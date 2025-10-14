צלפים על הגגות, סוכני מוסד וחשש ממהומות

המשחק שיתקיים הערב (שלישי, 21:45) בין נבחרת איטליה לישראל באודינה במסגרת מוקדמות המונדיאל הפך לאירוע ביטחוני מהמעלה הראשונה עבור הרשויות בארץ המגף. לקראת שריקת הפתיחה באצטדיון פריולי נרשמת נוכחות כבדה של כוחות ביטחון - עם רמת אבטחה שטרם נראתה בעיר השלווה שבצפון המדינה.

בעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ האיטלקי נכתב כי מדובר במבחן עבור כוחות הביטחון בשטח שלא רגיל לאירועים מהסוג הזה ועוד לפני המשחק, ניכרת באודינה אווירה מתוחה. תושבים מדווחים על נוכחות צבאית נרחבת ברחובות: מאות חיילים חמושים נראים משעות הבוקר ברחבי העיר, כלי רכב צבאיים משוריינים הובאו למתחם האצטדיון, ואלפי שוטרים, חבלנים ויחידות מיוחדות גויסו.

בסך הכול, כ-1,000 אנשי ביטחון משתתפים במבצע. בין היתר נפרסו גם צלפים על גגות סמוכים, סוכנים סמויים באזורים רגישים, ובאופן חריג – גם נציגים של שירותי הביטחון הישראליים, כולל אנשי מוסד, משתתפים בתיאום האבטחה, בשיתוף פעולה עם הרשויות באיטליה.

מפגינים פרו פלסטינים מול משרדי ההתאחדות האיטלקית (IMAGO)

“אזור אדום” סביב האצטדיון – בדיקות קפדניות

סביב אצטדיון פריולי – שחוזר לערב אחד לשם המקורי שלו, ללא חסות מסחרית – הוכרז על "אזור אדום”, בו יהיו נהלי בידוק מחמירים במיוחד. כל הכניסות למתחם יעברו דרך שערים המצוידים בגלאי מתכות, מצלמות ומכשירי רנטגן. כל שער כולל עמדה אחת בלבד לבדיקה, כך שקיים חשש לעיכובים - והרשויות מזהירות: מי שלא יגיע מוקדם, עלול לפספס את שריקת הפתיחה.

כ-9,000 צופים צפויים להיכנס לאצטדיון - ורק מי שמחזיק בכרטיס יוכל להתקרב למתחם. צפויות גם הפגנות פרו פלסטיניות וישנם חששות שחלק מהמפגינים רכשו כרטיסים מראש וינסו לחדור ליציעים. במשטרה מעריכים שייתכן וההמנון הישראלי ייתקל בקריאות בוז, אך אינם צופים אלימות בתוך האצטדיון עצמו.

"הבעיה היא לא בפנים – אלא ברחובות"

גורמי ביטחון איטלקים מדגישים שהחשש העיקרי הוא מפני מהומות מחוץ לאצטדיון, ולא מהקהל ביציעים. כאמור, בעיר צפויות להתקיים הפגנות גדולות, שרובן אמורות להיות שקטות – אך במשטרה חוששים מהסתננויות של קבוצות קיצוניות, שעלולות לנצל את הרגעים שלפני המשחק כדי להצית עימותים.

שחקני נבחרת ישראל באימון (ראובן שוורץ)

מושל מחוז פריולי, מסימיליאנו פדריגה, שהוביל את שיתוף הפעולה עם ההתאחדות האיטלקית, לא הסתיר את ביקורתו כלפי מארגני ההפגנות: "יש מי שמנסה ליצור מתיחות בכל מחיר. במקום שדווקא הספורט ישמש ככלי לדיאלוג - יש מי שבוחר בעימותים. לצערי, נראה שיש מאחורי ההפגנות אינטרסים נסתרים".

בתוך כך, ראש העיר של אודינה, אלברטו פליצ'ה דה טוני, הודיע כי לא יגיע למשחק: "אני בטוח שההפגנות יהיו שקטות. החלום שלי הוא שיום אחד נארח כאן משחק אחר - בין נבחרת ישראל לנבחרת פלסטין".