל.

גיידראיטיס קלע עוד סל קל מתחת לסל וקבע את יתרון השיא עד עכשיו, 46:76 לטנריפה. דשון פרנסיס דייק מחוץ לקשת. השלשות המשיכו בשני הצדדים, תומאס סקראב צלף ורחוק והיידיגר הגיב עם אחת משלו.

רבע רביעי:

פרננדז המשיך לככב גם בפתיחת הרבע האחרון כשקלע שלשה. ג’ורדון ורנאדו לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. גיידראיטיס צלף פעם נוספת מחוץ לקשת. ברונו פיטיפלדו צלף גם הוא מחוץ לקשת. סטיוארט השלים מהלך של שלוש נקודות, הוא חדר בצורה אגרסיבית לסל, סיים בלייאפ, סחט עבירה וקלע מהקו. סטיוארט המשיך וקלע גם בפיידאוויי.