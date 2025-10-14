יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:43
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ברצלונה תחתים כישרון בן 16? תלוי ברשפורד

דיווח: הקטלונים מרוצים מהכוכב, יצרכו להחליט אם לממש את סעיף הרכישה עליו ב-30 מיליון אירו ובינתיים בוחנים את החתמת קרדוסו וארלה מדינמו זאגרב

|
קרדוסו וארלה (IMAGO)
קרדוסו וארלה (IMAGO)

ברצלונה חיזקה בקיץ האחרון את עמדת הקיצוני השמאלי, ובינתיים היא יכולה להיות מרוצה: מרקוס רשפורד שהצטרף כמושאל ממנצ'סטר יונייטד, פתח את העונה בצורה טובה והספיק לרשום חמישה בישולים ושלושה שערים. הקטלונים מחזיקים באופציית רכישה עליו בגובה 30 מיליון אירו בלבד – סכום נוח יחסית – ממנצ’סטר יונייטד והכיוון ברור: אם הכוכב האנגלי ימשיך ביכולת הנוכחית, בארסה תממש את האופציה כבר בקיץ הקרוב.

אבל במקביל להצלחה של רשפורד, בצוות המקצועי של בארסה עוקבים אחרי התקדמותו של קרדוסו וארלה, כישרון פורטוגלי בן 16 בלבד, המשחק כיום בדינמו זאגרב. וארלה, שגדל בפורטו ועבר לקרואטיה רק בשנה שעברה, כבר הספיק לרשום דקות בקבוצה הבוגרת של דינמו זאגרב ונחשב לאחד השמות המבטיחים בדור הצעיר של נבחרת פורטוגל.

לפי הדיווחים בספרד, וארלה ביקר בעבר במתקני האקדמיה של בארסה עוד לפני המעבר לדינמו זאגרב, והקשר עם הקטלונים נמשך. לאחרונה הוא אף נפגש עם המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו, בקרואטיה, לצד סוכנו אנדי בארה, שמייצג גם את דני אולמו - ומקורב מאוד לברצלונה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

המחיר של וארלה? לא גבוה במיוחד – רק כחמישה מיליון אירו, סכום סביר בהתחשב בפוטנציאל ובגיל. חוזהו בדינמו תקף עד יוני 2028, אך במועדון הקרואטי יודעים: יהיה קשה להחזיק בכישרון הפורטוגלי אם מועדונים גדולים יפתחו את הארנק.

ממעוף הרחפן: הקאמפ נואו כמו שלא ראיתם

ברצלונה היא לא היחידה שעוקבת אחרי וארלה. לפי דיווחים, צ'לסי נמצאת גם היא בתמונה ועוקבת אחרי ההתקדמות של השחקן הצעיר. הבלוז עשויים לנסות ולהקדים את בארסה, במידה שהאחרונה תתמהמה עם קבלת החלטה. בינתיים, כפי שזה נראה כרגע, בקטלוניה רוצים לחכות ולראות מה תהיה יכולתו של רשפורד בהמשך העונה לפני שיקבלו החלטה אם להחתים את וארלה.

