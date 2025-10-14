עוף מוזר: איזו ברצלונה מכבי ת"א תפגוש העונה?

ברצלונה מודל 25/26 היא עוף מוזר. כישרון יש שם על הנייר, גם ניסיון יש שם על הנייר ועדין רבים לא בדיוק חוזים לקבוצה הקטלונית עונה טובה ביורוליג. ג'ואן פנארויה הוסיף שני אסים בדמותם של טורניקה שנגלייה ושל וויל קלייבורן, אך הקו האחורי חטף חתיכת מהלומה ובינתיים הקבוצה די תלויה בשלושה שחקנים – השניים שצוינו מעלה וכמובן קווין פאנתר, ועדיין משהו שם לא מרגיש שלם ולא מאוזן ואולי בעיקר חסר. וכל אלו כאשר ניקולאס לאפרוביטולה וחואן נונייז לא באמת כשירים.

תחילה, למען הסר ספק, סימני השאלה הכי גדולים בנוגע לקבוצה מהפלאו בלאוגרנה נוגעים בראש ובראשונה לקו האחורי, כי חלק מהכישרון שם לא מנוסה. אחרים חזרו מהיעדרות ארוכה ונפצעו שוב ולמרות הבעיה בקו האחורי והגיל, כמו גם הקילומטראז' של חלק מהקדמי (בין היתר), אנו מקבלים תמונה מעניינת שלא אמורה לשים את ברצלונה מעבר להגדרה של קבוצה תחרותית שנלחמת על כניסה לשמינייה הראשונה. אבל לא באמת, ופתאום המחזור השני מול פנאתינייקוס היה ללא פחות מתצוגת תכלית של בארסה.

ייתכן מאוד כי היה מדובר באנומליה, אבל לאחר ההפסד במחזור הפתיחה לאדומים לבנים מתל אביב, אלו שהפסידו לחניכיו של עודד קטש בשבוע שעבר, ברצלונה פתאום נראתה טוב מאוד בדרך למאזן חיובי בתום שלושה מחזורים של כדורסל יפהפה מאין כמותו. הקטלונים מצאו את עצמם עם מאזן חיובי כשיש שחקן אחד, כזה שעבר בישראל בעברו, שזורח מעל כולם, כזה ששיחק בווירטוס בולוניה בשנה שעברה לצידו של טורניקה שנגלייה ובעיקר כזה שבגיל 35, ושוב שלושה מחזורים אל תוך פתיחת העונה, נראה כאילו הוא נמצא בעיצומו של רנסנס.

מכבי ת"א, תגבור על ברצלונה של העונה? (ראובן שוורץ)

ברצלונה הימרה עליו ועל טורניקה שנגלייה, שני שחקנים שנותנים מענה למספר עמדות ועד כה השניים אחראים לקצת יותר משליש מסך הנקודות שקבוצתו של פנארויה קלעה בכל משחק – 34 נקודות אליהן הצד הוסיף גם 9.6 ריבאונדים ו-3.4 אסיסטים. מספריו של קלייבורן לבדו לא פחות ממדהימים העונה: 21.7 נקודות לצד 5.3 ריבאונדים, בדרך למדד יעילות ממוצע של 26. ברצלונה כמובן שלא בנויה רק על שניהם, אך היכולת שלהם לתקוף במגרש הפתוח ובאחד על אחד הופכת אותם לקטלניים כל כך, ובמידה רבה גם להשכיח את העובדה שבשנה שעברה ג'בארי פארקר אחד (כן, ההוא שעבר לפרטיזן בלגרד בקיץ וכן זה ההוא שנבחר במקום השני בדראפט של 2014) שיחק בקבוצה.

חזרה לקו האחורי. הוא אמנם חסר וקצת פצוע, אבל עדין יש שם את תומאש סאטורנסקי או בקיצור סאטו ולעכברי הכדורסל שביניכם, ספק אם לרומיין סאטו אכפת. הגארד שעזב לליגה הטובה בעולם מברצלונה אליה גם חזר מהיר, מוסר נהדר ובשורה התחתונה רכז נהדר שמגיע במארז של 2.01, ותמיד יהיה איום. בקו הקדמי אי אפשר הרי שלא להתייחס ליאן וסלי, שממשיך להיות יעיל וכשעוד לפניו עולה ווילי הרמנגומז, מי שבקיץ שמו נקשר לעזיבה ביוזמת המועדון ומשלא הצליחו למצוא את הדרך לפרידה המיוחלת, ווילי נשאר בברצלונה.

הקבוצה שברור שיעילה בצד ההתקפי ובינתיים נראה שהדרך הכי טובה לתאר אותה, גם אם נחלשה בהשוואה לעונה שעברה – שוב בקו האחורי, היא שלא ברור למה אפשר לצפות ממנה העונה, בטח כשהיא מגיעה לשבוע המשחקים הכפול השני לאחר הפסד בזירה המקומית לליידה לה אפשרו 91 נקודות. אגב, בשלושת מחזורי היורוליג עד כה, הקטלונים ספגו 301 נקודות במצטבר, כלומר יותר מ-100 נקודות לערב. מאידך המשחק הכי פחות טוב שלהם התקפית היה עם 87 נקודות.