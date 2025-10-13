"שמח שהמלחמה נגמרה, ישראל נבחרת מסוכנת"

נבחרת ישראל תפגוש את איטליה מחר (שלישי) ב-21:45 במסגרת מוקדמות המונדיאל, כשבין השתיים מפרידות שלוש נקודות. בשעה זו מדבר מאמן האזורי ג’נארו גאטוזו מדבר במסיבת עיתונאים לקראת המפגש באודינה.

המאמן האיטלקי דיבר מספרים פעמים בצורה בעייתית כנגד ישראל במסגרת הקמפיין, כשהוא עשוי להעלות שוב את הנושא וכמובן גם ידבר על הצד המקצועי לקראת המשחק.

המאמן התייחס למצב בישראל ביום הזה: "המלחמה נגמרה, תמונות מאוד יפות. כולנו מאוד שמחים. כל מי שהיה במלון, עובדי ההתאחדות, כולנו מאוד שמחים. אנחנו מודים ל-10 אלף הצופים שהגיעו. נכבד גם את מי שמחוץ לאיצטדיון ולא יכול להגיע. זה אמור להיות יום חג, אבל מכבד את הסיטואציה שנוצרה".

גאטוזו המשיך והתייחס למשחק עצמו ולשחקני ההתקפה שלו: "הדאגה הכי גדולה שלי היא לתמוך בשני שחקני ההתקפה האלה או לא. הנתונים ההתקפיים של שחקני ההתקפה שלנו מאוד טובים, אבל אנחנו חייבים להבקיע עוד וגם למצוא איזון".

לגבי המשחק מחר הוסיף: "מלחמה זה לא הדבר היחיד שמספיק, רק עם קשיחות לא נגיע רחוק. היינו צריכים לנצח את המשחק מול ישראל ולמרות הטעויות שעשינו, הרבה טעויות של חוסר ריכוז. השארנו יותר מדי חורים בהגנה ושטחים פתוחים שאפשרנו לישראל לנצל אותם. עלינו להשתפר באספקט הזה מחר"

בלם האיטלקים, ג'אנלוקה מנצ'יני, אמר: "אנחנו מכירים את ישראל היטב ויודעים שהיא נבחרת מסוכנת. סולומון שחקן נהדר אבל כמובן שיש להם עוד הרבה שחקנים טובים כפי שהם הראו במשחק הקודם בחודש שעבר. נצטרך להיות מרוכזים ובמיטבנו כדי לנצח יריבה חזקה במשחק לא קל שהוא כמו גמר כדי להבטיח מקומנו בפלייאוף".