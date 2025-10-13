נשיא פיפ"א הגיע לפסגת השלום בשארם א-שייח'

ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בישראל הסתיים, אחרי נאומו בכנסת כשמקביל 20 חטופים ישראלים השתחררו ושבו ארצה לאחר תקופה של שנתיים, שהיו שנתיים יותר מדי. מכאן, טראמפ נסע למצרים כדי להוביל את פסגת השלום.

הפסגה מתקיימת בשארם א-שייח' ומטרתה להגיע לסיכום על יישום השלבים בתוכנית 21 הנקודות של טראמפ. יושבי הראש הם טראמפ כמובן וגם נשיא מצרים עבד אל פאתח א-סיסי.

לאירוע הגדול הגיעו אנשים חשובים ורבים. בניהם, ראשי ממשלה של מדינות באירופה ובעולם, וכן נשיאים ומנהיגים ממדינות ערביות. בין כולם, מי שעוד נכח בפסגת השלום הוא נשיא פיפ”א ג'יאני אינפנטינו.

טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)

רוב האריס, כתב הספורט ב’סקיי ניוז’, דיווח: “נשיא פיפ"א גי'אני אינפנטינו הגיע לפסגת השלום בעזה של דונלד טראמפ בשארם א-שייח' – והתקבל על ידי נשיא מצרים אל-סיסי”. לאינפנטינו קשרי ידידות חזקים מאוד עם טראמפ, שדואג להביא אותו להרבה מקומות חשובים כמו אלה.

כזכור, נושא הרחקת ישראל מתחרויות ספורט עלה לכותרות בעולם לפני הסכם הפסקת האש, כשאולי עכשיו העניינים מעט ירגעו. פיפ”א אגב בראשות אינפנטינו, לא העלתה אפילו להצבעה את האפשרות להרחיק את ישראל מהכדורגל העולמי.