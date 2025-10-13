הגרלת סיבוב ב' בגביע ילדים א'-ג' וטרום א'

לוחות משחקי סיבוב ב', במסגרת גביע המדינה לילדים א' (שנתון 2012), ילדים ב' (שנתון 2013), ילדים ג' (שנתון 2014) וטרום ילדים א' (שנתון 2015) פורסמו בידי ההתאחדות לכדורגל ויחלו ב-25/10 או בתאריך הסמוך לו. בכל אחת מההגרלות יתמודדו 128 קבוצות סה"כ, בשנתוני 2012 עד 2015 ישחקו 512 קבוצות.

גביע המדינה לילדים א', סיבוב ב'

הפועל קריית אונו 2 – בני סכנין

אהלי טמרה – מכבי קריית גת 2

מכבי עמק חפר 3 – בית"ר ע. מעלה אדומים

מכבי סקציה מעלות תרשיחא 2 – מכבי השרון נתניה

הפועל לוד – מכבי צורן

הפועל ד.א. כרמל – הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

מכבי ת"א "ברוך עזרתי" – מ.ס עמק חפר

מכבי אחי איכסל – הפועל כפ"ס

הפועל ב"ש – הפועל ת"א "ערן הרינג"

מ.כ.ע אור יהודה – מכבי ב"ש דרום

מכבי עירוני נתיבות – עירוני מודיעין

הפועל ק"ש – הפועל הוד השרון

א.ס. רמת אליהו – בית"ר טוברוק

בית"ר עירוני קריית גת – הפועל ר"ג צפון

הפועל הוד השרון 2 – מ.כ שפרעם

הפועל חיפה 1 שרון – שמשון ת"א צפון

בית"ר י-ם – מ.כ חולון ירמיהו

הפועל מרמורק רחובות – ס. נס ציונה

הפועל בני ג'סר אל זרקה – הפועל בית שאן

הפועל מטה אשר – מכבי חיפה מיכאל

הפועל אום אל פאחם – בית"ר תל אביב חולון 1

הפועל מחנה יהודה צפון – מכבי קריית גת

מ.כ הפועל גלבוע – הפועל טירת כרמל

עירוני ראש העין – הפועל עירוני בקה אל גרבייה

מ. כפר סבא – מ.ק. גולן קצרין

הפועל חולון צפרירים – מ.ס חיפה רובי שפירא

הפועל נוף הגליל – מ.ס דימונה ברק

מכבי השקמה חן צפון – מ.כ הפועל גלבוע 2

הפועל כפ"ס מערב – מכבי קריית מלאכי

איחוד בני בקה – הפועל עירוני כרמיאל 2

מכבי ברקאי – מכבי נתניה

מכבי ב"ש צפון – הפועל ראשל"צ

הפועל כפר שלם – בית"ר נהריה 2

מכבי חיפה מנצ'ל – מכבי פ"ת "בר סעאת"

מכבי ת"א שלמה – מכבי בני ריינה

הפועל ברנר – מכבי הרצליה 2 צפון

מכבי הרצליה – מכבי עמישב פ"ת

הפועל עפולה 2 – הפועל לוד 2

מ.כ גני תקווה 2 – מכבי יהוד מונוסון

מ.כ נוה יוסף – מכבי נווה שאנן

מ. עתלית – מכבי יבנה

בית"ר חיפה – הפועל מ.ס חבל מודיעין 2

הפועל עליה כפ"ס – מ.כ גני תקווה

מכבי אחי נצרת – הפועל מחנה יהודה

מ.ס ב"ש – הפועל עמק הירדן

מ.כ נהלל יזרעאל – מ. כדורגל נהלל יזרעאל 2

הפועל בני מוסמוס מעלה עירון – הפועל פ"ת

מכבי עמק חפר – הפועל תל אביב צפון

הפועל עכו – שמשון ת"א מרכז

מכבי אשקלון – הפועל רעננה 2

מכבי ע. כפר יונה – בית"ר נהריה 3

מכבי עמק חפר – מכבי צור שלום ק. ביאליק

מ.ס פרדס חנה כרכור – מ.ס אשדוד

מכבי פ"ת צפון – גדנע ת"א

בית"ר תל אביב חולון 2 – הפועל חדרה מערב

מ.ס קריית ים – הפועל עפולה

מ.ס באר שבע 3 – הפועל עירוני כרמיאל

ה. ניר רמה"ש צפון – הפועל ר"ג

מכבי חיפה גולדשנפלד – הפועל ניר רמה"ש

הפועל חדרה – מ.ס באר שבע 2

הפועל ראשון לציון מערב – הפועל ירושלים מערב

בני יהודה ת"א – מכבי שוהם

בית"ר נהריה – מ.כ כרמל חיפה

הפועל י-ם מזרח – איחוד הפועל ביר אל מכסור

שחקני מכבי פתח תקווה ילדים א' (חגי מיכאלי)

גביע המדינה לילדים ב', סיבוב ב'

מנצחת במשחק 92 – איחוד בני בקה

מכבי עמק חפר – מ.כ שפרעם

מ.ס קדימה צורן – הפועל חדרה

מכבי עירוני נתיבות – הפועל מ.ס חבל מודיעין

הפועל לוד 2 – הפועל חיפה 1

בית"ר עירוני קרית גת – מ.כ כרמל חיפה

איחוד הפועל ביר אל מכסור – הפועל רמות מנשה מגידו

מכבי נווה שאנן – מכבי עמק חפר אברהם

הפועל לב השרון – מ.ס בני יפו אורתודוכסים

הפועל ראשל"צ – מ.כ גני תקווה

ס. נס ציונה – מ.ס פרדס חנה כרכור

מכבי השקמה חן צפון – מכבי רחובות דרום

הפועל בית שאן – מנצחת במשחק 49

שמשון ת"א מרכז – עירוני מודיעין

מכבי ת"א – מ.כ שדרות "צו פיוס"

מכבי ע. אשדוד – מכבי קריית גת

מ.ס אשדוד – א.ס. רמת אליהו

הפועל ר"ג דרום – הפועל הרצליה ע. מערב

הפועל עירוני עראבה – הפועל עירוני כרמיאל 2

ע. מודיעין – הפועל רעננה

בית"ר כ"ס – הפועל בארי אשכול

מכבי חיפה "שמואל" – הפועל פ"ת

איחוד צעירי איכסל סמיר – מ.כ חולון ירמיהו

הפועל כפ"ס – א.ס. נורדיה ירושלים

מ.ס באר שבע – הפועל הרצליה

אהלי טמרה – מ.כ עירוני אור יהודה

הפועל ראשל"צ מערב – הפועל ת"א "איתי תמיר"

בית"ר י-ם צפון – מ.כ אור עקיבא

הפועל עכו 1 – מכבי כפר סבא

מנצחת במשחק 125 – מכבי ברקאי 2

מ.כ צעירי טירה – הפועל יוקנעם

מכבי ע. כפר יונה – הפועל חוף הכרמל

מ.ס קריית ים – מ.כ גליל גולן

מכבי השקמה חן דרום – מ.כ מכבי אשקלון

הפועל חדרה מערב – מ.כ הפועל רמת ישי

הפועל ת"א צפון – מ.כ הפועל גלבוע 2

בית"ר טוברוק – הפועל עמק הירדן

הפועל מגדל העמק – מכבי פ"ת מנשה משיח

עירוני אשקלון – בית"ר י-ם

מכבי ת"א "עופר דקל" – הפועל מטה אשר

מכבי בני ריינה – ה.מ יהודה דרום

הפועל רמת ישראל – הפועל הוד השרון 2

מ.ס איחוד דרום השרון מערב – הפועל אשדוד

מכבי עמישב פ"ת – הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

מכבי נתניה 1 – הפועל ניר רמת השרון דרום

מכבי יבנה בני ביטון – מ.כ נהלל יזרעאל

הפועל הוד השרון – הפועל קריית אונו 2

מ.כ מיתר 3 – הפועל ירושלים

מ.כ צופי חיפה – מכבי ע. קריית אתא

שמשון ת"א דרום – שמשון תל אביב צפון

בית"ר טוברוק 2 – מ.ס רשת מתנ"סים טבעון

מכבי ב"ש – שיכון ותיקים רמת גן

הפועל קריית אונו – הפועל נחף

מ.כ נוה יוסף – מ.כ אלנהדה נצרת

בני יהוד – מ.ס קדימה צורן 2

עירוני ראש העין – הפועל רעננה

מכבי פ"ת – הפועל נוף הגליל

מ.ס חיפה רובי שפירא 1 – הפועל ק"ש

מכבי שוהם – הפועל ר"ג צפון

מ.ס מועדון שיכון המזרח – הפועל אום אל פאחם

מכבי חיפה אפרים – בני יהודה ת"א

מכבי יפו קביליו – הפועל ב"ש לבן

מכבי רחובות צפון – מ.ס קריית ים

מכבי ע. בת ים דרום – אחווה כפר קרע 2

נס ציונה ילדים ב (באדיבות המועדון)

גביע המדינה לילדים ג', סיבוב ב'

מכבי יהוד מונוסון – בית"ר פרדס חנה

הפועל ברנר – מ.ס בני יפו אורתודוכסים

פרו סוקר השרון – מ.כ גליל גולן צפון

הפועל ירושלים מזרח – הפועל עירוני בקה אל גרבייה 1

הפועל ניר רמת השרון דרום – הפועל מטה אשר

מכבי נווה שאנן 2 – הפועל י-ם מערב

מ.ס באר שבע 2 – אגודת ספורט נורדיה ירושלים

הפועל חוף הכרמל – הפועל הוד השרון

הפועל אום אל פאחם – הפועל מחנה יהודה דרום

מכבי יהוד מונוסון 3 – הפועל באר שבע "לבן"

מכבי עוספיא – הפועל פתח תקווה צפון

אהלי טמרה – מכבי ברקאי 2

הפועל קריית שמונה – הפועל עכו 1

בית"ר חיפה – מכבי באר שבע

שמשון תל אביב מרכז – בית"ר מעלה אדומים

עירוני מודיעין – מכבי בת ים דרום

מנצחת במשחק 30 – מ.ס עמק חפר

הפועל חולון צפרירים – מכבי כפר יונה

הפועל עליה כפ"ס – מ.ס שיכון המזרח

הפועל רעננה – הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

מכבי פתח תקווה צפון – הפועל קריית אונו 2

הפועל לב השרון 2 – א.ס. רמת אליהו

איחוד בני בקה – עירוני נשר

מכבי קריית גת – מ.כ ערד

מכבי רחובות – מ.כ נהלל יזרעאל

הפועל עירוני עראבה – מכבי עמישב פתח תקווה

מכבי אחי נצרת – הפועל חוף הכרמל

בני סכנין 1 – מ.ס אשדוד

הפועל רעננה צפון – בני יהודה תל אביב

הפועל באר שבע 2 – מכבי עמק חפר 2

מנצחת במשחק 26 – מכבי תל אביב לייבו

מ.ס שפרעם – הפועל אורנית

מכבי אשקלון צפון – מכבי צור שלום ק. ביאליק

מנצחת במשחק 7 – מכבי יפו קביליו

מכבי חיפה עודד – הפועל קריית אונו

מ.כ גני תקווה – מכבי פתח תקווה

הפועל פתח תקווה – מכבי באר יעקב עמית 2

מנצחת במשחק 38 – מכבי הרצליה ב'

עוצמה באר שבע – הפועל הרצליה עירוני

מכבי קריית אתא – הפועל חדרה

בית"ר טוברוק– איחוד צעירי איכסל סמיר

ס. נס ציונה – מ.כ אלנהדה נצרת

מ.ס קריית ים– הפועל ר"ג דרום

מכבי עירוני קריית אתא 2 – מכבי ברקאי

הפועל תל אביב צפון – מ.כ נוה יוסף

בית"ר תל אביב חולון – מ.ס שפרעם

הפועל עפולה 2 – מנצחת במשחק 40

מכבי עמק חפר – הפועל כפר סבא שמעון

עירוני מודיעין – מנצחת במשחק 112

מ.כ גליל גולן דרום – הפועל רמות מנשה מגידו

מ.ס איחוד דרום השרון מערב – מ.כ כרמל חיפה

מכבי יבנה 2 – הפועל ראשון לציון

מ.כ בני רעננה – מכבי עירוני טמרה

מ.ס קדימה צורן – הפועל עירוני גדרה

מ.כ מכבי אשדוד – מכבי כפר סבא מערב

מ.כ צעירי טירה – בית"ר נהריה

מ.כ צופי חיפה – מנצחת במשחק 81

מ.כ הפועל גלבוע – הפועל חיפה 1

מ.כ חולון ירמיהו דרום – מ.ס בני יפו אורתודוכסים

מ.כ כדורגל נהלל יזרעאל 2 – מכבי אחי איכסל

הפועל עכו 2 – שמשון תל אביב צפון

הפועל ראשון לציון צפון – מ.ס בני "ממבע" הגולן והגליל

בית"ר נהריה 2 – מכבי באר יעקב עמית 1

מ.ס עמק חפר 2 – מכבי הרצליה

ילדים ג' בית"ר חיפה (באדיבות המועדון)

גביע המדינה לטרום ילדים א', סיבוב ב'

הפ' ראשל"צ מערב - הפועל עליה כפ"ס 2

מ.ס קדימה צורן - מ.כ גני תקווה 2

הפועל עליה כפ״ס - מכבי קריית גת דרום

מכבי חיפה ישעיהו - מ.כ נהלל יזרעאל

עירוני מודיעין - הפועל חיפה 1

הפועל ת"א עופרי - הפ' פ"ת

הפועל ירושלים מערב - מכבי רחובות צפון

מ.כ נוה יוסף 2 - מכבי אשקלון צפון

בני א.א.פאחם - שיכון ותיקים רמת גן

מכבי ת"א דרום - בית"ר חיפה

מ.כ נוה יוסף - הפועל טירת כרמל

מ.כ שפרעם - מכבי צעירי קלנסואה

הפועל הרצליה ע. מערב - הפועל ר"ג דרום

מ.ס דימונה - מ.ס.פ.חנה כרכור

הפועל מטה אשר - מכבי נתניה

מ.ס קריית ים - הפ' מ.י. דרום

מ.ס קדימה צורן 2 - הפועל עירוני עראבה

מכבי ב"ש 3 - מכבי עירוני נתיבות

מ.כ גליל גולן דרום - מנצחת במשחק 36

מנצחת במשחק 87 - מ.ס חיפה רובי שפירא 2

מ.כ הפועל רמת ישי - מכבי השקמה חן

הפועל חדרה צפון - הפועל מרחבים

אהלי טמרה - ס. נס ציונה

הפועל לוד - מ.ס בני יפו אורתודוכסים 2

מכבי עמק חפר - מ.ס חיפה רובי שפירא

הפ' ראשל"צ - הפועל קריית אונו צפון

הפ' נוף הגליל - מנצחת במשחק 78

הפועל רמת ישראל - הפ' הוד השרון צפון

הפועל ברנר - מכבי ע. קריית אתא 2

עירוני בית דגן - מכבי ע. כפר יונה

מכבי עתלית - איחוד בני בקה

הפועל עפולה - מכבי באר שבע

א.ס חולון מור צפון - מכבי הרצליה צפון

מכבי יהוד מונוסון - מ.ס ב"ש

בני יהודה ת"א - הפועל חוף הכרמל

מכבי שוהם 2 - הפ' ע. בקה אל גרבייה 1

מ.ס עמק חפר - מכבי ת"א צפון

הפועל בני ג'סר א- זרקא - מנצחת במשחק 107

א.ס חולון מור דרום - מנצחת במשחק 120

איחוד הפועל ביר אל מכסור - ע. מודיעין

מכבי חיפה "יואל" - מכבי באר יעקב עמית 2

הפועל א.א. פאחם - מנצחת במשחק 73

הפועל ת"א צפון - בית"ר ע.מעלה אדומים

בית"ר י-ם - מ.כ גני תקווה

ה. ניר רמה"ש דרום - א.ס. רמת אליהו

עירוני נשר - מנצחת במשחק 11

הפ' ניר רמת השרון צפון - מכבי קריית גת

שמשון תל אביב מרכז - מכבי כפ"ס מזרח

מכבי צור שלום ק. ביאליק - הפועל חוף הכרמל 2

בני סכנין - הפועל חוף הכרמל

שמשון ת"א צפון - הפועל רעננה צפון

בית"ר ע. מעלה אדומים 2 - מכבי ע.ק. אתא

מ.ע כפר יונה - הפועל הרצליה

מכבי אורנית - מכבי באר יעקב עמית 1

הפועל באר שבע - מכבי אחי איכסל

הפועל לב השרון - הפ' ירושלים מזרח

הפועל טירת כרמל 2 - מ.ס אשדוד

הפועל כפ"ס הדס - הפועל רעננה

הפועל עכו 1 - הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

הפועל פ"ת צפון - מ.ס איחוד דרום השרון מזרח

מכבי עירוני טמרה – א.ס. נורדיה י-ם

הפ' חדרה - מכבי רחובות דרום

מ.ס שפרעם - מנצחת במשחק 15

הפועל קריית אונו - מכבי פ"ת דרום