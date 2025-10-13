עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן טסו מעל בלומפילד

רז אמיר
מדינת ישראל מקבלת היום (שני) אחרי יותר משנתיים ארוכות מדי את 20 החטופים החיים שמשוחררים משבי חמאס אחרי שנחטפו לרצועת עזה ב-7.10.2023. ביניהם גלי וזיוי ברמן ועמרי מירן, אוהדי מכבי תל אביב, כאשר אוהדי הקבוצה מעמותת אחים לסמל בתיאום עם הצבא, ערכו עבורם מחווה באצטדיון בלומפילד כאשר שלטי פריסה ענקיים הוצבו במרכז הדשא ואוהדים נופפו בדגלים לעבר המסוק שטס איתם במיוחד מעל האצטדיון.
אחרי 738 ימים בלתי ניתנים לדמיון בגיהינום הזה שנקרא שבי החמאס בעזה, עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן בשטח ישראל. מירן נחטף מביתו שבקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר, באחד סיפור המזעזעים שנשמעו שחלקו אף תועד ברשתות החברתיות. בין היתר העבירו אותם המחבלים לבית הסמוך, ומשם החליטו לחטוף את עמרי ולהשאיר את אשתו לישי והבנות מאחור.
גלי וזיוי ברמן, בני 27 מכפר עזה, נחטפו משכונת הדור הצעיר בקיבוץ. גלי התעקש ב-7 באוקטובר לצאת אל ביתה של אמילי דמארי, ששבה ארצה בפעימה הראשונה בעסקה לצד רומי גונן ודורון שטיינברכר, מאחר שהייתה לבד. גלי וזיוי נולדו, גדלו וגם עבדו יחד. למשפחתם הגיעו עדויות לפיהן הם הוחזקו כנראה בנפרד בשבי.
מירן והאחים ברמן ידועים בתור אוהדי מכבי תל אביב, כמו גם אמילי דמארי, ובמהלך התקופה שלהם בשבי הצהובים לא שכחו לרגע אותם, ובכל הזדמנות שהייתה להם הזכירו כמה חשוב להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. רק במשחק הליגה האחרון באצטדיון בלומפילד, אביו של עמרי מירן, דני, נאם על כר הדשא לפני שריקת הפתיחה בטקס מרגש במיוחד.