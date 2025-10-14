עושים סדר: כל הפצועים ומצבם לקראת הקלאסיקו

הקלאסיקו הקרוב בסנטיאגו ברנבאו (26.10, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), שיכול להכריע את ראש הטבלה בין ריאל מדריד לברצלונה, מתקרב, אך שני המועדונים מגיעים אליו כשהם מתמודדים עם שורה ארוכה של פציעות ושחקנים בחדר טיפולים.

במהלך השבועות האחרונים, מצטרפים לשורת הפצועים גם קיליאן אמבפה, פרנקו מאסטנטונו ודני אולמו, כאשר נכון להיום רשומים כבר 14 שחקנים הפצועים או בספק למפגש הענק. זה הזמן לעשות סדר בדיוק 12 ימים לפני המשחק הגדול בעולם מה מצב הסגל של כל מועדון.

ריאל מדריד

קיליאן אמבפה: פציעת קרסול שספג בליגה והחמיר במדי צרפת. חזר למדריד אחרי משחק אחד עם נבחרתו ופספס את איסלנד. בספק קטן לקלאסיקו.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו: עומס שרירי בירך שמאל. פציעה קלה, אך השחקן בספק קל.

דין האוסן: עייפות שרירים. צפוי להיות כשיר עד למשחק נגד ברצלונה.

דני קרבחאל: מתאושש מפציעת שריר, צפוי לחזור לאימונים בקרוב.

טרנט אלכסנדר-ארנולד: פציעת עגן, תהליך שיקום מאתגר, כאשר הוא לא אמור להיות כשיר, אך עושה מאמצים כן לשחק.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

פרלאן מנדי: פציעת שריר, עדיין לא חזר לשחק מאז אפריל, לא צפוי להיות כשיר לקלאסיקו.

אנטוניו רודיגר: פציעת שריר בירך, לא ישחק בוודאות נגד בארסה.

ברצלונה

לאמין ימאל: בעיה בעצם הערווה, משתדל להתאושש לקראת המשחק, עדיין בספק קל.

לאמין ימאל (IMAGO)

דני אולמו: פציעת שריר, צפוי להחמיץ את המפגש

פרמין: התחיל אימונים חלקיים לאחר פציעה בשריר, צפוי לשחק נגד ג’ירונה ולהיות כשיר לקלאסיקו.

ז'ואן גארסיה: פציעת ברך, לא צפוי לקחת חלק נגד ריאל מדריד

ראפיניה: פציעת שריר, צפוי לשוב ממש לפני הקלאסיקו.

גאבי: ניתוח בברך יגרום להיעדרות ארוכה של ארבעה-חמישה חודשים, יחמיץ כמובן את ריאל.

טר שטגן: פציעת גב, צפוי להיעדר עד ינואר 2026 לכל הפחות, יחמיץ את הקלאסיקו.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

שני המאמנים יצטרכו לנהל מדיניות שיקום זהירה, כאשר חלק מהכוכבים המרכזיים עשויים להיעדר. בריאל וברצלונה מחזיקים בתקווה שהפצועים יספיקו להתאושש במועד, אך קיימת אי-ודאות משמעותית. הקלאסיקו בברנבאו, שייערך ב-26 באוקטובר, צפוי להיות מבחן קשה לא רק מבחינת כדורגל, אלא גם מבחינת יכולת הניהול של הסגל, כשהשאלה הגדולה היא מי יגיע כשיר ועם איזה הרכב.