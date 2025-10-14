יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:21
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

בזמן שישראל תקועה: קוסובו חולמת על היסטוריה

בנבחרת זוכרים את המפגשים עם הקוסוברים במוקדמות היורו לרעה, ואחרי שני ניצחונות על שבדיה, אף אחד כבר לא מעז לזלזל בהם. האם הם יעלו למונדיאל?

|
שחקני נבחרת קוסובו חוגגים אחרי הניצחון בשבדיה (IMAGO)
שחקני נבחרת קוסובו חוגגים אחרי הניצחון בשבדיה (IMAGO)

בנבחרת קוסובו מרגישים לרוב כי לפוליטיקה יש משקל גבוה יותר בהשוואה לכדורגל בכל משחק ומשחק. בישראל יכולים להזדהות עם הסוגיה הזו, במיוחד בימים אלה, כאשר הזרקור הופנה למלחמה ולא למאבקים על הדשא במהלך מוקדמות מונדיאל 2026, ואף לפני כן.

בכל הקשור לקוסוברים, יש לומר כי הם עצמם נוטים להוסיף שמן למדורה ולהדגיש את ההיבטים הרחוקים מספורט. הם מגיבים בחריפות לא רק להטלת ספק בזכותה של המדינה שלהם להתקיים, אלא גם לקריאות טריוויאליות למדי. קחו, למשל, את התקרית שהתרחשה במהלך המשחק מול רומניה במסגרת ליגת האומות לפני שנה. כאשר האוהדים הרומנים החלו לצעוק "סרביה" לקראת הסיום, בחרו השחקנים האורחים לעזוב את המגרש במחאה, בתקווה לקבל ניצחון טכני. בפועל, הם ספגו הפסד טכני בעצמם, כי לא הייתה שום הצדקה לפעול כך. ספורטאים רגילים להתמודד עם הקטנות חמורות בהרבה, אבל בקוסובו מנסים לחדד את הרגישות הפוליטית, וזה לא יכול להיות לטובתם. 

ככה זה כאשר המדינה החדשה, שהוקמה ב-2008 למרות התנגדות סרבית, לא זוכה להכרה בקונצנזוס. הנבחרת המתינה עד 2014 כדי להתקבל כחברה שוות זכויות בפיפ"א, והמחשבה על כך שהיא מסוגלת להתמודד ברצינות על העפלה לגביע העולם נתפסה כלא מציאותית. לקיומה של הנבחרת הייתה משמעות פוליטית קריטית, שגדולה בהרבה מהשאיפות הספורטיביות. אלא שכעת זה עשוי להשתנות, כי בשבועות האחרונים הצליחה קוסובו לעשות כותרות על טהרת כדורגל נטו, והיא עשתה זאת על חשבון הנבחרת המאכזבת ביותר במוקדמות מונדיאל 2026. 

שחקני קוסובו יורדים מהמגרש (רויטרס)שחקני קוסובו יורדים מהמגרש (רויטרס)

אחרי הגרלת המוקדמות באירופה, מעטים מאוד ספרו אותה בבית 2. שווייץ ושבדיה היו אמורות להילחם על העפלה ישירה מהמקום הראשון, סלובניה הייתה האנדרדוג המסוכן, בעיקר בזכות השוער יאן אובלק. קוסובו הייתה צפויה לסיים במקום האחרון, אך "הכבוד" הזה שמור כעת בסבירות גבוהה דווקא לסקנדינבים.

קוסובו גברה פעמיים על הנבחרת שמתפארת בצמד החלוצים היקרים בפרמייר ליג - אלכסנדר איסאק שהוחתם זה עתה על ידי ליברפול מניוקאסל בתום סאגה מתישה, ו-ויקטור גיוקרש שאמור לפתור את הבעיות של ארסנל בעמדת החלוץ המרכזי אחרי שהצעיד את ספורטניג ליסבון  לשתי אליפויות פורטוגל. ובכן, קוסובו שיתקה את שניהם בשני משחקים, וסגרה 180 דקות ללא ספיגה בשני ניצחונות על הסקנדניבים האומללים, שדורשים עכשיו את ראשו של המאמן הדני יון דאל טומאסון. 

בספטמבר גברה קוסובו 0:2 על שבדיה בפרישטינה במה שהוגדר כהצגה הטובה ביותר בתולדותיה, ובפועל התוצאה הייתה צריכה להיות גבוהה עוד יותר. אתמול היא השלימה דאבל מפואר עם 0:1 בגטבורג, והפעם עשתה זאת עם גישה טקטית שונה, הגנתית הרבה יותר, שהגבילה ושיתקה את הסקוררים האימתניים של היריבה. תוסיפו 0:0 מול סלובניה בשבוע שעבר, ותקבלו כבר שלושה משחקים ללא ספיגה. הקמפיין החל אמנם בתבוסה 4:0 בשווייץ, אך כעת תופסת קוסובו בגאווה את המקום השני שמוביל לפלייאוף עם 7 נקודות שמנות. 

אוהדי קוסובו (רדאד גאוהדי קוסובו (רדאד ג'בארה)

החלום הולך ומתקרב, אבל זו הייתה המטרה המוצהרת של המאמן פרנקו פודה מלכתחילה. אחרי ההגרלה, הוא הצהיר: "נעשה הכל על מנת להעפיל מהבית הקשה הזה". הסלובנים והשבדים לא בהכרח לקחו זאת ברצינות, אולם הם רואים את קוסובו לפניהם כעת, והביטחון של האנדרדוג הולך ומאמיר עם כל משחק בהדרכתו של המאמן הגרמני. 

זו ההתנסות השנייה שלו בעבודה עם נבחרות, באוסטריה לא זוכרים את הקדנציה של פודה לטובה, בלשון המעטה. הוא עבד עם דור מוכשר למדי של שחקנים אוסטרים בין 2018 ל-2022, והתקופה הזו זכורה כמשעממת ומתישה, כי פודה דגל בכדורגל הגנתי ולא התיימר למצות את הפוטנציאל של חניכיו. הדחתו התקבלה באנחת רווחה, ופודה נכשל לחלוטין גם בג'וב הבא שלו כאשר פוטר מציריך חודשיים בלבד אחרי מינויו. לאחר מכן, לא עבד פודה במשך שנה וחצי, ואפשר להבין את הקוסוברים שלא התלהבו מהבחירה בו. בפועל, נכון לעכשיו מדובר בהצלחה מרשימה. עם פודה, השיגה קוסובו 10 ניצחונות ב-13 המשחקים האחרונים, והסגנון הבסיסי שלו מתאים מצוין לסגל שלא נוטה להרפתקנות. 

לפודה קל לתקשר עם רוב שחקני הסגל כי הם נולדו או גדלו בגרמניה ובשווייץ. הדבר מבדל מאוד את הנבחרת החדשה - היא נבנית מהיסודות באמצעות חיפוש אחרי שחקנים בעלי רקע קוסוברי שרכשו השכלה באקדמיות איכותיות במערב אירופה. לא מדובר לרוב בכוכבים בקנה מידה משמעותי, אך באלה שמתלהבים לקבל חשיפה בזירה הבינלאומית בעוד נבחרות גרמניה ושווייץ עלולות להיות חסומות בפניהם. עבור חלקם, גם שיקולי גאווה לאומית משחקים תפקיד לא מבוטל.

אלי דסה מול קוסובו (IMAGO)אלי דסה מול קוסובו (IMAGO)

עם זאת, יש לומר כי הכוכב המוביל של הנבחרת הוא יליד קוסובו. ודאט מוריצ’י, החלוץ המרכזי העוצמתי של מיורקה שנמצא לאחרונה בכושר נהדר בגיל 31, הוא הקפטן והכובש המוביל של קוסובו עם 32 כיבושים ב-64 הופעות. הוא הבקיע במשחק הביתי מול שבדיה, והקוסוברים משתעשעים במחשבה שהוא פשוט טוב יותר בהשוואה לאיסאק וגיוקרש. האיש שאמור לספק אליו כדורים הוא אדון ז'גרובה, הרכש החדש של יובנטוס מליל, אך הוא התאושש רק לאחרונה מפציעה ולא היה רלוונטי בתחילת קמפיין מוקדמות המונדיאל - מה שמוכיח כי קוסובו מסוגלת להסתדר גם ללא השחקנים החשובים ביותר.

את שער הניצחון אתמול הבקיע פיסניק אסלני בן ה-23, החלוץ המבטיח של הופנהיים, שהספיק לייצג את גרמניה בנבחרות הצעירות, אך בחר לבסוף בקוסובו, וקיבל את האשראי מפודה. עמיתו להופנהיים, הבלם בן ה-22 אלביאן חיידרי, אפילו שותף במשחק ידידות בנבחרת שווייץ הבוגרת אחרי שרשם עשרות הופעות בשורות הנבחרות הצעירות, אך שוכנע ללבוש את המדים הכחולים של קוסובו, ועשה עבודה פנטסטית מול החלוצים המפורסמים של שבדיה אתמול. 

פיסניק אסלני כובש (IMAGO)פיסניק אסלני כובש (IMAGO)

בישראל זכורים המפגשים מול קוסובו לרעה מקמפיין מוקדמות יורו 2024, אז ראינו את עצמנו כפייבוריטים, אך סיימנו בתיקו 1:1 ביתי בבלומפילד והפסדנו 1:0 על הדשא הבעייתי בפרישטינה. מאז עשתה קוסובו התקדמות עקבית, בעוד ישראל עדיין תקועה. לא כדאי לקפוץ למסקנות מרחיקות לכת, אבל ברור שהמומנטום הנוכחי של קוסובו חיובי מאוד, והוא עוד עשוי לקחת אותה רחוק למדי. ואם ההעפלה ההיסטורית תתרחש בסופו של דבר, הפוליטיקה תתפוס שוב את רוב הכותרות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */