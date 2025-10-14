"לפעמים שופטים ישנים, האווירה השפיעה עליו"

נבחרת צרפת לא כל כך הרשימה אתמול (שני) נגד איסלנד הצנועה, כאשר ללא קיליאן אמבפה ובמשחק שבו אוראל גרינפלד שפט, הטריקולור נפרדו ב-2:2 די מאכזב עם הוויקינגים וחתמו את פגרת הנבחרות הזו עם ניצחון אחד ותיקו אחד, כשחסרונו של כוכב ריאל מדריד הורגש ללא ספק, בטח אחרי שהבריק בניצחון לפני כמה ימים.

בצרפת סיכמו והודו: “הנבחרת הזו, אולי כמו ריאל מדריד, היא לא אותו דבר בלי קיליאן אמבפה, צרפת תלויה בו והוא ייקח אותה לאן שהיא תגיע. דידייה דשאן חייב למצוא פיתרונות לזה, כי יהיו משחקים שהוא לא יהיה וגם בלעדיו צרפת מעצמה מספיק גדולה כדי לנצח נבחרות כמו איסלנד”, רשמו ב’לאקיפ’.

דשאן הודה בטעויות שלו ושחקניו, אך האשים גם את גרינפלד בסיום: “צפיתי בווידאו של הגול הראשון, בוצעה עבירה על מאנו קונה”, אמר מאמן נבחרת צרפת בכעס. “אני לא אתחיל לבכות, לפעמים השופטים ישנים. השופט לא ראה את זה, אבל לא אחזיק את זה כנגדו, למרות שלפעמים רואים שאווירה מסוימת יכולה להשפיע עליו”, כשהוא רומז לכמה שריקות קטנות שהלכו לטובת איסלנד.

דידייה דשאן ומייקל אוליסה (IMAGO)

אגב, את זה אמר דשאן אחרי המשחק, אבל גם בראיון המחצית הוא דיבר על השופט הישראלי: “הגול הגיע מבעיטה חופשית שהעבירה לשריקה עליה היא גבולית מאוד, ובטוח שהייתה עבירה לפני כן על קונה. אי אפשר לקחת את זה אחורה, איסלנד כבשה מזה גול וממשיכים קדימה. השחקנים הרגישו קצת חוסר צדק”.