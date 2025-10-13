יום שלישי, 14.10.2025 שעה 00:09
"הייתי במקום לא עקבי במשך הרבה מאוד זמן"

בביטחון מלא, רשפורד התראיין באנגליה וכשהוא עדיין רק מושאל לברצלונה, עקץ את מנצ'סטר יונייטד: "הייתה סביבה לא יציבה". וגם: מה הוא רוצה לתקן?

מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

מרקוס רשפורד עבר הקיץ ממנצ’סטר יונייטד לברצלונה כמושאל, אחרי עונת השאלה אחרת באסטון וילה, כאשר לשני הצדדים אינטרס משותף – לשים פלסטר. הקטלונים חיפשו שחקן התקפה זמין שיכול למלא חור באגף השמאלי, האנגלי כיוון לבית חם שיקלוט אותו אחרי התקופה הרעה בפרמייר ליג, ואפשר לומר שההתאמה בוצעה בהצלחה.

למרות שהוא עדיין שייך לשדים האדומים, בראיון שפורסם בבריטניה, החלוץ תקף בחריפות את יונייטד, הקבוצה בה גדל והפך לכוכב, כשהוא מאשים את “הסביבה הבלתי יציבה” במועדון בכך שעצרה את התפתחותו המקצועית. “עקביות היא חלק עצום מההצלחה, הייתי במקום לא עקבי במשך הרבה מאוד זמן”, אמר רשפורד בצורה חריגה.

כוכב בארסה בהווה המשיך, ודיבר גם על עצמו בפן האישי – גם כן עם כנות מרשימה: “היו לי כל כך הרבה שינויים עד כה בקריירה שלי, אבל אני צריך להסתכל קדימה וזה בהחלט אחד הדברים שאני רוצה לתקן ולשפר כדי להיות במיטבי לעתים קרובות יותר”.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

רשפורד רשם 426 הופעות רשמיות בכל המסגרות במדי מנצ’סטר יונייטד, בהן כבש 138 שערים ובישל עוד 78. מאז שנחת בברצלונה, האנגלי הספיק ללבוש 10 פעמים את מדי הבלאוגרנה בליגה הספרדית ובליגת האלופות, וגם לכבוש שלושה שערים כולל צמד שניצח את ניוקאסל בצ’מפיונס, בתוספת לחמישה בישולים.

