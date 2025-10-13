מרגש: נבחרת קטועי הגפיים יוצאת לליגת האומות

נבחרת ישראל בהדרכתו של שרון פז תצא ברביעי (15/10) לבאקו שבאזרבייג'אן. המטרה? לעלות לדרג 2. יתמודדו, בין היתר, מול הולנד ובלגיה. 15 שחקני סגל יוצאים, לצד פזיו ומאמן כושר

נבחרת ישראל קטועי גפיים תצא ברביעי הקרוב (15/10) לבאקו שבאזרבייג'אן לייצג את מדינת ישראל במטרה לזכות במקום הראשון ולעלות לדרג שתיים. הנבחרת, אותה מאמן שרון פז, היוצאת לטורניר ליגת האומות, תצא אל מעבר לים עם 15 שחקנים, פיזיותרפיסטית ומאמן כושר.

נבחרת ישראל קטועי גפיים תתמודד במסגרת דרג שלוש, מול נבחרות קטועי גפיים מאזרבייג'אן, הולנד, בלגיה ואוקראינה. כזכור, לפני כארבעה חודשים, הנבחרת זכתה במקום הראשון בטורניר ידידות שנערך על אדמת בלגיה, כשהמטרה, גם הפעם, לעמוד איתן במשימה.

ביום שישי, 17/10, תתמודד הנבחרת מול אוקראינה. המשחק ייערך בשעה 15:00, שעון אזרבייג'אן. ביום שבת, 18/10, תתמודד הנבחרת מול אזרבייג'אן (13:00) ומול הולנד (17:00). ביום המשחקים השלישי והאחרון, יום ראשון 19/10, תתמודד הנבחרת מול בלגיה (15:00).

סגל השחקנים: אור הרשקוביץ, אורן קאשיוף, טיגרן צ׳גאווה, צח שחרור, עזי בן שאול, בן בנימין, עומר גליקסטל, חמזה סולימאן, איימן אבו אדייה, אלי אלמוזנינו, צחי יעקובי, שלמה זוארץ, בן ממן, אבירן אוחנה ויואב צרפתי, לצד מיכל נחמה, הפיזיותרפיסטית ומוטי גמליאל, המאמן כושר.