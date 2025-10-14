רבע 3, 06:11: מכבי ת"א - ברצלונה 69:36

מה שמשחק אחד יכול לעשות. פתיחת העונה הרעה של מכבי תל אביב נשכחה לחלוטין עם אותה חגיגה ענקית בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, וזה לווה בניצחון במחזור הראשון בליגה. בשעה זו מחזיקת הגביע מישראל רוצה לחבר ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר באירופה ושלישי בסך הכל, כשהיא “מארחת” את ברצלונה.

חניכיו של עודד קטש הגיעו לדרבי בשבוע שעבר אחרי ארבעה הפסדים רצופים, אך רקדו על הפרקט בסופיה והורידו לקרקע את סוללת הכוכבית של דימיטריס איטודיס עם 90:103. בליגה גם כן הצהובים סימנו וי ראשון עם ניצחון חוץ על הפועל באר שבע/דימונה.

ועדיין עם כל ההייפ, מכבי תל אביב עוד עם מאזן שלילי והיא תשמח לאזן אותו ל-2:2 עם ניצחון על הקטלונים, שהפסידו במחזור הפתיחה להפועל תל אביב. מאז לפתע בארסה התפוצצה ורשמה ניצחונות מרשימים מאוד, כשניצחה באואקה אצל פנאתינייקוס והנחילה הפסד ראשון במפעל העונה לוולנסיה.

נזכיר שמכבי תל אביב פתחה את העונה בצורה רעה מאוד. מעבר לשני ההפסדים בשני המשחקים הראשונים ביורוליג, הצהובים נכנעו להפועל ירושלים בשני מקרים שונים, הראשון במשחק על תואר בסופרקאפ, והשני בחצי גמר גביע ווינר, מה שאומר שהם איבדו שני תארים מקומיים בחמישה ימים.

רבע ראשון: 18:31 לברצלונה

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, אושיי בריסט, תמיר בלאט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ברצלונה: קווין פאנטר, וויל קלייברן, תומאש סטורנסקי, טורניקה שנגליה וסייסון קייטה.

ברצלונה קטפה את הג’אמפ בול וקייטה שם את הנקודות הראשון, מכבי מנגד פספסה פעמיים מחוץ לקשת, סטורנסקי ושנגליה הענישו מנגד עם שתי שלשות משלהם וקבעו ריצת 0:8, סורקין וקייטה החליפו סלים וזה 2:10 לברצלונה. הורד הניח לייאפ, ווקר חדר נפלא עם סיבוב וצימק לארבע הפרש, אך פאנטר צלף שלשה מהפינה והוסיף שתיים מהעונשין, בריסט עם סל בצבע משלו, 8:15 לברצלונה והשחקנים ירדו לפסק זמן.

לוני ווקר זורק (Credit: Ivica Veselinov)

רומן סורקין מול טורניקה שנגליה (IMAGO)

הקבוצות חזרו אל הפרקט אחרי פסק הזמן, קלייברן חדר לסל באומנות, קלע שתיים, סחט עבירה מסורקין, הלך לקו והוסיף אנד וואן, פאנטר ומרקוס השלימו ריצת 0:6, סנטוס ענה עם שלשה פנויה בצד השני, אבל אך זה עדיין דו ספרתי עבור ברצלונה, 11:22. בריזאולה קלע שלוש נקודות, סנטוס השיב עם שתיים משלו, קייל צלף שלשה גדולה בצד השני, דאוטין ג’וניור וסנטוס ענו עם חמש נקודות והורידו ל-10 הפרש בלבד, אך קייל קלע מחוץ לקשת על הבאזר והעניש את הצהובים.

תמיר בלאט ואושיי בריסט (Credit: Ivica Veselinov)

ג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)

רבע שני: 32:60 לברצלונה

נוריס פתח את הרבע עם שתי נקודות, סנטוס השיב עם שתיים משלו מהקו, בריזאולה ובריסט החליפו סלים, הורד הלך לקו ודייק פעם אחת, כשאז ברצלונה השלימה ריצת 2:11 ופתחה פער דו ספרתי גדול, 26:46. הספרדים המשיכו ללהוט, השלימו ריצה נוספת של 0:9 והגדילו את הפרש ל-29 הפרש מטורף, 26:55, בלאט קלע נקודה מהקו ועצר את הבצורת הצהובה, הורד הוסיף שתי נקודות. קלייברן וסנטוס החליפו שלשות, הרננגומז קלע שתיים וחתם את הרבע.

ג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)

תמיר בלאט שומר (IMAGO)

רבע שלישי: