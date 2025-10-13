הפועל ירושלים וחדרה בראש טבלה בנוער לאומית

המחזור החמישי בליגה הלאומית לנוער בצפון ובדרום מאחורינו. במחוז הדרומי, הפועל מרמורק איבדה נקודות ועל כן הפועל ירושלים עלתה אל המקום הראשון, כשהיא חולקת אותו יחד עם הפועל כפר שלם. במחוז הצפוני, נווה יוסף סיימה בתיקו לאחר שמכבי עירוני קריית אתא הצליחה לחזור ל-3:3 דרמטי. הפועל חדרה ובית"ר טוברוק חולקות את המקום הראשון לעת עתה.

הליגה הלאומית מחוז דרום

המוליכות הן הפועל ירושלים והפועל כפר שלם. הקבוצה של אמיר סופר רשמה 0:4 מול סקציה נס ציונה, בעוד החבורה של משה קונסטנטין הסתפקה ב-0:1 על גדנ"ע תל אביב בדרבי הקטן. מי שאיבדה את המקום הראשון זו הפועל מרמורק שספגה 2:1 מול מכבי יפו. הפועל הרצליה חזרה לחייך, לאחר 0:2 על מכבי באר שבע.

בחלקה התחתון של הטבלה, אפשר למצוא את בית"ר נורדיה ירושלים, הכח מכבי עמידר רמת גן, מכבי באר שבע ומכבי יבנה, שנועלת את הטבלה. הקבוצה מהבירה הפסידה 2:1 להפועל רמת גן, מכבי יבנה הפסידה באותה התוצאה למ.ס כפר קאסם. המשחק בין הכח מכבי עמידר רמת גן והפועל הוד השרון יתקיים ב-15/10 וינעל את משחקי המחזור החמישי.

הפועל כפר שלם נוער (באדיבות המועדון)

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל רמת גן 2:1 (הבקיע לירושלים: סלים חלביה; הבקיע לרמת גן: נועם אמיר עם צמד)

מכבי יבנה – מ.ס כפר קאסם 2:1 (הבקיע ליבנה: מאור שכטר; הבקיע לכפר קאסם: סייד עאמר עם צמד)

הפועל כפר שלם – גדנ"ע תל אביב 0:1 (הבקיע לכפר שלם: ליאור ברודסקי)

הפועל ירושלים – סקציה נס ציונה 0:4 (הבקיעו לירושלים: מאור בן שמעון, יונתן סורקין, ג'ניה אונישצ'וק ואריאל בסקין)

הפועל מרמורק – מכבי יפו 2:1 (הבקיע למרמורק: יאן משקוב; הבקיעו ליפו: בניה אביטן ואמיר שנפלד)

הפועל הרצליה – מכבי באר שבע 0:2 (הבקיעו להרצליה: אורי סירוסי ונריה שפסר)

הכח מכבי עמידר רמת גן – הפועל הוד השרון (15/10, רמת גן השקמה, 16:15)

שמשון תל אביב הייתה הקבוצה החופשית השבוע.

הפועל הרצליה נוער (באדיבות המועדון)

הליגה הלאומית מחוז צפון

המוליכות הן הפועל חדרה ובית"ר טוברוק. הקבוצה של מיכאל דיין רשמה ניצחון רביעי העונה, הפעם 0:2 על מכבי צור שלום קריית ביאליק, בעוד בית"ר טוברוק ורון קלר השיגו ניצחון קטן-גדול בדמות 0:1 בדקה ה-73 להתמודדות מול הפועל עפולה. מנגד, נוה יוסף איבדה נקודות לאחר משחק הירואי של מכבי עירוני קריית אתא (3:3). בני סכנין ומכבי אחי נצרת נפרדו ב-1:1.

עמית חיימוביץ', מאמן מכבי עירוני קריית אתא, שקבוצתו חזרה מ-3:0 ל-3:3 מול מ.כ נוה יוסף, מסר ל-ONE: "משחק חוץ קשה מול קבוצה מצוינת ומאומנת. מחצית ראשונה פחות טובה שלנו, אבל במחצית השנייה עם שלושה חילופים, שהביאו לנו דם חדש ורעיונות שונים, עלינו ושיחקנו כדורגל חיובי ומהיר עם הרבה נשמה. גאה מאוד בבחורים שלי, לא דבר של מה בכך לחזור בליגה לנוער מ-3:0 ל-3:3".

מכבי עירוני קריית אתא נוער (באדיבות המועדון)

בחלקה התחתון של הטבלה אפשר למצוא לא פחות משש קבוצות שטרם השיגו העונה ניצחון. מכבי אחי נצרת, הפועל בית שאן (הפסד 4:0 למ.ס קריית ים), עירוני נשר (הייתה הקבוצה החופשית השבוע), מ.ס צעירי כפר כנא (הפסד 3:2 להפועל נוף הגליל), הפועל אום אל פאחם (הפסד 6:0 לעירוני טבריה) ומכבי צור שלום קריית ביאליק.

מ.כ נוה יוסף – מכבי עירוני קריית אתא 3:3 (הבקיעו לנוה יוסף: קינגסלי דניס סמבאטיב עם צמד ואילעי לוי; הבקיעו לקריית אתא: אור גיני עם צמד ואהרון מקונן)

עירוני טבריה – הפועל אום אל פאחם 0:6 (הבקיעו לטבריה: נריה חדד עם צמד, עמית סארה, איליי זדאד, איתן פודובני וליאם מלכה)

בית"ר טוברוק – הפועל עפולה 0:1 (הבקיע לטוברוק: מתן אוזן)

הפועל נוף הגליל – מ.ס צעירי כפר כנא 2:3 (הבקיעו לנוף הגליל: יונתן שפירא, מוחמד עומר חסניין ועידן אברבנאל; הבקיעו לכפר כנא: מוחמד עואודה ומוחמד חסנין)

מכבי אחי נצרת – בני סכנין 1:1 (הבקיע לאחי נצרת: חסן נסאר; הבקיע לסכנין: מוחמד אבו ריא)

הפועל חדרה – מכבי צור שלום קריית ביאליק 0:2 (הבקיעו לחדרה: עמית סימן טוב ורפאל בן ציון)

הפועל בית שאן – מ.ס קריית ים 4:0 (הבקיעו לקריית ים: סקו סילה עם שלושער ועמית כהן)

עירוני נשר הייתה הקבוצה החופשית השבוע.