כובש גם על הכביש: אוסף הרכבים של הולאנד

עם חמישה שערים מול מולדובה ושלושער מול ישראל, הנורווגי הוא לא רק אחד מהחלוצים הטובים ביותר בעולם. הוא גם אספן רכבי יוקרה, ויש לו לא מעט כאלו

גם הוא חולה על רכבים. ארלינ הולאנד (בינה מלאכותית)
ארלינג הולאנד, שכבש כבר 12 שערים בקמפיין הנוכחי של מוקדמות המונדיאל (חמישה שערים מול מולדובה ושלושער מול ישראל), מחזיק באוסף רכבי יוקרה עוצר נשימה שמוערך בכ־10 מיליון אירו. מעבר להיותו אחד מהחלוצים הטובים בעולם, הולאנד מתגלה גם כחובב מושבע של מכוניות־על, עם מוסך שמכיל כמה מהדגמים הנדירים והחזקים ביותר שיוצרו בעשור האחרון (ההון שלו מוערך בכ-50 מיליון אירו).

הרכב הראשון ברשימת רכבי היוקרה שלו הוא ה-Rolls-Royce Cullinan, רכב SUV מפואר המצויד במנוע V12 טווין־טורבו בנפח ‎6.75 ליטר. הוא מפיק 563 כוחות סוס ומאיץ מ-0 ל-100 קמ״ש בתוך 5.2 שניות – נתון מרשים לגודל כזה. המהירות המרבית עומדת על ‎250 קמ״ש (מוגבלת אלקטרונית), והמחיר באירופה נע סביב ‎340,000 אירו, תלוי ברמת הגימור וההתאמה האישית.

לצדו באוסף נמצא Range Rover Sport SVR, גרסה ספורטיבית במיוחד לרכב השטח הבריטי הקלאסי. הוא מצויד במנוע V8 בנפח 5.0 ליטר עם מגדש־על (סופרצ'רג’ר), המפיק ‎575 כוחות סוס. התאוצה ל-100 קמ״ש אורכת ‎4.5 שניות בלבד, והמהירות המרבית נושקת ל-283 קמ״ש. מחירו של הדגם עומד על כ-150,000 אירו.

Audi RS6 Avant Performance (מתוך האתר הרשמי)Audi RS6 Avant Performance (מתוך האתר הרשמי)

אחד הרכבים הנפוצים יותר שבשימושו של הולאנד הוא Audi RS6 Avant Performance, רכב “וואגון-ספורטיבי” גרמני בעל מנוע V8 טווין-טורבו בנפח 4.0 ליטר. הוא מספק ‎630 כוחות סוס ומאיץ ל-100 קמ״ש בתוך ‎3.4 שניות בלבד. המהירות המרבית מוגבלת ל-305 קמ״ש, והמחיר הבסיסי באירופה נע סביב ‎145,000 אירו. מדובר ברכב שמשלב שימושיות יומיומית עם ביצועי על.

אחד מרכבי הדגל באוסף הוא Mercedes-AMG One, מכונית-הייפר היברידית המבוססת על טכנולוגיות מפורמולה 1. היא מונעת על ידי מנוע V6 טורבו בנפח 1.6 ליטר בשילוב ארבעה מנועים חשמליים, המפיקים יחד מעל ‎1,063 כוחות סוס. התאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש אורכת ‎2.9 שניות בלבד, והמהירות המרבית מגיעה ל־352 קמ״ש. רק 275 יחידות יוצרו, וכל אחת נמכרה בכ־‎3.2 מיליון אירו.

לאחרונה הצטרפה למוסך שלו גם Bugatti Tourbillon, יורשת ה-Chiron, שמצוידת במנוע V16 היברידי בנפח ‎8.3 ליטר. היא מפיקה מעל ‎1,800 כוחות סוס ומאיצה מ-0 ל-100 קמ״ש בתוך ‎2.0 שניות בלבד. המהירות המרבית חוצה את רף ה־440 קמ״ש, והיא מיוצרת בכמות מוגבלת ביותר. מחירה ההתחלתי עומד על ‎3.5 מיליון אירו, עוד לפני התאמות אישיות.

Bugatti Tourbillon (מתוך האתר הרשמי)Bugatti Tourbillon (מתוך האתר הרשמי)

דגם נוסף ואלגנטי במיוחד הוא Ferrari 812 Superfast, המצויד במנוע V12 בנפח ‎6.5 ליטר. המנוע האטמוספרי (ללא טורבו) מפיק ‎800 כוחות סוס ומאיץ את המכונית ל-100 קמ״ש בתוך ‎2.9 שניות. המהירות המרבית מגיעה ל־340 קמ״ש, והמחיר הרשמי באירופה עומד על ‎390,000 אירו, אך גרסאות בהתאמה אישית עלולות לחרוג בהרבה מסכום זה.

יחד, האוסף של הולאנד (יש לו רכבים נוספים) מונה רכבים שעולים על עשרה מיליון אירו, עם מנועים בטווח שבין 3 ליטרים ל-8.3 ליטר, והספקים שנעים בין 286 כוחות סוס ברכב הדיזל הצנוע ועד כמעט 1,800 כוחות סוס בבוגאטי. האוסף הזה, שנמצא כולו באירופה, מציב את הולאנד כאחד מחובבי הרכב המשמעותיים בעולם הספורט, לצד שמות כמו כריסטיאנו רונאלדו ולואיס המילטון.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה.

