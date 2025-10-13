מכה לספרדים: פראן טורס לא ישחק מול בולגריה

פגרת הנבחרות עדיין ממשיכה לה עם הנבחרות שמתחרות על הכרטיס הנחשק למונדיאל 2026 שיקרה בקיץ הקרוב. ביום שבת שיחקה נבחרת ספרד מול נבחרת גיאורגיה וניצחה 0:2.

היום דווח ב’מארקה’ כי פראן טורס לא ישחק מחר נגד נבחרת בולגריה ומאמן לה רוחה לא לקח סיכונים. לפי הדיווח בספרד, ההתאחדות הספרדית הוציאה הודעה לפיה, חלוץ הנבחרת הספרדית סובל מאי נוחות בשרירים.

מבדיקות נוספות שנערכו אובחן כי כוכב הקטאלונים סובל מעומס יתר על השרירים אך היא אינה נוצרה מפגיעה כלשהי, בברצלונה, שחסרים גם את לאמין ימאל, מודעים לכלל הפרטים על הפציעה.

מי שנעדר כאמור מסגל הקטאלונים, הוא לא אחר מאשר לאמין ימאל, שכזכור, גם הוא נפצע בפגרה הקודמת ומתקשה לחזור לכשירות ולא זומן לצמד המשחקים מול גיאורגיה ובולגריה בחלון הנבחרות הנוכחי במסגרת מוקדמות המונדיאל.