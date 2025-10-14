סיום: הפועל חולון - בדאלונה 81:65

עונת הכדורסל נמשכת וגם באירופה מגבירים קצב, כאשר בשעה זו נערך לו חלק מהמחזור השני בבית ג’ בליגת האלופות של פיב”א, והפועל חולון “מארחת” את בדאלונה למשחק מסקרן שיכול לקבוע רבות לאן השתיים בבית הזה הולכות לגבי המטרות במפעל.

חניכיו של דני פרנקו פתחו את המפעל השלישי בטיבו באירופה עם ניצחון נאה במיוחד, עם 74:84 על בורסאספור הטורקית. כעת, הם רוצים לעלות למאזן של 0:2 בשני המשחקים הראשונים, במשחק בין שתי המושלמות בבית אחרי משחק אחד, כאשר הספרדים ניצחו את שולה.

בגביע ווינר דברים קצת פחות הלכו לסגולים, כאשר הם הגיעו לרבע הגמר של המפעל, אך הפסידו להפועל העמק וסיימו את דרכם. במחזור הראשון בליגה, ששוחק ביום ראשון ושני, חולון לא שיחקה וקיבלה דחייה למשחק שלה נגד בני הרצליה.

ישנן 32 קבוצות ב-BCL, והן מחולקות לשמונה בתים של ארבע קבוצות בכל בית. מי שמסיימת במקום הראשון בכל בית עולה באופן ישיר לשלב 16 האחרונות, והקבוצות שיסיימו במקום השני והשלישי יעלו למשחק פלייאוף נגד קבוצות מבתים אחרים שסיימו במקומות הללו בהקבלה.

רבע ראשון: 19:24 לבדאלונה

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי וניסייר ברוקס.

חמישיית בדאלונה: הנרי דרל, יאניק קראג, לוד האקנסון, קמרון האנט ואנטה טומיץ’.

קראג עלה ראשון על הלוח עם קליעה לשלוש, ארצי הגיב מנגד עם שתיים משלו ו-וולטון הפך את התוצאה ביורוסטפ. האקנסון וטומיץ’ הפכו את התוצאה בצד השני, כאשר וולטון תפר עוד שתיים משלו. מקריי עלה לראשונה על לוח התוצאות כדי להשוות, אך שלוש נקודות רצופות של האורחים קבעו 8:11. הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדיים, כאשר אדם האנגה קלע מצד אחד וטוד ווית’רס השיב בצד של חולון. ריקי רוביו עלה מהספסל וצלף שתי שלשות על מנת להקפיץ את קבוצתו ליתרון שיא, אך ווית’רס השיב בשלשה משלו כדי לקבוע את תוצאת הרבע, 19:24 לחבורה מספרד.

רבע שני: 33:40 לבדאלונה

את הנקודות הראשונות ברבע רשם דמיון רוסר שצימק את ההפרש לשלוש בלבד, אך האנגה השיב בשלשה החמישית של קבוצתו, ויחד עם סל של טומיץ’ הם הכניסו את בדאלונה שוב לעניינים, שעלתה שוב ליתרון השיא שלה, 25:32. האנגה ורוביו המשיכו להיות המוציאים לפועל העיקריים של הספרדים והעלו אותם ליתרון דו ספרתי, אך וולטון בלט אצל פרנקו ושלשה של מנפורד, שהיוותה את נקודותיו הראשונות במשחק, הורידה את הקבוצות למחצית ביתרון ספרדי שעמד על 33:40.

רבע שלישי: 55:62 לבדאלונה

האקנסון החזיר את היתרון הדו ספרתי עם שלשה בפתיחת המחצית, אך מנפורד ו-וולטון צימקו את הפער עם שמונה נקודות משותפות. הקבוצות המשיכו להחליף סלים וההפרש עמד על יתרון קטן לבדאלונה. מי שהקפיצו את היתרון לקראת סיום הרבע הם שני האסים של המוליכה, רוביו את האנגה, שהגיעו שניהם למספר דו ספרתי של נקודות. ההפרש נשמר מהמחצית ולרבע המכריע עלו הקבוצות כשהתוצאה היא 55:62.

רבע רביעי:

האקנסון ודרל פתחו את הרבע המכריע עם שתי קליעות מעבר לקשת שהעלו את ההפרש לדו ספרתי.