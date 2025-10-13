בריבו בחוד: תמונת ה-11 של הנבחרת לאיטליה

נבחרת ישראל ערכה היום (שני) את האימון שלה לקראת המשחק מחר ב-21:45 מול נבחרת איטליה, במסגרת המחזור השביעי בשלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026. המאמן רן בן שמעון צפוי לערוך שינויים רבים ב-11, שחלק לא מבוטל מהם הם למעשה שינויים כפויים לאור פציעות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר היום, עומרי גלזר עשוי לפתוח בין הקורות במקומו של דניאל פרץ, שלא רשם הופעה טובה בתבוסה 5:0 לנורבגיה בשבת. בהגנה, לבן שמעון אין יותר מדי ברירות. מתן בלטקסה ואור בלוריאן יהיו הבלמים, כאשר עידן נחמיאס כזכור שוחרר מהנבחרת אחרי הפגיעה בריאות שספג מול הנורבגים, כשעוד קודם בן שמעון איבד גם את סתיו למקין שלא כשיר. אלי דסה ורוי רביבו יהיו המגנים.

למעלה יותר בתמונת ההרכב, בעמדות קדמיות יותר על הנייר, אנו צפויים לראות את ענאן חלאילי, אליאל פרץ, דן ביטון, מנור סולומון, אוסקר גלוך כשכחלוץ אמור לפתוח תאי בריבו – נציגנו בפילדלפיה. אחרי שהנבחרת התחילה ללא חלוץ “טבעי” נגד נורבגיה, בריבו אמור לקבל את ההזדמנות, כשדור תורג’מן יישב על הספסל.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

לגבי החלוץ שעבר הקיץ ממכבי תל אביב לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS, שגם גם משחק בריבו, המאמן רן בן שמעון לקח אותו היום במהלך האימון של נבחרת ישראל לשיחה אישית בצד. כרגע כאמור, תורג’מן לא צפוי לפתוח וימתין להזדמנות שלו לצד שאר המחליפים.

ב-11 המסתמנים למפגש נגד האזורי יש שינויים רבים מהמשחק הקודם נגד איטליה בהפסד 5:4 המשוגע בחודש ספטמבר. למעשה, 6 שחקנים שהיו אז בדברצן, לא יהיו בסגל או בהרכב באודינה. לא בסגל – נחמיאס, למקין, דור פרץ, שגיב יחזקאל וגבי קניקובסקי. לא בהרכב – דניאל פרץ.

רן בן שמעון ודור תורג'מן בשיחה אישית (ראובן שוורץ)

ההרכב המשוער של נבחרת ישראל: עומרי גלזר, אלי דסה, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, רוי רביבו, ענאן חלאילי, אליאל פרץ, דן ביטון, מנור סולומון, אוסקר גלוך ותאי בריבו.