יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:43
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

ניימאר הוצע לאינטר ונאפולי, ששוקלות את המהלך

דיווח של פבריציו רומאנו: אחרי שסירבו לכוכב בקיץ, סוכנו הציע לתכולים ולנראזורי את השחקן פעם נוספת וכעת הם כן שוקלים זאת. המטרה: לשחק במונדיאל

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

האם ניימאר בדרך חזרה לכדורגל האירופי? לפי דיווחים באיטליה, כוכב העבר של ברצלונה ופריז סן ז’רמן הוצע לאחרונה לנאפולי ולאינטר, שתי קבוצות שדחו את האפשרות לצרפו בקיץ האחרון, אך כעת שוקלות את האפשרות לקראת חלון ינואר.

לפי העיתונאי פבריציו רומאנו, הקשר בין פיני זהבי, סוכנו של ניימאר, לשתי הקבוצות האיטלקיות השתפר משמעותית, מה שהוביל לכך שהשחקן הוצע שוב, גם להן וגם לקבוצות נוספות ברחבי אירופה. כזכור, חוזהו של ניימאר עם סנטוס הברזילאית יפוג בדצמבר, מה שמאפשר לו לנהל מו”מ עם כל מועדון.

הסיבה העיקרית לרצונו של הכוכב לחזור לאירופה: החלום לשוב לסגל נבחרת ברזיל. תחת מאמנה החדש של הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, השחקן מקווה להוכיח את עצמו ולזכות בזימון למונדיאל 2026 שייערך בארה"ב, מקסיקו וקנדה. לשם כך, הוא מחפש מועדון ברמה גבוהה שיאפשר לו לחזור לכושר משחק תחרותי לפחות עד תום העונה.

