לראשונה בהיסטוריה: קייפ ורדה עלתה למונדיאל

עכשיו זה רשמי – קייפ ורדה עלתה למונדיאל 2026. מדינת האיים הצנועה תשחק בטורניר הגדול מכולם בפעם הראשונה בתולדותיה, כשבך היא גם הפכה למדינה השנייה הכי קטנה אי פעם שמשתתפת בגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו – מחכות רק לה.

קייפ ורדה הגיעה להישג המכובד בזכות 0:3 על נבחרת אסוואטיני היום (שני), כשדיילון ליברמנטו כבש ראשון בדקה ה-48, ווילי סמדו הכפיל כמה דקות אחריו (54’) וסטופירה סגר סיפור בתוספת הזמן (91’) בדרך לחגיגות גדולות באצטדיון הלאומי.

החבורה של פדרו לייטאו בריטו סיימה במקום הראשון בבית ד’ במוקדמות המונדיאל של אפריקה, עם מאזן מצוין של 28 נקודות מתוך 30 אפשריות, כולל 7 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד בלבד כשהיא כובשת 16 שערים וסופגת 8 בלבד.

ויש גם קשר ישראלי כמובן. שני שחקנים מליגת העל הם חלק בלתי נפרד מהסגל של קייפ ורדה, כאשר מדובר על חאליו וארלה של מכבי תל אביב ואיילסון טבארש של בית”ר ירושלים. בניצחון שהביא את הכרטיס למונדיאל, הם היו על הספסל ולא קיבלו דקות.