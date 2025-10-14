יום שלישי, 14.10.2025 שעה 11:23
יורוליג 25-26
100%235-2713ז'לגיריס1
67%252-2653אולימפיאקוס2
67%249-2693מונאקו3
67%301-2983ברצלונה4
67%266-2693פנאתינייקוס5
67%269-2683פאריס6
67%254-2493פרטיזן בלגרד7
67%223-2423ריאל מדריד8
67%279-2853ולנסיה9
67%271-2803הפועל ת"א10
33%258-2533אנדולו אפס11
33%270-2563הכוכב האדום12
33%244-2493אולימפיה מילאנו13
33%273-2463באיירן מינכן14
33%247-2583פנרבחצ'ה15
33%260-2513ליון וילרבאן16
33%276-2753מכבי ת"א17
33%261-2473וירטוס בולוניה18
33%265-2373דובאי19
0%290-2753באסקוניה20

הנבחרת תדהים? היחסים למשחק מול איטליה

סולומון וחבריו יתארחו ב-21:45 אצל האזורי, שפייבוריטית עם יחס של פי 1.15 לניצחון. וגם: היחסים לפורטוגל, נבחרת הנוער ומכבי מול בארסה ביורוליג

אוסקר גלוך מול ריקרדו אורסוליני (IMAGO)
אוסקר גלוך מול ריקרדו אורסוליני (IMAGO)

אחרי ההשפלה מול נבחרת נורבגיה (5:0), נבחרת ישראל תנסה להחזיר לעצמה את הכבוד. זה לא יהיה קל כי היריבה היא איטליה, שתארח הערב (שלישי, 21:45) את הכחולים לבנים במסגרת מוקדמות המונדיאל באודינה, שם צפויה – שוב – קבלת פנים עוינת.

איטליה כמובן פייבוריטית מובהקת וב-Winner נתנו לה יחס של פי 1.15 לניצחון. אם מנור סולומון וחבריו יצליחו להדהים עם ניצחון חוץ, מי שיהמר על כך ירוויח פי 9.4 מסכום ההימור. לתיקו יש יחס של פי 5.4.

ואם כבר מוקדמות המונדיאל, פורטוגל תארח במקביל את הונגריה בליסבון והיא קיבלה יחס של פי 1.15 לניצחון. מי שרוצה ללכת על ניצחון הונגרי וזה מה שיקרה, ירוויח פי 9.5 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו הוא פי 5.

סולומון: מקווה שנוכל לשמח את שורדי השבי

עוד לפני כן, נבחרת הנוער תפגוש ב-13:00 את אוסטריה במוקדמות היורו עד גיל 19. השחקנים בכחול לבן אנדרדוג עם יחס של פי 4.1 לניצחון, בעוד האוסטרים קיבלו יחס של פי 1.4. היחס לתיקו הוא פי 3.45.

ויש גם כדורסל על הפרק: מכבי ת"א תפגוש את ברצלונה ביורוליג ב-20:00. הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.85 לניצחון בשלוש נקודות ומעלה, בעוד לניצחון בשתי נקודות בדיוק יש יחס של פי 9. לכל תרחיש אחר היחס הוא פי 1.85.

לוני ווקר יחגוג? (רדאד גלוני ווקר יחגוג? (רדאד ג'בארה)
