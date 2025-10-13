דיווח: דונצ'יץ' מתכנן לשחק עם הלייקרס בהכנה

סלובניה ולוקה דונצ’יץ’ סיימו את דרכם ביורובאסקט בשלב רבע הגמר. אחרי שניצחו בדרך גם את נבחרת ישראל, הסלובנים בראשות כוכב לוס אנג’לס לייקרס נעצרו נגד נבחרת גרמניה – שגם זכתה לבסוף בטורניר הכדורסל הגדול של הקיץ.

מאז, דונצ’יץ’ זכה למנוחה ראויה ולא שותף במשחקי ההכנה לעונת ה-NBA הקרובה, כשהלייקרס הפסידו לפיניקס סאנס, נכנעו לגולדן סטייט ווריורס ואחר כך ניצחו אותה במשחק השני. אך כעת לפי הדיווחים, הסלובני עשוי לחזור למסגרת הקבוצתית ואלה חדשות מעודדות לאוהדים ולמועדון.

ב-ESPN סיפרו כי לוקה מתכנן לערוך את הופעת הבכורה שלו במשחקי טרום העונה נגד הסאנס ברביעי לפנות בוקר (שעון ישראל), ומשם כבר לחבור סופית ללייקרס כמובן לעוד מפגשי הכנה. בארצות הברית עוד טענו כי “המאמן הראשי ג'יי ג'יי רדיק מצפה שדונצ’יץ’ ישחק בשניים מתוך שלושת משחקי טרום העונה האחרונים של הלייקרס”.

ב-28 הופעות בעונה הסדירה עם הלייקרס בעונה שעברה, דונצ’יץ’ קלע בממוצע 28.2 נקודות למשחק, לקח 8.1 ריבאונדים ומסר 7.5 אסיסטים. הוא גם קלע 30.2 נקודות למשחק בפלייאוף, שם הלייקרס נעצרו עם 4:1 למינסוטה טימברוולבס.