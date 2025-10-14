יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:44
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

ליגת האלופות: האלופה תפתח עונה במשחק בודד

שינוי במפעל הבכיר באירופה: מעונת 2027/28 הצ'מפיונס ליג תצא לדרך עם משחק בודד ביום שלישי שאותו תארח האלופה המכהנת, והשאר ביום רביעי וחמישי

|
שחקני פ.ס.ז' עם גביע האלופות (IMAGO)
שחקני פ.ס.ז' עם גביע האלופות (IMAGO)

שינויים בליגת האלופות: עונת 2027/28 של הצ’מפיונס ליג תצא לדרך עם משחק בודד ביום שלישי בלילה, שבו תארח מחזיקת הגביע מהעונה החולפת. מדובר ביוזמה חדשה של אופ”א במסגרת האסטרטגיה השיווקית והמסחרית שלה למפעלים האירופיים.

המהלך הוכרז על ידי UC3, הגוף המשותף לאופ”א ולמועדוני הצמרת באירופה, שאחראי לניהול הזכויות המסחריות של המפעלים, בשיתוף עם שותפתה Relevent Football Partners. השתיים השיקו השבוע את הליך המכרז לשידורי הטלוויזיה של כל המפעלים של אופ”א לקבוצות גברים, שיחל מעונת 2027/28.

חידושים במחזור הראשון: משחק בשלישי, המשך ברביעי וחמישי

החידוש המרכזי הוא כאמור פתיחת העונה במשחק מרכזי ביום שלישי, שבו האלופה המכהנת תארח את יריבתה לעיני הקהל הביתי. יתר משחקי המחזור הראשון יתקיימו בהמשך השבוע – בימים רביעי וחמישי.

שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)

המהלכים החדשים אושרו במהלך ישיבת הדירקטוריון של UC3 שנערכה ברומא בשבוע שעבר, כחלק מהאסיפה הכללית ה-32 של מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC). במסגרתה, אושרה אסטרטגיה מסחרית חדשה שמוגדרת כ”גמישה וחדשנית יותר”.

מכרז אחיד לכל המפעלים – לראשונה אי פעם

במסגרת הרפורמה, תצא UC3 לראשונה במכרז אחיד וחוצה מדינות לחמשת שוקי המדיה המרכזיים באירופה: צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד ובריטניה. המכרז יכלול את כל מפעלי הקבוצות: ליגת האלופות, הליגה האירופית, הקונפרנס ליג, הסופר קאפ האירופי, ליגת הנוער וליגת האלופות בפוטסל.

לדברי גיא-לורן אפשטיין, מנכ”ל משותף ב-UC3: “באמצעות גישה גמישה וממוקדת גלובלית, אנו שואפים למשוך שותפים מגוונים ולהבטיח שהמפעלים של אופ”א ימשיכו להוביל את החדשנות במדיה הספורטיבית”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

חבילת שידור עולמית ומודל חסויות חדש

בין החידושים הנוספים שהוצגו: חבילת שידור עולמית ייחודית שתעניק זכויות למשחק אחד של ליגת האלופות בכל מחזור, שדרוג מודל החסויות והרישוי כך שיותאם טוב יותר בין מותגים לשותפי המדיה מבלי לפגוע באיכות וביוקרה של המפעלים.

בוריס גארטנר, מנכ”ל Relevent Football Partners, הוסיף: “המטרה שלנו היא לבנות מודל שיצור ערך מתמשך לא רק למחזור הקרוב, אלא לעשרים השנים הבאות לפחות”. המכרז לשידורים יינעל ב-18 בנובמבר, כאשר פרטים נוספים על המהלך צפויים להיחשף בהמשך.

