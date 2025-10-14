יום שלישי, 14.10.2025 שעה 15:30
כדורסל ישראלי

עוף מוזר: איזו ברצלונה מכבי ת"א תפגוש העונה?

לקטלונים יש כישרון וניסיון על הנייר, אך משהו שם מרגיש חסר. הקו האחורי והמאזן החיובי שהפתיע בפתיחת היורוליג: על יריבת הצהובים הערב ב-20:00

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה מודל 25/26 היא עוף מוזר. כישרון יש שם על הנייר, גם ניסיון יש שם על הנייר ועדין רבים לא בדיוק חוזים לקבוצה הקטלונית עונה טובה ביורוליג. ג'ואן פנארויה הוסיף שני אסים בדמותם של טורניקה שנגלייה ושל וויל קלייבורן, אך הקו האחורי חטף חתיכת מהלומה ובינתיים הקבוצה די תלויה בשלושה שחקנים – השניים שצוינו מעלה וכמובן קווין פאנתר, ועדיין משהו שם לא מרגיש שלם ולא מאוזן ואולי בעיקר חסר. וכל אלו כאשר ניקולאס לאפרוביטולה וחואן נונייז לא באמת כשירים. 

תחילה, למען הסר ספק, סימני השאלה הכי גדולים בנוגע לקבוצה מהפלאו בלאוגרנה נוגעים בראש ובראשונה לקו האחורי, כי חלק מהכישרון שם לא מנוסה. אחרים חזרו מהיעדרות ארוכה ונפצעו שוב ולמרות הבעיה בקו האחורי והגיל, כמו גם הקילומטראז' של חלק מהקדמי (בין היתר), אנו מקבלים תמונה מעניינת שלא אמורה לשים את ברצלונה מעבר להגדרה של קבוצה תחרותית שנלחמת על כניסה לשמינייה הראשונה. אבל לא באמת, ופתאום המחזור השני מול פנאתינייקוס היה ללא פחות מתצוגת תכלית של בארסה. 

ייתכן מאוד כי היה מדובר באנומליה, אבל לאחר ההפסד במחזור הפתיחה לאדומים לבנים מתל אביב, אלו שהפסידו לחניכיו של עודד קטש בשבוע שעבר, ברצלונה פתאום נראתה טוב מאוד בדרך למאזן חיובי בתום שלושה מחזורים של כדורסל יפהפה מאין כמותו. הקטלונים מצאו את עצמם עם מאזן חיובי כשיש שחקן אחד, כזה שעבר בישראל בעברו, שזורח מעל כולם, כזה ששיחק בווירטוס בולוניה בשנה שעברה לצידו של טורניקה שנגלייה ובעיקר כזה שבגיל 35, ושוב שלושה מחזורים אל תוך פתיחת העונה, נראה כאילו הוא נמצא בעיצומו של רנסנס.

מכבי ת"א, תגבור על ברצלונה של העונה? (ראובן שוורץ)מכבי ת"א, תגבור על ברצלונה של העונה? (ראובן שוורץ)

ברצלונה הימרה עליו ועל טורניקה שנגלייה, שני שחקנים שנותנים מענה למספר עמדות ועד כה השניים אחראים לקצת יותר משליש מסך הנקודות שקבוצתו של פנארויה קלעה בכל משחק – 34 נקודות אליהן הצד הוסיף גם 9.6 ריבאונדים ו-3.4 אסיסטים. מספריו של קלייבורן לבדו לא פחות ממדהימים העונה: 21.7 נקודות לצד 5.3 ריבאונדים, בדרך למדד יעילות ממוצע של 26. ברצלונה כמובן שלא בנויה רק על שניהם, אך היכולת שלהם לתקוף במגרש הפתוח ובאחד על אחד הופכת אותם לקטלניים כל כך, ובמידה רבה גם להשכיח את העובדה שבשנה שעברה ג'בארי פארקר אחד (כן, ההוא שעבר לפרטיזן בלגרד בקיץ וכן זה ההוא שנבחר במקום השני בדראפט של 2014) שיחק בקבוצה. 

חזרה לקו האחורי. הוא אמנם חסר וקצת פצוע, אבל עדין יש שם את תומאש סאטורנסקי או בקיצור סאטו ולעכברי הכדורסל שביניכם, ספק אם לרומיין סאטו אכפת. הגארד שעזב לליגה הטובה בעולם מברצלונה אליה גם חזר מהיר, מוסר נהדר ובשורה התחתונה רכז נהדר שמגיע במארז של 2.01, ותמיד יהיה איום. בקו הקדמי אי אפשר הרי שלא להתייחס ליאן וסלי, שממשיך להיות יעיל וכשעוד לפניו עולה ווילי הרמנגומז, מי שבקיץ שמו נקשר לעזיבה ביוזמת המועדון ומשלא הצליחו למצוא את הדרך לפרידה המיוחלת, ווילי נשאר בברצלונה. 

הקבוצה שברור שיעילה בצד ההתקפי ובינתיים נראה שהדרך הכי טובה לתאר אותה, גם אם נחלשה בהשוואה לעונה שעברה – שוב בקו האחורי, היא שלא ברור למה אפשר לצפות ממנה העונה, בטח כשהיא מגיעה לשבוע המשחקים הכפול השני לאחר הפסד בזירה המקומית לליידה לה אפשרו 91 נקודות. אגב, בשלושת מחזורי היורוליג עד כה, הקטלונים ספגו 301 נקודות במצטבר, כלומר יותר מ-100 נקודות לערב. מאידך המשחק הכי פחות טוב שלהם התקפית היה עם 87 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגן הולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */