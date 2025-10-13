יום שני, 13.10.2025 שעה 20:20
כדורגל עולמי

דווקא מכיוון אמבפה: המכה הבאה של רודריגו

הברזילאי שרוצה לחזור לעניינים בריאל מדריד, עשוי להיעקף בכמות השערים בלבן על ידי הכוכב הצרפתי - למרות שרשם פי 4 משחקים ממנו. הנבחרת תעזור?

|
קיליאן אמבפה ורודריגו (IMAGO)
קיליאן אמבפה ורודריגו (IMAGO)

תקופה קשה עוברת על רודריגו בריאל מדריד. שש שנים מאז הצטרף לסנטיאגו ברנבאו, והברזילאי שנחשב בעבר לאחד מנכסי ההתקפה הגדולים של המועדון לעתיד, מתקשה למצוא את מקומו. הירידה ביכולת והירידה במעמדו אצל צ’אבי אלונסו, הפכו אותו משחקן שמועמד להרכב, לאחד לשולי, כשהכל סביבו נראה הפוך מבעבר.

אם יש משהו שממחיש את המשבר הזה בצורה טובה, זו ההשוואה הסטטיסטית לכוכב הבלאנקוס הנוכחי – קיליאן אמבפה. הצרפתי הגיע לקבוצה רק לפני קצת יותר משנה ועומד כבר על 58 שערים בכל המסגרות, רק עשרה פחות מרודריגו, שמחזיק ב-68 כיבושים במהלך שבע עונות בלבן עד כה. הפער במספרים מראה עד כמה מספר 10 החדש של ריאל (עם 69 משחקים) דוהר קדימה, אך גם כמה הברזילאי (עם 278 משחקים) דורך במקום.

מאז סיום העונה הקודמת, שבה התקשה אפילו להיות חלק מהרוטציה, רודריגו לא הצליח לשחזר את היכולת שאפיינה אותו פעם. בגביע העולם למועדונים הוא שותף מעט, והשמועות על עזיבה צפו מחדש בקיץ. למרות שנשאר לבסוף במועדון, המציאות קשה נותרה לא פשוטה עבורו. העונה הוא פתח רק בשני משחקים, צבר 212 דקות משחק וטרם הבקיע אפילו שער אחד.

רודריגו מתוסכל (IMAGO)רודריגו מתוסכל (IMAGO)

מעמדו בהיררכיה כאמור נחלש משמעותית. שחקנים כמו מסטנטואנו וברהים דיאס עקפו אותו, וחזרתו של ג’וד בלינגהאם רק מחמירה את מצבו. אם קצב ההבקעה של אמבפה יימשך, הצרפתי צפוי לעבור את רודריגו בשערים ומהר. מי שמעל כולם כרגע בסגל הנוכחי הוא עדיין ויניסיוס, עם 110 שערים.

ובכל זאת, קרן אור אחת עוד נראית באופק. בנבחרת ברזיל רודריגו חזר להבקיע, עם צמד במשחק האחרון, כשהוא גם נשמע אופטימי יותר. המאמן קרלו אנצ’לוטי החמיא לו, אך גם הבהיר שחזרה לטופ עובר דרך דקות משחק בריאל מדריד. עבור רודריגו, העונה הנוכחית היא מבחן אמיתי לפני המונדיאל שיכריע את חשיבותו גם בסלסאו.

