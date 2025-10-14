יום שלישי, 14.10.2025 שעה 08:25
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

צלפים על הגגות, סוכני מוסד וחשש ממהומות

באיטליה נערכים למשחק מול הנבחרת ב-21:45 עם מבצע אבטחה חריג, חשש במשטרה מהסתננויות קיצונים. ראש העיר: "חולם שנארח פה משחק בין ישראל לפלסטין"

|
משטרה איטלקית במתחם האימונים באודינה (ראובן שוורץ)
משטרה איטלקית במתחם האימונים באודינה (ראובן שוורץ)

המשחק שיתקיים הערב (שלישי, 21:45) בין נבחרת איטליה לישראל באודינה במסגרת מוקדמות המונדיאל הפך לאירוע ביטחוני מהמעלה הראשונה עבור הרשויות בארץ המגף. לקראת שריקת הפתיחה באצטדיון פריולי נרשמת נוכחות כבדה של כוחות ביטחון - עם רמת אבטחה שטרם נראתה בעיר השלווה שבצפון המדינה.

בעיתון ‘גאזטה דלו ספורט’ האיטלקי נכתב כי מדובר במבחן עבור כוחות הביטחון בשטח שלא רגיל לאירועים מהסוג הזה ועוד לפני המשחק, ניכרת באודינה אווירה מתוחה. תושבים מדווחים על נוכחות צבאית נרחבת ברחובות: מאות חיילים חמושים נראים משעות הבוקר ברחבי העיר, כלי רכב צבאיים משוריינים הובאו למתחם האצטדיון, ואלפי שוטרים, חבלנים ויחידות מיוחדות גויסו.

בסך הכול, כ-1,000 אנשי ביטחון משתתפים במבצע. בין היתר נפרסו גם צלפים על גגות סמוכים, סוכנים סמויים באזורים רגישים, ובאופן חריג – גם נציגים של שירותי הביטחון הישראליים, כולל אנשי מוסד, משתתפים בתיאום האבטחה, בשיתוף פעולה עם הרשויות באיטליה.

מפגינים פרו פלסטינים מול משרדי ההתאחדות האיטלקית (IMAGO)מפגינים פרו פלסטינים מול משרדי ההתאחדות האיטלקית (IMAGO)

“אזור אדום” סביב האצטדיון – בדיקות קפדניות

סביב אצטדיון פריולי – שחוזר לערב אחד לשם המקורי שלו, ללא חסות מסחרית – הוכרז על "אזור אדום”, בו יהיו נהלי בידוק מחמירים במיוחד. כל הכניסות למתחם יעברו דרך שערים המצוידים בגלאי מתכות, מצלמות ומכשירי רנטגן. כל שער כולל עמדה אחת בלבד לבדיקה, כך שקיים חשש לעיכובים - והרשויות מזהירות: מי שלא יגיע מוקדם, עלול לפספס את שריקת הפתיחה.

כ-9,000 צופים צפויים להיכנס לאצטדיון - ורק מי שמחזיק בכרטיס יוכל להתקרב למתחם. צפויות גם הפגנות פרו פלסטיניות וישנם חששות שחלק מהמפגינים רכשו כרטיסים מראש וינסו לחדור ליציעים. במשטרה מעריכים שייתכן וההמנון הישראלי ייתקל בקריאות בוז, אך אינם צופים אלימות בתוך האצטדיון עצמו.

"הבעיה היא לא בפנים – אלא ברחובות"

גורמי ביטחון איטלקים מדגישים שהחשש העיקרי הוא מפני מהומות מחוץ לאצטדיון, ולא מהקהל ביציעים. כאמור, בעיר צפויות להתקיים הפגנות גדולות, שרובן אמורות להיות שקטות – אך במשטרה חוששים מהסתננויות של קבוצות קיצוניות, שעלולות לנצל את הרגעים שלפני המשחק כדי להצית עימותים.

שחקני נבחרת ישראל באימון (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל באימון (ראובן שוורץ)

מושל מחוז פריולי, מסימיליאנו פדריגה, שהוביל את שיתוף הפעולה עם ההתאחדות האיטלקית, לא הסתיר את ביקורתו כלפי מארגני ההפגנות: "יש מי שמנסה ליצור מתיחות בכל מחיר. במקום שדווקא הספורט ישמש ככלי לדיאלוג - יש מי שבוחר בעימותים. לצערי, נראה שיש מאחורי ההפגנות אינטרסים נסתרים".

סולומון: מקווה שנוכל לשמח את שורדי השבי

בתוך כך, ראש העיר של אודינה, אלברטו פליצ'ה דה טוני, הודיע כי לא יגיע למשחק: "אני בטוח שההפגנות יהיו שקטות. החלום שלי הוא שיום אחד נארח כאן משחק אחר - בין נבחרת ישראל לנבחרת פלסטין".

