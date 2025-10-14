הזוי: קורטואה ניסה לתפוס עכבר באמצע המשחק

כדורגל הוא משחק בלתי צפוי, והפעם, לא אחד השחקנים גנב את ההצגה, אלא אורח מפתיע במיוחד. במהלך משחק בין נבחרות בלגיה ו-וויילס אתמול (שני), רגע יוצא דופן התרחש כשעכבר פרץ למגרש ורץ בו בחופשיות כאילו היה שחקן נוסף על הדשא.

מי שניסה להשתלט על הסיטואציה היה לא אחר משוער נבחרת בלגיה וריאל מדריד, טיבו קורטואה, שיצא מהמטרה וניסה לתפוס את האורח הקטן, אך ללא הצלחה. הרגע הלא שגרתי גרר פרצי צחוק מהקהל, שספק הופתע, ספק נהנה מהפוגה קומית באמצע המשחק.

העכבר עצמו לא התרשם מהכוכבים סביבו, חצה את המגרש מצד לצד ונעלם, כשהוא מותיר אחריו תמונה בלתי נשכחת וסצנה שהפכה ויראלית ברשתות החברתיות.

טיבו קורטואה והעכבר (IMAGO)

עוד רגע מעט חריג קרה במשחק בנוגע לטיבו קורטואה, כאשר קווין דה בריינה פתח כקפטן והוחלף מהדשא בדקה ה-81 על ידי אקסל ויטסל. כוכב סיטי עד הקיץ ושחקנה של נאפולי הלך והעביר את סרט הקפטן שלו לשוער ריאל מדריד, והאירוע הוא לא כל כך שגרתי בעקבות העבר של שניהם.

כזכור, לפני כעשור בת זוגו של דה בריינה דאז בגדה בו עם לא אחר מאשר טיבו קורטואה, לכאורה. כל זה קרה כאשר שני השחקנים שיחקו בתקופה הזו בצ’לסי, ומאז כן השניים כן מדברים וחולקים חדר הלבשה בנבחרת, אך מאז ומתמיד העניינים מעט מתוחים. כיום כמובן השניים כבר נשואים עם ילדים, כשקורטואה עם הישראלית מישל גרציג.