מרגש: עומר פדידה צפוי לחזור לסגל כפר סבא

סמל האוהדים בכפר סבא בדרך לחזור למגרשים. עומר פדידה, הקשר ההתקפי בן ה-35, לו עבר עשיר במדי הפועל כפר סבא (290 הופעות בליגת העל ובלאומית, לצד 64 שערי ליגה), שירד בעונת המשחקים 2023/24 לליגה ג' בכדי לעזור לפרויקט האוהדים החדש, מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, צפוי לחזור לסגל, לעונה שלישית ברציפות, הפעם – בליגה א' דרום.

מזה כשלושה שבועות מתאמן עם חבריו לקבוצה, חלקם מכיר מעונה שעברה, חלקם מכיר מן העבר וחלקם חבר'ה חדשים אותם זכה להכיר, תחת הדרכתו של עידן דוד. סחב פציעה שליוותה אותו במשך תקופה ארוכה, של מעל תשעה חודשים והנה, לאחר שהבשילו התנאים, צפוי לעלות מהספסל כחיזוק משמעותי החל מהשבועות הקרובים ואולי כבר מול שמשון תל אביב.

ב-27/09/2023 ערך פדידה את הופעת הבכורה שלו במ.כ כפר סבא, כשעלה מהספסל בדקה ה-45, בניצחון 2:3 על מ.כ בני רעננה, במסגרת המחזור השני בליגה ג' שרון. מאחוריו 29 הופעות במדי קבוצת האוהדים החדשה מהשרון, הן בליגה ג' והן בליגה ב', לצד 13 שערים בליגות הללו. העונה, טרם נרשם במערכות ההתאחדות, אך צפוי המועדון לעשות כן כבר השבוע.