כדורגל ישראלי

כמו אחיו: איתן הורן עבר עם המסוק מעל טרנר

אחיו של יאיר הורן ואוהד הפועל באר שבע, שחזר היום משבי החמאס לאחר שנתיים, חג מעל אצטדיון הדרומיים - בדיוק מה שאחיו עשה ששב בעצמו מעזה. צפו

|
המסוק של איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
המסוק של איתן הורן (מרטין גוטדאמק)

אחד הימים המרגשים של מדינת ישראל ממשיך. אחרי שכל החטופים החיים הושבו משבי חמאס לשטח הארץ לאחר שנתיים מסויטות, 20 אזרחים ישראלים חזרו הביתה והתאחדו בסצנות מרגשות עם המשפחות שלהן.

רגע אמוציונלי במיוחד היה החזרה של איתן הורן, אחיו של יאיר הורן שכבר חזר לפניו מהשבי, כאשר גם הוא בדומה לאחיו עבר מעל אצטדיון טרנר בדרך לבית החולים – כאשר כידוע, איתן ויאיר הם אוהדי הפועל באר שבע.

בסופ"ש של השבעה באוקטובר איתן נסע לבקר את אחיו, יאיר, בקיבוץ ניר עוז. כשהחלו אזעקות צבע אדום באותה שבת, איציק, אביהם, מיהר לשלוח הודעה לאיתן, שהספיק לענות: "שכחת שתמיד בקיבוץ של יאיר הטילים עוברים מעל הראש?". איתן ויאיר נחטפו יחד מביתו של יאיר.

מסוק ובו איתן הורן עובר מעל אצטדיון טרנר

השניים הם חובבים גדולים מאוד של הפועל באר שבע, כאשר יאיר סיפק רגע לפנתאון כאמור כאשר חזר משבי החמאס ועוד על המסוק ביקש לעבור מעל אצטדיון טרנר. בהמשך הוא גם זכה להניף עם הקפטן מיגל ויטור את גביע המדינה, וכעת הוא זוכה לדבר הכי חשוב מהכל – חיבוק מאח שלו אחרי תקופה כל כך נוראית.

דגלי באר שבע מתנוססים בטרנר לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)דגלי באר שבע מתנוססים בטרנר לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
המסוק ובו איתן הורן עובר מעל אצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)המסוק ובו איתן הורן עובר מעל אצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)
דגלי באר שבע בטרנר לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)דגלי באר שבע בטרנר לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
שלט לכבוד חזרתו של איתן הורן באצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)שלט לכבוד חזרתו של איתן הורן באצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)
אוהדי באר שבע מחכים לאיתן הורן בטרנר (מרטין גוטדאמק)אוהדי באר שבע מחכים לאיתן הורן בטרנר (מרטין גוטדאמק)
