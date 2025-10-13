אליפות העולם בהתעמלות: ב-CAS יכריעו מחר

האם בית הדין הבינלאומי לספורט יוציא צו מניעה לפתיחת אליפות העולם בהתעמלות מכשירים? ה-CAS הודיע כי הוא צפוי לקבל החלטה עד מחר (שני) בצהריים, לאחר שקיבל את תגובת איגוד ההתעמלות העולמי לגיבוי שנתן על החלטת ממשלת אינדונזיה שלא לאפשר לישראלים להגיע לתחרות.

האיגוד העולמי התבקש לספק הסברים ל-CAS לאחר ההחלטה שלא לאפשר לישראלים להגיע. אחרי שהמארחים באינדונזיה הודיעו כי קיבלו גיבוי מלא מאיגוד ההתעמלות העולמי להחלטת הממשלה, היום הבהירו בארגון שמנהל את הענף העולמי ולמעשה אחראי על התחרות: “זו לא ההחלטה שלנו, אלא של האינדונזים”.

איגוד ההתעמלות הישראלי והוועד האולימפי בישראל הגישו שתי עתירות ל-CAS, אחת מהן חדשה שנכתבה על ידי עו”ד שיוויצרי ומלאה בעובדות ואסמכתאות להתנהלות הבעייתית של האיגוד העולמי ואליה צורפו גם המתעמלים הישראלים כתובעים. בעקבות זאת, ה-CAS האריך את מועד מתן התגובה של האיגוד העולמי שהעביר את התייחסותו, כאמור, שם הוא מתנער מההחלטה ואף דורש כי הישראלים ישלמו את ההוצאות המשפטיות על הדיונים ב-CAS.

אחרי קבלת כתב ההגנה של איגוד ההתעמלות העולמי, מזכירות ה-CAS מסרה לאיגוד ההתעמלות בישראל כי החלטה לגבי ההליכים המשפטיים שיזם יינתנו בהליך מזורז עד מחר לשעות הצהריים. מהאיגוד נמסר: “בעקבות זאת, יציאת המשלחת תידחה ליום רביעי”. כלומר, בפעם השנייה ברציפות, הטיסה של נבחרת ישראל נדחתה ביממה, כך שאם יינתן האישור לטוס - הם ימריאו מתל אביב לג’קרטה מחר.