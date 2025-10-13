יום שני, 13.10.2025 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
78-75מ.ס. דימונה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
710-65בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

מרגש: עומר פדידה צפוי לחזור לסגל כפר סבא

הקשר בן ה-35 נעדר מהמגרשים מסוף ינואר האחרון, מתאמן מזה שלושה שבועות וצפוי לעמוד לרשותו של עידן דוד החל מהמחזור הקרוב (6) מול שמשון תל אביב

|
עומר פדידה (יונתן גינזבורג)
עומר פדידה (יונתן גינזבורג)

סמל האוהדים בכפר סבא בדרך לחזור למגרשים. עומר פדידה, הקשר ההתקפי בן ה-35, לו עבר עשיר במדי הפועל כפר סבא (290 הופעות בליגת העל ובלאומית, לצד 64 שערי ליגה), שירד בעונת המשחקים 2023/24 לליגה ג' בכדי לעזור לפרויקט האוהדים החדש, מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, צפוי לחזור לסגל, לעונה שלישית ברציפות, הפעם – בליגה א' דרום.

מזה כשלושה שבועות מתאמן עם חבריו לקבוצה, חלקם מכיר מעונה שעברה, חלקם מכיר מן העבר וחלקם חבר'ה חדשים אותם זכה להכיר, תחת הדרכתו של עידן דוד. סחב פציעה שליוותה אותו במשך תקופה ארוכה, של מעל תשעה חודשים והנה, לאחר שהבשילו התנאים, צפוי לעלות מהספסל כחיזוק משמעותי החל מהשבועות הקרובים ואולי כבר מול שמשון תל אביב. 

ב-27/09/2023 ערך פדידה את הופעת הבכורה שלו במ.כ כפר סבא, כשעלה מהספסל בדקה ה-45, בניצחון 2:3 על מ.כ בני רעננה, במסגרת המחזור השני בליגה ג' שרון. מאחוריו 29 הופעות במדי קבוצת האוהדים החדשה מהשרון, הן בליגה ג' והן בליגה ב', לצד 13 שערים בליגות הללו. העונה, טרם נרשם במערכות ההתאחדות, אך צפוי המועדון לעשות כן כבר השבוע.

