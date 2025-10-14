יום שלישי, 14.10.2025 שעה 21:10
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%235-2713ז'לגיריס1
67%252-2653אולימפיאקוס2
67%249-2693מונאקו3
67%301-2983ברצלונה4
67%266-2693פנאתינייקוס5
67%269-2683פאריס6
67%254-2493פרטיזן בלגרד7
67%223-2423ריאל מדריד8
67%279-2853ולנסיה9
67%271-2803הפועל ת"א10
33%258-2533אנדולו אפס11
33%270-2563הכוכב האדום12
33%244-2493אולימפיה מילאנו13
33%273-2463באיירן מינכן14
33%247-2583פנרבחצ'ה15
33%260-2513ליון וילרבאן16
33%276-2753מכבי ת"א17
33%261-2473וירטוס בולוניה18
33%265-2373דובאי19
0%290-2753באסקוניה20

רבע 3, 06:11: מכבי ת"א - ברצלונה 69:36

יורוליג, מחזור 4: החבורה של קטש עלתה על הגל עם הניצחון ההיסטורי בדרבי, אך היא נראית רע ונקלעה לפיגור דו ספרתי גדול. סנטוס היחיד שקיים בצהוב

|
לוני ווקר (Credit: Ivica Veselinov)
לוני ווקר (Credit: Ivica Veselinov)

מה שמשחק אחד יכול לעשות. פתיחת העונה הרעה של מכבי תל אביב נשכחה לחלוטין עם אותה חגיגה ענקית בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, וזה לווה בניצחון במחזור הראשון בליגה. בשעה זו מחזיקת הגביע מישראל רוצה לחבר ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר באירופה ושלישי בסך הכל, כשהיא “מארחת” את ברצלונה.

חניכיו של עודד קטש הגיעו לדרבי בשבוע שעבר אחרי ארבעה הפסדים רצופים, אך רקדו על הפרקט בסופיה והורידו לקרקע את סוללת הכוכבית של דימיטריס איטודיס עם 90:103. בליגה גם כן הצהובים סימנו וי ראשון עם ניצחון חוץ על הפועל באר שבע/דימונה.

ועדיין עם כל ההייפ, מכבי תל אביב עוד עם מאזן שלילי והיא תשמח לאזן אותו ל-2:2 עם ניצחון על הקטלונים, שהפסידו במחזור הפתיחה להפועל תל אביב. מאז לפתע בארסה התפוצצה ורשמה ניצחונות מרשימים מאוד, כשניצחה באואקה אצל פנאתינייקוס והנחילה הפסד ראשון במפעל העונה לוולנסיה.

נזכיר שמכבי תל אביב פתחה את העונה בצורה רעה מאוד. מעבר לשני ההפסדים בשני המשחקים הראשונים ביורוליג, הצהובים נכנעו להפועל ירושלים בשני מקרים שונים, הראשון במשחק על תואר בסופרקאפ, והשני בחצי גמר גביע ווינר, מה שאומר שהם איבדו שני תארים מקומיים בחמישה ימים.

רבע ראשון: 18:31 לברצלונה

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, אושיי בריסט, תמיר בלאט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ברצלונה: קווין פאנטר, וויל קלייברן, תומאש סטורנסקי, טורניקה שנגליה וסייסון קייטה.

ברצלונה קטפה את הג’אמפ בול וקייטה שם את הנקודות הראשון, מכבי מנגד פספסה פעמיים מחוץ לקשת, סטורנסקי ושנגליה הענישו מנגד עם שתי שלשות משלהם וקבעו ריצת 0:8, סורקין וקייטה החליפו סלים וזה 2:10 לברצלונה. הורד הניח לייאפ, ווקר חדר נפלא עם סיבוב וצימק לארבע הפרש, אך פאנטר צלף שלשה מהפינה והוסיף שתיים מהעונשין, בריסט עם סל בצבע משלו, 8:15 לברצלונה והשחקנים ירדו לפסק זמן.

לוני ווקר זורק (Credit: Ivica Veselinov)לוני ווקר זורק (Credit: Ivica Veselinov)
רומן סורקין מול טורניקה שנגליה (IMAGO)רומן סורקין מול טורניקה שנגליה (IMAGO)

הקבוצות חזרו אל הפרקט אחרי פסק הזמן, קלייברן חדר לסל באומנות, קלע שתיים, סחט עבירה מסורקין, הלך לקו והוסיף אנד וואן, פאנטר ומרקוס השלימו ריצת 0:6, סנטוס ענה עם שלשה פנויה בצד השני, אבל אך זה עדיין דו ספרתי עבור ברצלונה, 11:22. בריזאולה קלע שלוש נקודות, סנטוס השיב עם שתיים משלו, קייל צלף שלשה גדולה בצד השני, דאוטין ג’וניור וסנטוס ענו עם חמש נקודות והורידו ל-10 הפרש בלבד, אך קייל קלע מחוץ לקשת על הבאזר והעניש את הצהובים.

תמיר בלאט ואושיי בריסט (Credit: Ivica Veselinov)תמיר בלאט ואושיי בריסט (Credit: Ivica Veselinov)
גג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)

רבע שני: 32:60 לברצלונה

נוריס פתח את הרבע עם שתי נקודות, סנטוס השיב עם שתיים משלו מהקו, בריזאולה ובריסט החליפו סלים, הורד הלך לקו ודייק פעם אחת, כשאז ברצלונה השלימה ריצת 2:11 ופתחה פער דו ספרתי גדול, 26:46. הספרדים המשיכו ללהוט, השלימו ריצה נוספת של 0:9 והגדילו את הפרש ל-29 הפרש מטורף, 26:55, בלאט קלע נקודה מהקו ועצר את הבצורת הצהובה, הורד הוסיף שתי נקודות. קלייברן וסנטוס החליפו שלשות, הרננגומז קלע שתיים וחתם את הרבע.

גג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)
תמיר בלאט שומר (IMAGO)תמיר בלאט שומר (IMAGO)

רבע שלישי:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */