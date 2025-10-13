יום שני, 13.10.2025 שעה 20:20
כדורגל ישראלי

"מקווה שהחטופים שחזרו יראו קצת את המשחק"

מנור סולומון לקראת איטליה: "היום היה מהימים המאושרים בחיינו. היריבה קשה, אך מאמינים בעצמנו ובאים בדף נקי". עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

מנור סולומון מול נורבגיה (ראובן שוורץ)
מנור סולומון מול נורבגיה (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל החלה את פגרת הנבחרות של אוקטובר לא בצורה שציפתה, עם הפסד קשה 5:0 לנורבגיה. מחר (שלישי, 21:45) באודינה, החבורה של רן בן שמעון תפגוש את איטליה להתמודדות שהיא קריטית במיוחד עבור הסיכוי לפלייאוף – כאשר בנינו לבין האזורי מפרידות 3 נקודות לטובתם.

מנור סולומון דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המפגש עם האיטלקים: “לשחק נגד איטליה זה תמיד קשה, פגשתי כמה פעמים קבוצות כאלה וזה תמיד קשה, יש להם הגנה מאוד חזקה. אני אנסה לעשות את ההכי טוב שלי ואנחנו כנבחרת נעשה את ההכי טוב, כדי להוציא משהו מהמשחק הזה. אנחנו מאמינים בעצמנו”.

“זו לא פעם ראשונה והאווירה עוינת נגדנו, אנחנו רגילים לזה. אנחנו שמים את זה בצד ובאים לשחק כדורגל, ננסה לעשות את ההכי טוב שלנו ושהקבוצה הכי טובה תנצח”, הוסיף כוכב הנבחרת.

שליח ONE בדיווח מאימון נבחרת ישראל

על מה זה אומר בשבילם להיות באודינה בימים האלה במדינה: “זה אחד הימים המאושרים בחיים שלנו, גם לאלה שאין קשר אישי עם החטופים והיום זה קרה. בימים האחרונים חיכינו לזה, כל הבוקר צפינו בשחרור של כולם ולראות את מה שקורה במדינה זה הכי כיף שיש וממלא לנו את הלב. מקווה שמחר ישמחו איתנו ואולי אפילו יראו קצת את המשחק”.

עוד מסולומון: “יש לי מוטיבציה פנימית בי, אני לא חושב בכלל על הקבוצה. אני רוצה לעשות את ההכי טוב שלי ואין גאווה יותר גדולה מלשחק עבור המדינה. אני רוצה לעזור כמה שיותר לנבחרת”.

נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

“לפני יומיים קיבלנו מכה קשה, כשחקנים מקצועניים אנחנו מוחקים את המשחק הזה ובאים למחר בדף נקי. אנחנו לא ניתן לפנצ’ר הזה להשפיע עלינו ולגרום לנו לסטות מדרכינו. מקווה שנשים את המשחק מול נורבגיה בצד”, אמר מנור על התבוסה לנורבגים.

על האם החדשות מהארץ עוזרות או דווקא מפריעות: “דברים כאלה צריכים לשים אותם בצד, כי לפעמים זה נותן אובר מוטביציה או שחשובים יותר מדי. אנחנו צריכים להתרכז בכדורגל. הסיטואציה של היום נותנת לנו בוסט”.

