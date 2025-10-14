יום שלישי, 14.10.2025 שעה 08:45
כדורסל ישראלי

"בשביל להיות טובים, המפתח הוא לשחק ביחד"

השחקנים שסומנו אצל היריבה מקטלוניה, הרצון ליצור עקביות והסיכון אל מול ההזדמנות בשבוע הכפול ביורוליג: מכבי ת"א מוכנה לברצלונה הערב (20:00)

|
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב תארח הערב (שלישי, 20:00) את ברצלונה בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' במסגרת המחזור הרביעי של היורוליג. הצהובים מגיעים לחלקו הראשון של השבוע הכפול השני של התחרות הבכירה באירופה, לאחר שניצחו את שני המשחקים האחרונים שלהם, בזירה המקומית את הפועל באר שבע דימונה וביורוליג את הפועל תל אביב בדרבי הישראלי הראשון שנערך בתחרות. 

פתיחת העונה של מחזיקת גביע המדינה לא בדיוק הייתה נעימה עם רצף של ארבעה הפסדים, שנעצר מול חניכיו של דימיטריס איטודיס, חוסר החיבור כיאה לקבוצה חדשה בלט במיוחד ובמועדון מדברים כעת על הרצון לחבר ניצחון נוסף שיהיה השלישי שלהם כדי "להמשיך ולהתחבר". במועדון סימנו בין היתר את קווין פאנתר ואת וויל קלייבורן במשחק הערב.

"בכדי להיות טובים המפתח הוא לשחק ביחד", הבהירו בסביבת הקבוצה. חניכיו של עודד קטש נראו טוב יותר בשני המשחקים האחרונים שלהם כאשר במועדון מזכירים שעד כה הם לא היו טובים, כאמור בדרבי התל אביבי הדברים השתנו ובמכבי תל אביב דיברו על הנעת הכדור ועל לשחק ביחד את המשחק בליגה, שאף משחק בה לא קל ויתרה מכך השנה אפילו הרבה יותר.

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

חמישה מחזורים ישוחקו בתחרות הבכירה של אירופה עד סוף השבוע הנוכחי בליגה שרק התחילה לפני שבועיים, משמע היא לא מחכה לאף אחד וכפי שנכתב כאן גם בשבוע המשחקים הכפול הראשון עימו נפתחה התחרות, השבועות הכפולים מביאים עימם הזדמנות, כזו שעוזרת לחזור לתלם, לצבור ביטחון ולתקן משחקים שבהם נפלו (תלוי יריבות כמובן). אך לא משנה מה קורה, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות הוא שבועות של הפסד כפול, שכן הליגה יכולה להתחיל לברוח. כזכור הצהובים פתחו את העונה עם שני הפסדים לאנדולו אפס ולפאריס, כך שהקבוצה לא באמת תרצה להרשות לעצמה שבוע נוסף כזה, שבסופו היא תוכל למצוא את עצמה עם מאזן שלילי של 4:1.

שבועות כפולים הם גם כאלו שבמידה רבה יכולים לשים מראה באשר להיכן הקבוצות נמצאות, ולכן השבוע הראשון הביע עימו רק שלוש קבוצות שסיימו עם מאזן מושלם, ומתוך השלוש רק ז'לגיריס נותרה מושלמת לאחר המחזור הקודם, כך שהעובדה שמדובר כבר במחזור כפול שני בהחלט מעלה את דרגת הקושי בעונה הנוכחית עבור כל הקבוצות. מבחינתם של עודד קטש וחניכיו, אין ספק שהם כבר הוכיחו שהם יכולים להיות תחרותיים ואת הפוטנציאל שיש בקבוצה הזו, כעת הם יצטרכו להיות עקביים יותר ולעשות את הדברים טוב יותר, כלומר לצד העקביות בדברים מסוימים להראות גם גרף שיפור באחרים.

