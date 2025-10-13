טאלב טוואטחה מונה רשמית למאמן כפר קאסם

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, טאלב טוואטחה מונה רשמית למאמן מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית. הוא למעשה יחליף בתפקידו את אדהם האדיה, שלוקח את המושכות מסלובודאן דראפיץ’ במכבי בני ריינה.

טוואטחה, תוצר מחלקת הנוער של מכבי חיפה ומי שחווה קריירה בין-לאומית כולל תחנה בגרמניה, מביא עמו ניסיון ארוך שנים כשחקן ברמות הגבוהות. בכפר קאסם מקווים שהזיקה המקומית, ההיכרות העמוקה עם הכדורגל הישראלי והסמכותיות שצבר לאורך הקריירה יתרגמו לקפיצת מדרגה מקצועית.

בקבוצה בדקו האם מבחינת התעודות הוא מאושר לאמן, כאשר אכן יהיה לטוואטחה אישור לעמוד על הקווים. שחקן העבר ומאמן ההווה מסיים את הלימודים עם תום פגרת השזרוע ויקבל תעודת אופ”א A.