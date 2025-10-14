יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
1311-206מכבי נתניה1
136-116בית"ר ירושלים2
128-136הפועל ת"א3
129-126הפועל פ"ת4
116-86מכבי פ"ת5
106-66מכבי חיפה6
1011-86עירוני ק"ש7
97-86הפועל ב"ש8
88-116מכבי ת"א9
811-136הפועל רעננה10
89-96מ.ס. אשדוד11
88-86הפועל חיפה12
711-126הפועל כפ"ס13
78-96הפועל ראשל"צ14
64-26בני יהודה15
415-76מכבי הרצליה16
317-86הפועל רמה"ש17
115-56הפועל עכו18

"לסולל יש פוטנציאל להיות שחקן מוביל בישראל"

חלוץ הפועל פ"ת כבש צמד במדי נבחרת הנוער מול סלובניה, ונני ששה שאימן אותו, סיפר: "הוא שחקן עם אופי מיוחד, חלוץ רחבה מצוין ויודע לשחק גם באגף"

|
יואב סולל (רועי קור)
יואב סולל (רועי קור)

נבחרת הנוער של ישראל תתייצב היום (שלישי), בשעה 13:00, למשחק הסיום של שלב מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19, בו תפגוש את הנבחרת המקבילה של אוסטריה. היריבה כבר הבטיחה את מקומה בשלב העילית לאחר ניצחונות על סלובניה המארחת (0:1) ולוקסמבורג (0:4), ותגיע למשחק מול ישראל בראש שקט.

נבחרת הנוער, שסיימה בתיקו את שני משחקיה הקודמים (0:0 מול לוקסמבורג ו-2:2 מול סלובניה), מדורגת במקום השני בבית. מיקום זה מקנה כרטיס לשלב הבא, אך כדי להבטיח את העלייה באופן ודאי, תזדקק הנבחרת ככל הנראה לניצחון – שכן היא מקדימה בנקודה אחת בלבד את סלובניה ולוקסמבורג, שלהן יחס שערים נחות.

תוצאה של הפסד ישראלי במקביל לתיקו במשחק בין סלובניה ללוקסמבורג תוביל לכך שיחס השערים יכריע מי תסיים שנייה בבית. במקרה של תיקו או הפסד לישראל והכרעה במשחק המקביל, המנצחת תעלה. לפיכך, ניצחון ישראלי הוא התרחיש היחיד שיבטיח עלייה לשלב העילית ללא תלות בתוצאה השנייה.

יואב סולל (2007) שכבש צמד במשחק האחרון מול סלובניה, מסומן כשחקן המפתח של נבחרת הנוער. סולל עבר דרך ארוכה במחלקות הנוער, אותה החל בקבוצות הטרום של הפועל הוד השרון. בהמשך עבר להפועל רעננה, ולאחר שלוש עונות שב להוד השרון. בעונת הפריצה שלו, כילד בליגת שרון של שנתון נערים ג', כבש 27 שערים – מתוכם שלושה בקבוצת נערים ב'.

אופיר חיים (שחר גרוס)אופיר חיים (שחר גרוס)

היכולת שהציג הובילה אותו למעבר למכבי חיפה, שם הצטרף לקבוצת נערים ב' וכבש 11 שערים בכל המסגרות. בעקבות כך הוחתם על חוזה לשלוש עונות, אך זמן קצר לאחר מכן, כשהתקשה להשתלב בקבוצת נערים א', עבר להפועל פתח תקווה. בעונתו הראשונה במועדון כבש 22 שערים ב-28 הופעות והיה סגן מלך השערים של הקבוצה, שזכתה באליפות ארצית דרום והעפילה לליגת העל.

בעונה שעברה, שהייתה עונת החזרה של הפועל פ"ת לליגת העל לנוער אחרי שש שנים, סולל השתלב היטב בקבוצה. הוא רשם 35 הופעות בכל המסגרות, פתח בהרכב ב-26 מתוכן, השלים 90 דקות בעשרה משחקים ונכנס כמחליף בתשעה נוספים. הוא סיים את העונה כמלך שערי הקבוצה עם 13 שערים, שהיו שווים הישרדות בליגה. במהלך העונה זומן לאימונים בנבחרת הנוער, אך לא נכלל בסגל למשחקים רשמיים.

את העונה הנוכחית פתח עם בשורה משמחת – זימון למחנה האימונים של הקבוצה הבוגרת בבולגריה. יחד איתו נסעו שני שחקנים נוספים מקבוצת הנוער: עידו טסה ועומרי כהן. מאז פתיחת העונה רשם שש הופעות בליגת העל לנוער, מתוכן פתח בחמישה והשלים שני משחקים מלאים. הוא כבש שני שערים – בהפסד 3:2 לבית"ר ירושלים ובניצחון 1:4 על מכבי הרצליה.

עידו טסה, יואב סולל ועומרי כהן (באדיבות המועדון)עידו טסה, יואב סולל ועומרי כהן (באדיבות המועדון)

בנבחרת הנוער ערך סולל הופעת בכורה רשמית לפני כחודש, כששיחק כ-20 דקות במשחק הידידות מול אסטוניה. בשבוע שעבר עלה מהספסל בדקה ה-80 מול לוקסמבורג, ובשבת האחרונה כבר פתח בהרכב, שיחק 90 דקות וכבש צמד מהיר בדקות 58 ו-68.

נני ששה, מאמן קבוצת הנוער של מ.ס כפר קאסם והעוזר בעונה שעברה בנוער של הפועל פ"ת, דיבר על התכונות הבולטות של סולל: "יואב הוא חלוץ רחבה מצוין, אבל גם יודע לשחק באגף. יש לו רגל ימין חזקה, חוש מצוין ברחבה ותנועה בלתי פוסקת. בזכות התנועה הזו הוא מגיע להרבה מצבים. הוא גם תורם המון הגנתית בלחץ על הבלמים והמגינים. עבדנו איתו על משחק עם הגב לשער והוא התקדם בזה מאוד".

ששה גם שיבח את אופיו של השחקן: "הוא שחקן עם אופי מיוחד – צנוע, רציני, מקצוען, לומד, מכבד את כולם ובלי שום בעיות משמעת. הוא נחוש מאוד להצליח ומבין היטב את הדרך. לדעתי יש לו פוטנציאל גבוה להיות שחקן מוביל בכדורגל הישראלי".

