"מגיעים במצב טוב, משחקי בית בישראל? הלוואי"

אחרי שני ניצחונות משכנעים למדי, בדרבי ההיסטורי ביורוליג על חשבונה של היריבה הגדולה הפועל תל אביב, ובמחזור הראשון של ליגת ווינר סל על הפועל באר שבע/דימונה, מכבי תל אביב עם הפוקוס כולו לשבוע הכפול במפעל הבכיר באירופה נגד ברצלונה ואולימפיאקוס.

המאמן עודד קטש אמר לקראת המשחקים: "זה היורוליג וההגרלה לא הייתה קלה עבורנו, אנחנו הולכים לקראת שבוע מיוחד נגד שתי קבוצות טובות מאוד ומוכשרות, וגם קצת שונות. בתהליך שלנו, אלה חוויות חשובות עבורנו ואנחנו מגיעים יחסית במצב טוב". על האם יהיו משחקי בית בישראל ביורוליג: "הלוואי, אני חושב שמבחינה ספורטיבית זו החזרה לנורמליות".

עוד מהאיש על הקווים של הצהובים: "יש תהליך טבעי של קבוצה שמתגבשת. הניצחון בדרבי נתן לנו בוסט של אנרגיה ובעיקר ביטחון. ביטחון להמשיך בדרך, להמשיך להתאמן כמו שצריך, כי אני חושב שהאימונים הטובים הם אלה שהביאו את השיפור ביכולת. אך זה לא משנה את הקבוצה. יש לנו משחקים פחות טובים גם".

מכבי תל אביב חוגגת עם מרסיו סנטוס (מרטין גוטדאמק)

מרסיו סנטוס, שבלט נגד היריבה מבירת הנגב בליגה: "זה השבוע הכפול הראשון שלנו, יש לנו עוד הרבה מה להשתפר בהתקפה ובהגנה. אבל אני חושב שיהיה משחק טוב, ומאבק חזק כמו תמיד. ברצלונה קבוצה חזקה. הדברים החיוביים מהדרבי? הדרך בה קבענו את הטון. לפעמים אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אבל זה לא צריך לשנות את התוכנית שלנו - ואנחנו צריכים להמשיך להילחם על הניצחון. מבחינתי זה המפתח".

ג'ימי קלארק הוסיף לדברי חברו לחדר ההלבשה: "אנחנו במומנטום טוב אחרי שני ניצחונות, ביורוליג ובליגה. אנחנו צריכים לשמור על הכימיה שלנו. אנו רוצים לדבוק בזהות שלנו, אותה הצגנו במשחקים האחרונים כדי להמשיך על אותו הגל".