כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

ישראל שולטת בחדשות - והאמוציות משתוללות

באיטליה התייחסו לפן הפוליטי: "חייבים להוציא אותם מפיפ"א". דגלי פלסטין רבים וגם חשש: "משחק שהוא מתכון לצרות". עמית לוינטל, שליח ONE לאודינה

|
הכותרות באיטליה (עמית לוינטל)
הכותרות באיטליה (עמית לוינטל)

מאז אתמול בערב ועד לבוקר, מבין עשרות רבות של ערוצי טלוויזיה ביניהם זיפזתי, ערוצי ספורט, ערוצי חדשות אזוריים - כולם פרט לאחד או שניים, עסקו בישראל. הרוב הגדול עסקו בשחרור החטופים, ביקור טראמפ ושאר ענייני עזה-ישראל. שאר הערוצים סיקרו את המתיחות הרבה באירוח נבחרת ישראל, לצד דיונים לקראת המשחק בין איטליה לישראל באודינה. 

"ישראל הגיעה לאודינה בליווי מסוקים ועשרות ניידות, לצד כוננות חסרת תקדים של כוחות הביטחון האיטלקים", נכתב ב'גאזטה דלו ספורט'. אמצעי האבטחה רבים והציפיה היא שהמתח יגיע לשיאו מחר ביום המשחק, אז צפויה להתקיים הפגנה פרו-פלסטינית סוערת בהשתתפות כ-10 אלף משתתפים.

הרבה דגלי פלסטין פרוסים כבר בעיר אודינה, לצד כתובות מחאה נגד ישראל, ובמרכז העיר יש מהגרים רבים מארצות ערב והאיסלאם. מהגר יליד מרוקו  אמר לכתב ONE עם שנאה יוקדת בעיניו: "אנחנו דרוכים ומוכנים לקראת הרגע הזה. חיכינו להגעה של ישראל כדי להפגין נגד הפשעים שהיא עושה. חייבים להוציא את ישראל מפיפ"א". 

בן שמעון:אחראיים שהצד הפוליטי ייתן תקווה

ראש עיריית אודינה אלברטו פליצ'ה דה טוני נראה ונשמע מוטרד ומודאג מאוד. "המשחק מול ישראל הוא מתכון לצרות", אמרו מקורבים אליו, והוא עצמו טען: "אסור היה לקיים את המשחק מול ישראל עם קהל באווירה הנוכחית. זה עלול להיות נפציץ ולהוביל לבעיות ביציעים".

איצטדיון פריולי, או בשמו המסחרי "בלו אנרג'י" סטאדיום, שנמצא כ-10 ק"מ מחוץ לעיר אודינה, מוגדר כ"אזור אדום", שמוקף בשלוש מעגלי אבטחה. מאות גדרות פוזרו שמקיפים אותו, ועמדות בידוק רבות עם גלאי מתכות ניצבות לפני כל שער כניסה לעבר האצטדיון. כ-5,000 שוטרים ואנשי ביטחון מאבטחים את האצטדיון והעיר. לפי עיתונאים מקומיים, האקטיביסטים הפרו-פלסטיניים מוכנים להתפרע ולעשות בלגן במסגרת המחאות האנטי-ישראלית, והמשטרה בכוננות שיא. אודינה עיר שנערכו בה הפגנות אנטי-ישראליות כבר.

נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

הפוליטיקאים ממרכז-ימין – שתומכים יותר בישראל - תוקפים את המפגינים: "דווקא בזמן שנחתם הסכם הפסקת אש ושחרור חטופים וישראל צועדת לעבר שלום עם שכנותיה, המפגינים רוצים לעשות צרות ולעורר בעיות בתזמון גרוע ובטעם רע".

ברמה המקצועית, גאטוזו אמור לעלות במערך 2-5-3 שבו הוא דבק, עם שני חיסורים משמעותיים: מנהיג ההגנה אלסנדרו באסטוני, שאמור להיות מוחלף בבלם רומא ג'אנלוקה מנצ'יני. עיקר העיסוק התקשורתי המקומי נוגע לכוכב העולה של האזורי – חלוץ אינטר סבסבטיאנו "פיו" אספוזיטו, שאחרי שער הבכורה שלו בנבחרת מול אסטוניה, אמור לקבל לראשונה קרדיט בהרכב, במקום מויזה קן הפצוע, לצידו של מתאו רטגי. הרבה כתבות ופרשנויות עוסקות בכוכב הצעיר שבאינטר הוא עדיין חלוץ מחליף.

גג'נארו גאטוזו (IMAGO)


באיטליה הדיבורים נשמעים דומים קצת לישראל- "יש לנו התקפה די טובה והגנה נוראית וממש אנטי איטלקית", אמר לי אלסנדרו, אוהד אודינזה ונבחרת איטליה, "גאטוזו סך הכל עושה עבודה טובה עד עכשיו ומתחבר טוב לשחקנים ומכניס אינטנסיביות וטירוף לשחקנים, למרות שכולנו מודעות למגרעות ולמגבלות שלו בצד הטקטי". 

לגאטוזו עד עכשיו שלושה ניצחונות בשלושה משחקים כמאמן איטליה, נגד ישראל ואסטוניה (פעמיים), 13 שערי זכות ו-5 שערי חובה. הם בונים על סנדרו טונאלי וריקרדו קלאפיורי שנמצאים בכושר אדיר בפרמיירליג לצד כוכבי אינטר ורומא שמביאים פיזיות תיאום וביטחון רב. ובנוסף, לצד גאטוזו יש את המתאם הטכני של הנבחרת ג'יג'י בופון, השוער האגדי שזכה יחד עם גאטוזו במונדיאל 2006, ואת עוזר המאמן לאונרדו בונוצ'י שהוביל את איטליה לזכייה ביורו ב-2021.

שחקני נבחרת איטליה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת איטליה חוגגים (IMAGO)

אלה אמורים להחדיר לשחקני האזורי מנטליות מנצחת ולהחזיר אותה לפסגת הכדורגל העולמי אליה שייכת איטליה שזכתה ב-4 מונדיאלים, אבל כזכור לא העפילה לשניים האחרונים ברוסיה ובקטר.

הרכב איטליה המשוער: דונארומה, קלאפיורי, מנצ'יני, די לורנצו, דימארקו, טונאלי, קריסטאנטה, בארלה, קמביאזו, רטגי ואספוזיטו.

