יום שני, 13.10.2025 שעה 20:20
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13 אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

בן שמעון: זה הזמן לכדורגל, לעשות את ההפרדה

מאמן הנבחרת לקראת המשחק מחר ב-21:45 מול איטליה: "כדי לשמח את העם אנחנו חייבים להתרכז במשחק, אנחנו ראויים". עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

לאחר התבוסה 5:0 לנורבגיה במשחק הראשון של חלון הנבחרות, ישראל תצא מחר (שלישי) ב-21:45 למשחק חוץ חשוב מול איטליה כששלוש נקודות מפרידות בין השתיים. לקראת המשחק, מאמן הנבחרת רן בן שמעון דיבר במסיבת עיתונאים על ההכנות של ישראל למשחק באודינה.

רן בן שמעון: זה משחק חדש עם הכנה חדשה

המאמן הלאומי נשאל לגבי התמונות מהארץ: “אנחנו חלק מהעם שלנו, התרגשנו, דמענו, התחבקנו ושמחנו. זה הזמן לכדורגל, לעשות את ההפרדה. מחר יהיה משחק כדורגל טהור, וכדי לשמח את העם שלנו צריך להיות מרוכזים במשחק ולא לתת לאמוציות לשלוט בנו, והשחקנים שלי יודעים זאת”.

עוד הוסיף: "ישבנו יחד כולם, מחובקים ומתרגשים עם כל אמא שמחבקת את הבן שחזר. לא האמנו לדברים שראינו מול העיניים שלנו, ניקח את זה קדימה איתנו, עשרות שנים נזכור את הרגע הזה. זה רגע מכונן בתרבות של עם ישראל. החלטנו בנבחרת לעשות 'קאט', עד הצהריים רצינו לראות הכל, היינו יחד בדבר הזה. מהצהריים החלטנו לעשות 'קאט' ולהתרכז בכדורגל כמה שזה קשה. רוצים להכין את הנבחרת למשחק חשוב, כדי להביא גאווה גם לחבר'ה שחזרו".

מאמן הנבחרת נשאל על ידי התקשורת האיטלקית על המשחק הקודם מול איטליה ואיך הנבחרת שלו תבוא הפעם: “בסופו של דבר מדובר באיזונים נכונים. לא חושב שיהיו 9 גולים כל משחק. יש לנו את הדגשים שלנו, וגאטוזו אמר את מה שהוא אמר כי הוא חושב שעמדה נגדו יריבה חזקה במשחק הקודם. אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו לאחר המכה שקיבלנו במשחק הקודם. לכל משחק חיים משלו, גם בקשר לרמת היריבה ובעיקר לנו. לכל משחק אנחנו מגיעים כמשחק חדש לחלוטין עם ההכנה הטובה ביותר”. 

לגבי הרצון לשחק בישראל: “אנחנו מאוד רוצים לשחק בבית, את החיבוק של הקהל. אנחנו צריכים לדעת להוציא את הטוב ביותר. הדרך ארוכה וניבחן בתוצאות. אני מאוד רוצה שהמשחקים יחזרו לישראל, אך אנחנו לא מכינים אליבי. כל תוצאה נבחנת לגופה”.

“הכלי המרכזי שעליו אנחנו בונים את הנבחרת הזו זה אמונה אמיתית שאנחנו יכולים להצליח. אם יש מקום לדאגה מאירועים גדולים, יש בנבחרת הזאת חברה מדהימים שיש להם יכולת לחדש אנרגיות. מגיע להם שלא ניזון מרעשים חיצוניים, זו הדרך היחידה לעשות דברים אחרים ממה שעשינו כל הדרך שלנו. האמונה נובעת מהאמונה שלי לשחקנים שלי ובבני אדם. אתמול בערב יצא לנו לשבת עם מוטלה שפיגלר וגידי דמתי. הם מהווים השראה עבורנו ואלה שעשו את ההישגים הגדולים ביותר. אנחנו רוצים לעשות דברים גדולים למען העם, הנבחרת והשחקנים. אנחנו ראויים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */