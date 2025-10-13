בן שמעון: זה הזמן לכדורגל, לעשות את ההפרדה

לאחר התבוסה 5:0 לנורבגיה במשחק הראשון של חלון הנבחרות, ישראל תצא מחר (שלישי) ב-21:45 למשחק חוץ חשוב מול איטליה כששלוש נקודות מפרידות בין השתיים. לקראת המשחק, מאמן הנבחרת רן בן שמעון דיבר במסיבת עיתונאים על ההכנות של ישראל למשחק באודינה.

רן בן שמעון: זה משחק חדש עם הכנה חדשה

המאמן הלאומי נשאל לגבי התמונות מהארץ: “אנחנו חלק מהעם שלנו, התרגשנו, דמענו, התחבקנו ושמחנו. זה הזמן לכדורגל, לעשות את ההפרדה. מחר יהיה משחק כדורגל טהור, וכדי לשמח את העם שלנו צריך להיות מרוכזים במשחק ולא לתת לאמוציות לשלוט בנו, והשחקנים שלי יודעים זאת”.

עוד הוסיף: "ישבנו יחד כולם, מחובקים ומתרגשים עם כל אמא שמחבקת את הבן שחזר. לא האמנו לדברים שראינו מול העיניים שלנו, ניקח את זה קדימה איתנו, עשרות שנים נזכור את הרגע הזה. זה רגע מכונן בתרבות של עם ישראל. החלטנו בנבחרת לעשות 'קאט', עד הצהריים רצינו לראות הכל, היינו יחד בדבר הזה. מהצהריים החלטנו לעשות 'קאט' ולהתרכז בכדורגל כמה שזה קשה. רוצים להכין את הנבחרת למשחק חשוב, כדי להביא גאווה גם לחבר'ה שחזרו".

מאמן הנבחרת נשאל על ידי התקשורת האיטלקית על המשחק הקודם מול איטליה ואיך הנבחרת שלו תבוא הפעם: “בסופו של דבר מדובר באיזונים נכונים. לא חושב שיהיו 9 גולים כל משחק. יש לנו את הדגשים שלנו, וגאטוזו אמר את מה שהוא אמר כי הוא חושב שעמדה נגדו יריבה חזקה במשחק הקודם. אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו לאחר המכה שקיבלנו במשחק הקודם. לכל משחק חיים משלו, גם בקשר לרמת היריבה ובעיקר לנו. לכל משחק אנחנו מגיעים כמשחק חדש לחלוטין עם ההכנה הטובה ביותר”.

לגבי הרצון לשחק בישראל: “אנחנו מאוד רוצים לשחק בבית, את החיבוק של הקהל. אנחנו צריכים לדעת להוציא את הטוב ביותר. הדרך ארוכה וניבחן בתוצאות. אני מאוד רוצה שהמשחקים יחזרו לישראל, אך אנחנו לא מכינים אליבי. כל תוצאה נבחנת לגופה”.

“הכלי המרכזי שעליו אנחנו בונים את הנבחרת הזו זה אמונה אמיתית שאנחנו יכולים להצליח. אם יש מקום לדאגה מאירועים גדולים, יש בנבחרת הזאת חברה מדהימים שיש להם יכולת לחדש אנרגיות. מגיע להם שלא ניזון מרעשים חיצוניים, זו הדרך היחידה לעשות דברים אחרים ממה שעשינו כל הדרך שלנו. האמונה נובעת מהאמונה שלי לשחקנים שלי ובבני אדם. אתמול בערב יצא לנו לשבת עם מוטלה שפיגלר וגידי דמתי. הם מהווים השראה עבורנו ואלה שעשו את ההישגים הגדולים ביותר. אנחנו רוצים לעשות דברים גדולים למען העם, הנבחרת והשחקנים. אנחנו ראויים”.