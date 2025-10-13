הפועל פ"ת רשמה מהפך בדרך ל-3:5 על טוברוק

ליגת שרון בשנתון טרום א' יצאה לדרך בסופ"ש האחרון, לאחר שביום שני, יומיים לפני המחזור הראשון, הודיעה ההתאחדות לכדורגל על ביטול המחזור הראשון, בעקבות שינוים בלוחות המשחקים, שגרמו לתרעומת בקרב קבוצות רבות. המשחק המרתק ביותר במחזור הראשון של הליגה הפגיש בנתניה את בית"ר טוברוק והפועל פתח תקווה צפון.

היה זה משחק שנרשם בו מהפך אחד והובקעו בו שמונה שערים. בית"ר טוברוק צעדה ביתרון 0:2 כבר בדקה ה-20 משערים שכבשו אור רפאל טגניה ונועם נחיאסי, אך שער שכבש עידו להב האורח קבע את תוצאת השליש הראשון - 1:2 לזכות טוברוק.

הקבוצה המארחת פתחה את השליש השני עם שער בבעיטה מטווח רחוק מרגלו של נועם יעקובי, שהעלה את טוברוק ליתרון 1:3 לאחר כחמש דקות של משחק. אך עד לסיום השליש הפועל פ"ת הצליחה להפוך את הקערה על פיה. בדקה-45 איתי בן אהרון עבר שני שחקנים וגם את השוער, שחקן הגנה של טוברוק ביצע עליו עבירה, ששלחה אותו לנקודה הלבנה, משם הבקיע שער בבעיטת פנדל וצימק את יתרונה של טוברוק ל-3:2. לאחר שבע דקות התקפה של הפועל פ"ת הסתיימה בכיבוש שער עצמי של טוברוק ואנחנו כבר בשוויון 3:3.

הפועל פתח תקווה טרום א' (באדיבות הפועל פ"ת)

בהמשך, נשרק פנדל לטובתנו ואיתי בן אהרון כבש את הפנדל. על סף סיום השליש השני אור בן זקן, שהציל כדור מקו השער 20 דקות קודם לכן כבש שער בבעיטה מ-15 מטרים וקבע מהפך - 3:4 לזכות הפועל פ"ת. השליש האחרון היה קצבי, אך היה מועט בהבקעות. שמונה דקות לאחר תחילתו איתי בן אהרון השלים צמד וסלל את דרכה של האורחת לניצחון 3:5.

עוז אברהם, מאמן טוברוק, אמר בסיום המשחק: "אני גאה בקבוצה שלי. שיחקנו טוב, אבל יש עוד ליגה ארוכה והמטרה להשתפר ממשחק למשחק. ניקח את המשחק הזה ונלמד מהטעויות. עכשיו הפנים קדימה למשחק הבא".

אלעד נשלסקי, מאמן הפועל פ"ת, הביע גם הוא סיפוק מקבוצתו: "אני מאוד מרוצה מהשחקנים ומפתיחת העונה שעשינו. משחק רשמי ראשון הוא תמיד משחק חשוב מאוד מכל הבחינות ובעיקר לילדים. אני גאה מאוד בילדים שלא הורידו את הראש גם בפיגור ונתנו את הכל עד הדקה האחרונה. המטרות שלי לעונה הזאת - בעיקר כמה שיותר ללמד את הילדים, להקנות להם ערכים וידע בכדורגל על כל המשתמע מכך. התוצאות פחות חשובות, אלא יותר ההנאה, האתגרים והערכים שמגיעים עם הכדורגל".

אלעד נשלסקי מתח ביקורת על החלטת ההתאחדות לשנות את לוחות המשחקים בליגות שרון ומרכז בשנתוני התשיעיות: "לדעתי, הדבר נעשה קצת בקלות ראש. הדירוג נעשה אך ורק על פי שם הקבוצה, לא על פי הרמה האמיתית שלה לטווח הארוך. דבר זה ייצור המון תסכול אצל הילדים. אם שובצתי לליגה מסוימת, למה שאשחק שלוש פעמים נגד שמונה או תשע קבוצות?

המטרה בליגה בגילאים אלה היא לא התוצאות, המטרה היא לפתח את השחקנים לרמות הכי גבוהות שאפשר, במיוחד במועדון שלנו בו שואפים באמת לפתח את השחקנים. זה יוצר תסכול רב ובלבול, כאשר הפורמט בכלל לא מדמה ליגה, אלא יותר טורניר. בלוח העדכני יש קבוצות שאנחנו ניפגש איתן שלוש פעמים ועוד שמונה קבוצות - שניפגש איתן רק פעם אחת".