כישלון: נבחרת הנוער הפסידה, לא צפויה לעלות

כישלון. נבחרת הנוער של אופיר חיים הפסידה היום (שלישי) 3:1 לאוסטריה במשחק האחרון בשלב המוקדם של מוקדמות היורו. בעקבות כך, הנבחרת סיימה במקום השלישי בבית וזקוקה לנס כדי לעלות לשבת העילית של המוקדמות.

כדי לסבר את האוזן, הנבחרת ממוקמת במקום השלישי עם 2 נקודות, כאשר הנבחרת הטובה ביותר מתוך 13 בתים שבמקום ה-3 עולה, אך בגלל שהנבחרת רק עם 2 נקודות ובהינתן שכל שאר הבתים טרם התחילו לשחק, הסיכוי להעפיל לשלב הבא הוא קלוש.

יתרה מכך, על מנת לקבוע מי הנבחרת הכי טובה מבין אלו שסיימו במקום השלישי, מוציאים מהמשוואה את המשחקים של הקבוצות נגד מי שסיימה אחרונה, וזה מותיר את הנבחרת של אופיר חיים עם נקודה בלבד, זכר לתיקו שרשמה עם נבחרת לוקסמבורג.

הנבחרת פתחה טוב את המשחק ויצרה מספר מצבים לעבר שער היריבה, אך דווקא בדקות הטובות שלה עבירה ברחבה הובילה לפנדל לזכות האוסטרים, אותו תרגם מאורו האמרי ליתרון. הנבחרת שלנו לא ויתרה וידעה כי ניצחון במשחק יבטיח עלייה לשלב הבא. כדור קרן על סף הירידה למחצית יצר ערבובייה ברחבה, אותה ניצל עילאי בן סימון כדי לכבוש ולהשוות את התוצאה.

המחצית השנייה נפתחה בבעיטת עונשין נוספת של האוסטרים, אך הפעם עילי אלטמן מתח את איבריו בצורה נהדרת והדף את הבעיטה של האמרי. במקום שההדיפה תיצור רוח גבית עבור הנבחרת, היא ספגה פעמיים נוספות מרגליו של המחליף אדריאן ריגל, במה שהוביל להפסד 3:1 וכאמור לסיכוי קטן להעפיל לשלב העילית במוקדמות היורו.

מחצית ראשונה:

נבחרת ישראל: עילי אלטמן, איתי ברהום (לירן שפיגל, 54’), נעם שטייפמן, גיא גבריאל אליגולשווילי, איתי ברוך, נבות רטנר (דניאל אטלן, 77’), רועי מגור, עילאי בן סימון (אוריין גורן, 65’), ישראל דאפה (יהונתן עוז, 77’), יניב פרץ (רון תלמי, 54’) ויואב סולל.

נבחרת אוסטריה: מרסל קורץ, אידן רוקה, ולנטין זבראנסקי (מגנוס דלפיאז, 59’), סילביו צינר, אריק שטהרר, פלוריאן האנגל, פיליפ מייבאך, תומאס שאנדל, איליה איבנשיץ, מאורו האמרי (אוליבר סורג, 81’) וקונסטנטין אלכסה (אדריאן ריגל, 59’).

דקה 18: דקות טובות של הנבחרת, כאשר התקפה יפה באגף ימין הסתיימה בבעיטה שנהדפה לקרן.

דקה 19: סולל קיבל את הכדור ברחבה, אך הנגיחה שלו נעצרה אצל השוער האוסטרי.

דקה 23: רטנר שלח בעיטה אדירה שפספסה במעט את המסגרת של קורץ.

דקה 26, שער! אוסטריה עלתה ל-0:1: לאחר דקות נהדרות של ישראל, עבירה ברחבה הובילה את השופט להצביע על הנקודה הלבנה. האמרי ניגש לכדור והעלה את נבחרתו ליתרון.

דקה 41: פרץ הרים כדור לרחבה שהגיע לראשו של דאפה, אך החלוץ פספס במעט את המסגרת במה שיכול היה להיות שער השיוויון.

דקה 45+2, שער! ישראל השוותה ל-1:1: כדור קרן גרם לערבובייה ברחבה, אותה ניצל בן סימון על מנת להשוות את התוצאה ולהוריד את הנבחרות להפסקת המחיצת בשיוויון.

מחצית שנייה:

דקה 50: עבירה נוספת של ישראל הובילה לפנדל השני של האוסטרים, אך הפעם אלטמן מתח את איבריו בצורה נפלאה והדף את בעיטתו השנייה של האמרי.

דקה 76, שער! אוסטריה עלתה ליתרון 1:2: ריגל המחליף העלה את נבחרתו ליתרון.

דקה 82, שער! אוסטריה עלתה ליתרון 1:3: ריגל העלה את מאזנו לשני שערים מהספסל והרחיק את ישראל משלב העילית.