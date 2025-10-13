יום שני, 13.10.2025 שעה 19:08
הנשיא נפגש עם גלי וזיוי ברמן ובר קופרשטיין

אוהדי מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, שחזרו מהשבי לאחר יותר משנתיים, פגשו את יצחק הרצוג ורעייתו מיכל. הנשיא: "זכות עצומה, אנחנו מאושרים שאתם פה"

|
גלי וזיו עם הנשיא הרצוג (דוברות בית הנשיא)
גלי וזיו עם הנשיא הרצוג (דוברות בית הנשיא)

מדינת ישראל מקבלת היום (שני) אחרי יותר משנתיים ארוכות מדי את 20 החטופים החיים שמשוחררים משבי חמאס אחרי שנחטפו לרצועת עזה ב-7.10.2023. וביניהם גלי וזיוי ברמן ובר קופרשטיין, אוהדי מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים בהתאמה. 

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ורעייתו מיכל, נפגשו היום בבית החולים שיבא עם שלושת שורדי השבי. גלי, זיו ובר שוחררו משבי ארגון הטרור חמאס ושבו לישראל מוקדם יותר היום, לאחר 738 ימים בהם הוחזקו בעזה.

גלי וזיו נחטפו ממקומות שונים בקיבוץ כפר עזה, הוחזקו בשבי בנפרד, והיום, לראשונה מאז נחטפו, זכו לשוב הביתה יחד ולהתאחד עם בני משפחתם. בר קופרשטיין נחטף ממסיבת הנובה שברעים, והיום זכה לראות את אביו טל עומד על רגליו בפעם הראשונה. 

בר קופרשטיין משפחתו עם הנשיא הרצוג (קרדיט צילום: דוברות בית הנשיא)בר קופרשטיין משפחתו עם הנשיא הרצוג (קרדיט צילום: דוברות בית הנשיא)
גלי וזיו עם הנשיא הרצוג (דוברות בית הנשיא)גלי וזיו עם הנשיא הרצוג (דוברות בית הנשיא)

נשיא המדינה פנה אל האחים גלי וזיו ואמר להם בהתרגשות: ״כל סיפור חייכם הוא בלב של כל אזרח ישראלי. הפכתם להיות שם עולמי, אבל העיקר שאתם פה - אתם עכשיו יוצאים לאט לאט ממעמקי הים, ואני רוצה לברך אתכם בשם כל עם ישראל. הלב של עם ישראל החסיר פעימה כשהוא ראה אתכם. זו זכות עצומה״.

גלי ברמן שיתף את הנשיא: ״אחד המנהיגים דיבר איתנו עברית. היו ימים שהיה אוכל והיינו אוכלים, והיו ימים שפחות. לא ידעתי איפה זיו אבל כל הזמן היינו באותו אזור״.

בהמשך, כשנפגש הנשיא עם בר קופרשטיין, חיבק אותו ואמר: ״אתה הבן של עם ישראל שחזר הביתה - עם ישראל התרגש מאוד. העיקר שאתה פה, אנחנו מאושרים שאתה פה, ואנחנו מחכים שתבוא לבקר אותנו״.

גלי וזיו עם הנשיא הרצוג (דוברות בית הנשיא)גלי וזיו עם הנשיא הרצוג (דוברות בית הנשיא)

במהלך שיחתם, שיתף בר את הנשיא: ״יצא לי להיות מעודכן, כשהייתה טלוויזיה, ביום האחרון לפני השחרור היינו שמונה אנשים, ולפני כן בחלק מתקופת השבי הייתי עם אוהד בן עמי״.

הנשיא פנה לטל, אביו של בר ואמר: ״רצינו להגיד לך כמה אנחנו מאושרים. אנחנו זוכרים אותך נואם בבית הנשיא, נאום מדהים, והנה אתה פה - יחד עם בר!״.

