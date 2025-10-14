בזמן שישראל תקועה: קוסובו חולמת על היסטוריה

בנבחרת קוסובו מרגישים לרוב כי לפוליטיקה יש משקל גבוה יותר בהשוואה לכדורגל בכל משחק ומשחק. בישראל יכולים להזדהות עם הסוגיה הזו, במיוחד בימים אלה, כאשר הזרקור הופנה למלחמה ולא למאבקים על הדשא במהלך מוקדמות מונדיאל 2026, ואף לפני כן.

בכל הקשור לקוסוברים, יש לומר כי הם עצמם נוטים להוסיף שמן למדורה ולהדגיש את ההיבטים הרחוקים מספורט. הם מגיבים בחריפות לא רק להטלת ספק בזכותה של המדינה שלהם להתקיים, אלא גם לקריאות טריוויאליות למדי. קחו, למשל, את התקרית שהתרחשה במהלך המשחק מול רומניה במסגרת ליגת האומות לפני שנה. כאשר האוהדים הרומנים החלו לצעוק "סרביה" לקראת הסיום, בחרו השחקנים האורחים לעזוב את המגרש במחאה, בתקווה לקבל ניצחון טכני. בפועל, הם ספגו הפסד טכני בעצמם, כי לא הייתה שום הצדקה לפעול כך. ספורטאים רגילים להתמודד עם הקטנות חמורות בהרבה, אבל בקוסובו מנסים לחדד את הרגישות הפוליטית, וזה לא יכול להיות לטובתם.

ככה זה כאשר המדינה החדשה, שהוקמה ב-2008 למרות התנגדות סרבית, לא זוכה להכרה בקונצנזוס. הנבחרת המתינה עד 2014 כדי להתקבל כחברה שוות זכויות בפיפ"א, והמחשבה על כך שהיא מסוגלת להתמודד ברצינות על העפלה לגביע העולם נתפסה כלא מציאותית. לקיומה של הנבחרת הייתה משמעות פוליטית קריטית, שגדולה בהרבה מהשאיפות הספורטיביות. אלא שכעת זה עשוי להשתנות, כי בשבועות האחרונים הצליחה קוסובו לעשות כותרות על טהרת כדורגל נטו, והיא עשתה זאת על חשבון הנבחרת המאכזבת ביותר במוקדמות מונדיאל 2026.

שחקני קוסובו יורדים מהמגרש (רויטרס)

אחרי הגרלת המוקדמות באירופה, מעטים מאוד ספרו אותה בבית 2. שווייץ ושבדיה היו אמורות להילחם על העפלה ישירה מהמקום הראשון, סלובניה הייתה האנדרדוג המסוכן, בעיקר בזכות השוער יאן אובלק. קוסובו הייתה צפויה לסיים במקום האחרון, אך "הכבוד" הזה שמור כעת בסבירות גבוהה דווקא לסקנדינבים.

קוסובו גברה פעמיים על הנבחרת שמתפארת בצמד החלוצים היקרים בפרמייר ליג - אלכסנדר איסאק שהוחתם זה עתה על ידי ליברפול מניוקאסל בתום סאגה מתישה, ו-ויקטור גיוקרש שאמור לפתור את הבעיות של ארסנל בעמדת החלוץ המרכזי אחרי שהצעיד את ספורטניג ליסבון לשתי אליפויות פורטוגל. ובכן, קוסובו שיתקה את שניהם בשני משחקים, וסגרה 180 דקות ללא ספיגה בשני ניצחונות על הסקנדניבים האומללים, שדורשים עכשיו את ראשו של המאמן הדני יון דאל טומאסון.

בספטמבר גברה קוסובו 0:2 על שבדיה בפרישטינה במה שהוגדר כהצגה הטובה ביותר בתולדותיה, ובפועל התוצאה הייתה צריכה להיות גבוהה עוד יותר. אתמול היא השלימה דאבל מפואר עם 0:1 בגטבורג, והפעם עשתה זאת עם גישה טקטית שונה, הגנתית הרבה יותר, שהגבילה ושיתקה את הסקוררים האימתניים של היריבה. תוסיפו 0:0 מול סלובניה בשבוע שעבר, ותקבלו כבר שלושה משחקים ללא ספיגה. הקמפיין החל אמנם בתבוסה 4:0 בשווייץ, אך כעת תופסת קוסובו בגאווה את המקום השני שמוביל לפלייאוף עם 7 נקודות שמנות.

אוהדי קוסובו (רדאד ג'בארה)

החלום הולך ומתקרב, אבל זו הייתה המטרה המוצהרת של המאמן פרנקו פודה מלכתחילה. אחרי ההגרלה, הוא הצהיר: "נעשה הכל על מנת להעפיל מהבית הקשה הזה". הסלובנים והשבדים לא בהכרח לקחו זאת ברצינות, אולם הם רואים את קוסובו לפניהם כעת, והביטחון של האנדרדוג הולך ומאמיר עם כל משחק בהדרכתו של המאמן הגרמני.

זו ההתנסות השנייה שלו בעבודה עם נבחרות, באוסטריה לא זוכרים את הקדנציה של פודה לטובה, בלשון המעטה. הוא עבד עם דור מוכשר למדי של שחקנים אוסטרים בין 2018 ל-2022, והתקופה הזו זכורה כמשעממת ומתישה, כי פודה דגל בכדורגל הגנתי ולא התיימר למצות את הפוטנציאל של חניכיו. הדחתו התקבלה באנחת רווחה, ופודה נכשל לחלוטין גם בג'וב הבא שלו כאשר פוטר מציריך חודשיים בלבד אחרי מינויו. לאחר מכן, לא עבד פודה במשך שנה וחצי, ואפשר להבין את הקוסוברים שלא התלהבו מהבחירה בו. בפועל, נכון לעכשיו מדובר בהצלחה מרשימה. עם פודה, השיגה קוסובו 10 ניצחונות ב-13 המשחקים האחרונים, והסגנון הבסיסי שלו מתאים מצוין לסגל שלא נוטה להרפתקנות.

לפודה קל לתקשר עם רוב שחקני הסגל כי הם נולדו או גדלו בגרמניה ובשווייץ. הדבר מבדל מאוד את הנבחרת החדשה - היא נבנית מהיסודות באמצעות חיפוש אחרי שחקנים בעלי רקע קוסוברי שרכשו השכלה באקדמיות איכותיות במערב אירופה. לא מדובר לרוב בכוכבים בקנה מידה משמעותי, אך באלה שמתלהבים לקבל חשיפה בזירה הבינלאומית בעוד נבחרות גרמניה ושווייץ עלולות להיות חסומות בפניהם. עבור חלקם, גם שיקולי גאווה לאומית משחקים תפקיד לא מבוטל.

אלי דסה מול קוסובו (IMAGO)

עם זאת, יש לומר כי הכוכב המוביל של הנבחרת הוא יליד קוסובו. ודאט מוריצ’י, החלוץ המרכזי העוצמתי של מיורקה שנמצא לאחרונה בכושר נהדר בגיל 31, הוא הקפטן והכובש המוביל של קוסובו עם 32 כיבושים ב-64 הופעות. הוא הבקיע במשחק הביתי מול שבדיה, והקוסוברים משתעשעים במחשבה שהוא פשוט טוב יותר בהשוואה לאיסאק וגיוקרש. האיש שאמור לספק אליו כדורים הוא אדון ז'גרובה, הרכש החדש של יובנטוס מליל, אך הוא התאושש רק לאחרונה מפציעה ולא היה רלוונטי בתחילת קמפיין מוקדמות המונדיאל - מה שמוכיח כי קוסובו מסוגלת להסתדר גם ללא השחקנים החשובים ביותר.

את שער הניצחון אתמול הבקיע פיסניק אסלני בן ה-23, החלוץ המבטיח של הופנהיים, שהספיק לייצג את גרמניה בנבחרות הצעירות, אך בחר לבסוף בקוסובו, וקיבל את האשראי מפודה. עמיתו להופנהיים, הבלם בן ה-22 אלביאן חיידרי, אפילו שותף במשחק ידידות בנבחרת שווייץ הבוגרת אחרי שרשם עשרות הופעות בשורות הנבחרות הצעירות, אך שוכנע ללבוש את המדים הכחולים של קוסובו, ועשה עבודה פנטסטית מול החלוצים המפורסמים של שבדיה אתמול.

פיסניק אסלני כובש (IMAGO)

בישראל זכורים המפגשים מול קוסובו לרעה מקמפיין מוקדמות יורו 2024, אז ראינו את עצמנו כפייבוריטים, אך סיימנו בתיקו 1:1 ביתי בבלומפילד והפסדנו 1:0 על הדשא הבעייתי בפרישטינה. מאז עשתה קוסובו התקדמות עקבית, בעוד ישראל עדיין תקועה. לא כדאי לקפוץ למסקנות מרחיקות לכת, אבל ברור שהמומנטום הנוכחי של קוסובו חיובי מאוד, והוא עוד עשוי לקחת אותה רחוק למדי. ואם ההעפלה ההיסטורית תתרחש בסופו של דבר, הפוליטיקה תתפוס שוב את רוב הכותרות.